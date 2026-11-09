https://anlatilaninotesi.com.tr/20261109/lavrov-abu-dabi-gorusmelerinde-rusya-ukrayna-ve-genel-olarak-bolgeyle-ilgili-guvenlik-konulari-ele-1110218589.html

Lavrov: Abu Dabi görüşmelerinde Rusya, Ukrayna ve genel olarak bölgeyle ilgili güvenlik konuları ele alınacak

Lavrov: Abu Dabi görüşmelerinde Rusya, Ukrayna ve genel olarak bölgeyle ilgili güvenlik konuları ele alınacak

Sputnik Türkiye

Abu Dabi'de yarın başlayacak üçlü müzakereler hakkında ABD'nin sergilediği tutumundan memnuniyet duyduklarını belirten Lavrov, güvenlik meselelerinin... 09.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-09T16:30+0300

2026-11-09T16:30+0300

2026-11-09T16:30+0300

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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, 10-11 Kasım'da Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de yapılacak Ukrayna konulu Rusya-ABD-Ukrayna müzakerelerinin güvenlik meselelerine odaklanacağını belirtti.Moskova'daki bir basın toplantısında yarın başlayacak üçlü toplantıya değinen Lavrov, "(ABD Dışişleri Bakanı) Marco Rubio'nun, Abu Dabi'deki müzakerelerde ve genel olarak Ukrayna'daki çatışma bağlamındaki durumda güvenlik meselelerinin kritik bir önem kazandığı yönündeki açıklamasını duydum. Dahası, Abu Dabi müzakerelerinin gündemi, ilk madde olarak Rusya'nın, Ukrayna'nın ve genel olarak bu bölgedeki güvenlik konularını öngörüyor" dedi.Lavrov, ABD'nin Abu Dabi'de Rusya ve Ukrayna'nın güvenliğiyle ilgili konuların görüşülmesini destekleyen yaklaşımını memnuniyetle karşıladıklarını ifade etti.Abu Dabi'de Rusya heyetine Devlet Başkan Yardımcısı Vladimir Medinskiy başkanlık edecek. Ukrayna heyetinin başında ise Ukrayna Güvenlik Servisi Başkanı Rüstem Umerov yer alacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261109/kremlin-abu-dabideki-ukrayna-konulu-muzakerelere-avrupali-temsilciler-katilmayacak-1110210289.html

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marco rubio, vladimir medinskiy, ukrayna, abu dabi, rusya, sergey lavrov, abd