https://anlatilaninotesi.com.tr/20261109/avrupada-bomba-ihbarlari-yayildi-havalimanlarinin-ardindan-basin-kuruluslari-hedefte-1110206043.html

Avrupa'da bomba ihbarları yayıldı: Havalimanlarının ardından basın kuruluşları hedefte

Avrupa'da bomba ihbarları yayıldı: Havalimanlarının ardından basın kuruluşları hedefte

Sputnik Türkiye

Avrupa genelinde havalimanları, yolcu uçakları ve medya kuruluşları peş peşe gelen asılsız bomba ihbarlarıyla karşı karşıya kaldı. Çok sayıda uçuş aksarken... 09.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-09T08:38+0300

2026-11-09T08:38+0300

2026-11-09T08:39+0300

dünya

jose manuel albares

çekya

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kopenhag

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ulusal yabancılar merkezi (danimarka)

roma

fiumicino havalimanı

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Avrupa'da peş peşe gelen bomba ihbarları, hava ulaşımında aksamalara ve medya kuruluşlarında tahliyelere yol açtı. Birçok ülkede yolcu uçakları, havalimanları ve basın kuruluşlarına yönelik tehditler güvenlik birimlerini harekete geçirirken, yapılan aramalarda herhangi bir patlayıcıya rastlanmadı.Danimarka, Çekya, Macaristan, İtalya, Hollanda ve İrlanda başta olmak üzere çok sayıda Avrupa ülkesini etkileyen ihbarlar nedeniyle bazı uçaklara savaş jetleri eşlik etti, bazı seferler farklı havalimanlarına yönlendirildi. İrlanda'nın ulusal yayın kuruluşu RTÉ ise bomba tehdidi üzerine ofislerini tahliye etti.Avrupalı yetkililer, ihbarların arkasında kimlerin bulunduğunu ve olayların birbiriyle bağlantılı olup olmadığını araştırıyor. Güvenlik uzmanları, tehditlerin hibrit saldırı niteliği taşıyabileceğini değerlendirirken, henüz herhangi bir devletin veya örgütün sorumluluğu resmen doğrulanmadı.Bomba ihbarları Avrupa havalimanlarına yayıldıDanimarka ve Çekya polisi, cuma günü Kopenhag ve Prag havalimanlarına yönelik yeni bomba tehditleri alındığını açıkladı. İhbarlar üzerine güvenlik önlemleri artırılırken, hava trafiğinde aksamalar yaşandı.Macaristan Savunma Bakanlığı, aynı gün bomba ihbarı alan üç yolcu uçağına ülke hava sahasında savaş uçaklarının eşlik ettiğini duyurdu.Çekya'nın başkenti Prag'dan Amsterdam'a uçan bir KLM yolcu uçağı da inişinin ardından güvenlik kontrolünden geçirildi. Uçakta yapılan aramada herhangi bir patlayıcı bulunamadı.Bir önceki gün ise benzer tehditler nedeniyle Avrupa genelinde en az 14 uçuşun etkilendiği bildirildi.Bomba tehditleri medya kuruluşlarına sıçradıBaşlangıçta havalimanlarını ve hava yolu şirketlerini hedef alan tehditler, daha sonra medya kuruluşlarına yöneldi.İrlanda'nın ulusal yayın kuruluşu RTE, kendisine gönderilen bomba ihbarı üzerine ofislerini tahliye etti. İngiltere merkezli Sky dahil bazı medya kuruluşları da benzer tehditler aldıklarını bildirdi.RTÉ'ye gönderilen e-postada, Avrupa genelindeki uçaklar, yolcu gemileri, metro istasyonları ve trenlerin hedef alınacağı ileri sürüldü.Bir RTÉ muhabirinin aktardığı tehdit mesajında, “Tüm dünyanın bizi tanımasını istiyoruz, bu yüzden elemanlarımızdan biri binanıza patlayıcı bir düzenek yerleştirdi. 45 dakika içinde patlayacak, zaman işliyor” ifadeleri yer aldı.Güvenlik birimleri tehditler üzerine harekete geçerken, söz konusu iddiaları doğrulayan herhangi bir patlayıcı düzeneğe rastlanmadı.Tehditler imzasız e-postalarla gönderildiÇekya ve İtalya makamları, bomba ihbarlarının büyük bölümünün elektronik posta yoluyla iletildiğini açıkladı.Prag Václav Havel Havalimanı yetkilileri, dört uçuşa patlayıcı yerleştirildiği yönündeki tehdidin imzasız bir e-postayla gönderildiğini bildirdi.Çekya polisi, benzer mesajların Avrupa'daki başka havalimanlarına da ulaştırıldığını belirtti.İtalya'da ise Roma Fiumicino Havalimanı ile çalışan bir lojistik şirketine gönderilen e-postada, Helsinki ve Dublin'den hareket eden iki uçağa bomba yerleştirildiği öne sürüldü. Havalimanı yetkilileri tehdit mesajının alındığını doğrularken, iddiaların asılsız olduğu anlaşıldı.Avrupa'da hibrit saldırı şüphesi araştırılıyorPeş peşe gelen ihbarlar, Avrupa'nın son dönemde karşı karşıya kaldığı siber saldırılar, sabotaj girişimleri ve hava sahası ihlalleri nedeniyle güvenlik tartışmalarının yoğunlaştığı bir dönemde yaşandı.Avrupa Birliği yetkilileri, bomba ihbarlarının birbiriyle bağlantılı olup olmadığını söylemek için henüz erken olduğunu açıkladı.Schouten, demiryollarından gıda altyapısına kadar kritik hizmetlerde yaşanan aksamaların, Avrupa'da istikrarsızlık yaratmayı amaçlayan hibrit faaliyetlerle benzerlik taşıdığını savundu.Ancak bu değerlendirme henüz doğrulanmış bir bulguya dayanmıyor. Avrupa ülkeleri, son bomba ihbarı dalgasının sorumlusu olarak resmen herhangi bir devleti işaret etmedi.Almanya ve İspanya'dan psikolojik savaş uyarısıAlmanya Dışişleri Bakanlığı, Bakanlık, bomba ihbarları, süpermarketlerin soğutma sistemlerine yönelik siber saldırılar ve hava sahası ihlallerini Avrupa'nın karşı karşıya kaldığı güvenlik tehditleri arasında sıraladı.İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares ise yaşanan gelişmelerin hibrit saldırı girişimi ve psikolojik savaş yöntemleri kapsamında değerlendirilebileceğini söyledi.İngiltere Ulaştırma Bakanı Heidi Alexander, tehditleri kötü niyetli bir aldatmaca olarak nitelendirirken, İrlandalı yetkili Simon Harris olayların tek bir kişi tarafından mı yoksa koordineli bir faaliyet kapsamında mı gerçekleştirildiğinin henüz bilinmediğini ifade etti.Uçaklar başka ülkelere yönlendirildiBomba ihbarlarının önemli bir bölümünün asılsız çıkmasına rağmen, tehditler Avrupa hava ulaşımında aksamalara neden oldu.Perşembe günü en az 14 uçaktaki yolcular ve mürettebat güvenlik önlemlerinden etkilendi.Roma'ya gitmekte olan bir uçak Fransa'ya yönlendirilirken, İspanya ve Danimarka'dan havalanan iki uçak Bulgaristan'ın başkenti Sofya'ya iniş yapmak zorunda kaldı.Güvenlik kontrolleri nedeniyle bazı uçuşlarda gecikmeler yaşanırken, havalimanları ve hava yolu şirketleri acil durum prosedürlerini uygulamaya koydu.Asılsız bomba ihbarlarının amacı ne?Havacılık güvenliği uzmanlarına göre, asılsız bomba ihbarları yalnızca uçuşları aksatmak amacıyla yapılmıyor olabilir.Bu tür tehditlerin, güvenlik birimlerinin müdahale sürelerini ölçmek, havalimanlarının acil durum prosedürlerini gözlemlemek ve kamuoyunda endişe yaratmak amacıyla da kullanılabileceği değerlendiriliyor.Uzmanlar, havalimanlarının her bomba ihbarını potansiyel tehdit olarak ele almak zorunda olduğunu, bu nedenle asılsız mesajların bile önemli operasyonel ve ekonomik maliyetlere yol açabildiğini vurguluyor.Siber güvenlik uzmanları ise kritik ulaşım ve iletişim altyapılarını hedef alan tehditlerin, fiziksel zarar meydana gelmese bile kamu hizmetlerini aksatabileceğine ve kurumlara duyulan güveni zedeleyebileceğine dikkat çekiyor.Avrupa genelindeki ihbarların kaynağına ilişkin soruşturma sürerken, yetkililer olayların koordineli bir hibrit saldırı kampanyasının parçası olup olmadığını belirlemeye çalışıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261106/avrupada-gorunmeyen-siber-tehdit-ucaklar-marketler-kan-bankalari-hedefte-1110152533.html

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