https://anlatilaninotesi.com.tr/20261108/galatasarayda-yildiz-isim-sakatlandi-rafael-leaonun-son-durumu-ne-1110196398.html
Galatasaray'da yıldız isim sakatlandı: Rafael Leao'nun son durumu ne?
Galatasaray'da yıldız isim sakatlandı: Rafael Leao'nun son durumu ne?
Sputnik Türkiye
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Amed S. F. ile oynanan karşılaşmada sakatlanarak oyundan çıkan Rafael Leao'nun sağ üst arka adale grubunda... 08.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-08T16:44+0300
2026-11-08T16:44+0300
2026-11-08T16:44+0300
spor
galatasaray
trendyol süper lig
maç
maç yayını
tarihi maç
amed sportif faaliyetler
sakatlık
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Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray'ın Amed Sportif Faaliyetler ile oynadığı karşılaşmada Rafael Leao sakatlanarak oyundan çıktı.Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 27 yaşındaki futbolcunun sağlık durumuna ilişkin şu ifadeler kullanıldı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261106/galatasaraya-sakatlik-soku-victor-osimhen-ameliyat-olacak-1110173285.html
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galatasaray, trendyol süper lig, maç, maç yayını, tarihi maç, amed sportif faaliyetler, sakatlık
galatasaray, trendyol süper lig, maç, maç yayını, tarihi maç, amed sportif faaliyetler, sakatlık
Galatasaray'da yıldız isim sakatlandı: Rafael Leao'nun son durumu ne?
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Amed S. F. ile oynanan karşılaşmada sakatlanarak oyundan çıkan Rafael Leao'nun sağ üst arka adale grubunda ileri derecede zorlanma ve kanama tespit edildiğini açıkladı.
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray'ın Amed Sportif Faaliyetler ile oynadığı karşılaşmada Rafael Leao sakatlanarak oyundan çıktı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 27 yaşındaki futbolcunun sağlık durumuna ilişkin şu ifadeler kullanıldı:
Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında Amed S. F. ile oynadığımız karşılaşmada sakatlanarak oyundan çıkan futbolcumuz Rafael Leao’nun bugün sponsor hastanemiz Maslak Acıbadem’de yapılan MR tetkiklerinde, sağ üst arka adale grubunda ileri derecede zorlanma ve kanama tespit edilmiş olup oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır.