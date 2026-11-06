https://anlatilaninotesi.com.tr/20261106/galatasaraya-sakatlik-soku-victor-osimhen-ameliyat-olacak-1110173285.html

Galatasaray'a sakatlık şoku: Victor Osimhen ameliyat olacak

Galatasaray'a sakatlık şoku: Victor Osimhen ameliyat olacak

Sputnik Türkiye

Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen sakatlığı nedeniyle ameliyat olacak. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, oyuncunun artroskopik diz... 06.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-06T19:01+0300

2026-11-06T19:01+0300

2026-11-06T19:01+0300

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Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde VfB Stuttgart ile oynanan karşılaşmada sol dizinde esneme meydana gelen Victor Osimhen'in ameliyat edileceğini açıkladı.Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, MR tetkiklerinde dizinde serbest fragman tespit edilen Nijeryalı futbolcu için yarın sponsor hastanede kulüp doktoru Yener İnce tarafından artroskopik diz cerrahisi gerçekleştirileceği belirtildi.Osimhen'in bu nedenle yarın oynanacak Amed Sportif Faaliyetler maçının kadrosundan çıkarıldığı bildirildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261103/galatasaray-stuttgart-macinda-tansiyon-yukseldi-1110086157.html

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