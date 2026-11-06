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Galatasaray'a sakatlık şoku: Victor Osimhen ameliyat olacak
Galatasaray'a sakatlık şoku: Victor Osimhen ameliyat olacak
Sputnik Türkiye
Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen sakatlığı nedeniyle ameliyat olacak. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, oyuncunun artroskopik diz... 06.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-06T19:01+0300
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Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde VfB Stuttgart ile oynanan karşılaşmada sol dizinde esneme meydana gelen Victor Osimhen'in ameliyat edileceğini açıkladı.Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, MR tetkiklerinde dizinde serbest fragman tespit edilen Nijeryalı futbolcu için yarın sponsor hastanede kulüp doktoru Yener İnce tarafından artroskopik diz cerrahisi gerçekleştirileceği belirtildi.Osimhen'in bu nedenle yarın oynanacak Amed Sportif Faaliyetler maçının kadrosundan çıkarıldığı bildirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261103/galatasaray-stuttgart-macinda-tansiyon-yukseldi-1110086157.html
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galatasaray, uefa, stuttgart, vfb stuttgart, stuttgart futbol takımı, maç, maç yayını, tarihi maç, sakatlık, futbol, futbol maçı, türkiye futbol federasyonu
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Galatasaray'a sakatlık şoku: Victor Osimhen ameliyat olacak

19:01 06.11.2026
© Adem KutucuVictor Osimhen
Victor Osimhen - Sputnik Türkiye, 1920, 06.11.2026
© Adem Kutucu
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Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen sakatlığı nedeniyle ameliyat olacak. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, oyuncunun artroskopik diz cerrahisi geçireceği bildirildi.
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde VfB Stuttgart ile oynanan karşılaşmada sol dizinde esneme meydana gelen Victor Osimhen'in ameliyat edileceğini açıkladı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, MR tetkiklerinde dizinde serbest fragman tespit edilen Nijeryalı futbolcu için yarın sponsor hastanede kulüp doktoru Yener İnce tarafından artroskopik diz cerrahisi gerçekleştirileceği belirtildi.
Osimhen'in bu nedenle yarın oynanacak Amed Sportif Faaliyetler maçının kadrosundan çıkarıldığı bildirildi.
Galatasaray ile Stuttgart arasında RAMS Park'ta oynanan Şampiyonlar Ligi maçında Barış Alper Yılmaz ile Deniz Undav arasında gerginlik yaşandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 03.11.2026
SPOR
Galatasaray, Stuttgart'ı 2-0 yendi: Maçta tansiyon yükseldi
3 Kasım, 22:14
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