https://anlatilaninotesi.com.tr/20261106/galatasaraya-sakatlik-soku-victor-osimhen-ameliyat-olacak-1110173285.html
Galatasaray'a sakatlık şoku: Victor Osimhen ameliyat olacak
Galatasaray'a sakatlık şoku: Victor Osimhen ameliyat olacak
Sputnik Türkiye
Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen sakatlığı nedeniyle ameliyat olacak. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, oyuncunun artroskopik diz... 06.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-06T19:01+0300
2026-11-06T19:01+0300
2026-11-06T19:01+0300
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Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde VfB Stuttgart ile oynanan karşılaşmada sol dizinde esneme meydana gelen Victor Osimhen'in ameliyat edileceğini açıkladı.Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, MR tetkiklerinde dizinde serbest fragman tespit edilen Nijeryalı futbolcu için yarın sponsor hastanede kulüp doktoru Yener İnce tarafından artroskopik diz cerrahisi gerçekleştirileceği belirtildi.Osimhen'in bu nedenle yarın oynanacak Amed Sportif Faaliyetler maçının kadrosundan çıkarıldığı bildirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261103/galatasaray-stuttgart-macinda-tansiyon-yukseldi-1110086157.html
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galatasaray, uefa, stuttgart, vfb stuttgart, stuttgart futbol takımı, maç, maç yayını, tarihi maç, sakatlık, futbol, futbol maçı, türkiye futbol federasyonu
Galatasaray'a sakatlık şoku: Victor Osimhen ameliyat olacak
Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen sakatlığı nedeniyle ameliyat olacak. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, oyuncunun artroskopik diz cerrahisi geçireceği bildirildi.
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde VfB Stuttgart ile oynanan karşılaşmada sol dizinde esneme meydana gelen Victor Osimhen'in ameliyat edileceğini açıkladı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, MR tetkiklerinde dizinde serbest fragman tespit edilen Nijeryalı futbolcu için yarın sponsor hastanede kulüp doktoru Yener İnce tarafından artroskopik diz cerrahisi gerçekleştirileceği belirtildi.
Osimhen'in bu nedenle yarın oynanacak Amed Sportif Faaliyetler maçının kadrosundan çıkarıldığı bildirildi.