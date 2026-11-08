https://anlatilaninotesi.com.tr/20261108/fenerbahce-corum-fkyi-deplasmanda-5-0-maglup-etti-1110197807.html
Fenerbahçe, Çorum FK'yi deplasmanda 5-0 mağlup etti
Fenerbahçe, Çorum FK'yi deplasmanda 5-0 mağlup etti
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe, deplasmanda karşılaştığı Arca Çorum FK'yi 5-0 mağlup etti. 08.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-08T18:07+0300
2026-11-08T18:07+0300
2026-11-08T18:07+0300
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Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Arca Çorum FK'ya konuk oldu.Karşılaşmaya etkili başlayan sarı-lacivertliler, 11. dakikada Greenwood'un golüyle 1-0 öne geçti. Oğuz Aydın'ın sol kanattan gönderdiği uzun pası sağ kanatta kontrol eden Greenwood, sert vuruşuyla topu ağlara gönderdi.Konuk ekip, 21. dakikada İrfan Can Kahveci'nin ceza sahası dışından kaydettiği golle farkı 2'ye çıkardı. İlk yarı Fenerbahçe'nin 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.İkinci yarıda da üstün oyununu sürdüren sarı-lacivertliler, 56. dakikada İrfan Can Kahveci'nin kendisinin ikinci, takımının üçüncü golünü kaydetmesiyle skoru 3-0 yaptı.Fenerbahçe, 63. dakikada Greenwood'un kendisinin ikinci golüyle farkı 4'e yükseltti. Karşılaşmanın 75. dakikasında ise Kerem Aktürkoğlu'nun ortasında Oğuz Aydın topu filelerle buluşturdu.Fenerbahçe, Arca Çorum FK deplasmanından 5-0'lık galibiyetle ayrıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261104/fenerbahce-liverpoolu-3-2-maglup-etti-1110117145.html
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fenerbahçe, çorum, maç, maç yayını, tarihi maç, futbol, futbol maçı, türkiye futbol federasyonu
fenerbahçe, çorum, maç, maç yayını, tarihi maç, futbol, futbol maçı, türkiye futbol federasyonu
Fenerbahçe, Çorum FK'yi deplasmanda 5-0 mağlup etti
Fenerbahçe, deplasmanda karşılaştığı Arca Çorum FK'yi 5-0 mağlup etti.
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Arca Çorum FK'ya konuk oldu.
Karşılaşmaya etkili başlayan sarı-lacivertliler, 11. dakikada Greenwood'un golüyle 1-0 öne geçti. Oğuz Aydın'ın sol kanattan gönderdiği uzun pası sağ kanatta kontrol eden Greenwood, sert vuruşuyla topu ağlara gönderdi.
Konuk ekip, 21. dakikada İrfan Can Kahveci'nin ceza sahası dışından kaydettiği golle farkı 2'ye çıkardı. İlk yarı Fenerbahçe'nin 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
İkinci yarıda da üstün oyununu sürdüren sarı-lacivertliler, 56. dakikada İrfan Can Kahveci'nin kendisinin ikinci, takımının üçüncü golünü kaydetmesiyle skoru 3-0 yaptı.
Fenerbahçe, 63. dakikada Greenwood'un kendisinin ikinci golüyle farkı 4'e yükseltti. Karşılaşmanın 75. dakikasında ise Kerem Aktürkoğlu'nun ortasında Oğuz Aydın topu filelerle buluşturdu.
Fenerbahçe, Arca Çorum FK deplasmanından 5-0'lık galibiyetle ayrıldı.