https://anlatilaninotesi.com.tr/20261104/fenerbahce-liverpoolu-3-2-maglup-etti-1110117145.html
Fenerbahçe, Liverpool'u 3-2 mağlup etti
Fenerbahçe, Liverpool'u 3-2 mağlup etti
Sputnik Türkiye
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. hafta maçında Fenerbahçe, sahasında İngiltere temsilcisi Liverpool'u 3-2 mağlup etti. 04.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-04T22:43+0300
2026-11-04T22:43+0300
2026-11-04T22:56+0300
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futbol maçı
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Fenerbahçe, Liverpool'u Chobani Stadı'nda konuk etti.Karşılaşmada Liverpool, 25. dakikada T. Nyoni'nin golüyle öne geçti. Fenerbahçe, 29. dakikada Mason Greenwood ile eşitliği sağladı.İkinci yarıda 69. dakikada A. Isak'ın golüyle Liverpool yeniden öne geçerken, sarı-lacivertliler 73. dakikada A. Brown ile skoru 2-2'ye getirdi.Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golü ise 79. dakikada V. Muriqi kaydetti. Sarı-lacivertliler, mücadeleden 3-2 galip ayrıldı.5 puana yükseldiFenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde puanını 5'e yükseltti.Fenerbahçe, 18 yıl 7 ay sonra Şampiyonlar Ligi'nde kazandıFenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'u 3-2 mağlup ederek 18 yıl 7 ayı aşkın sürenin ardından galibiyet sevinci yaşadı.Şampiyonlar Ligi'ndeki son galibiyetini 2 Nisan 2008'de çeyrek finalde Chelsea karşısında alan sarı-lacivertliler, 6 bin 790 günlük aranın ardından Liverpool'u mağlup etmeyi başardı.Greenwood üst üste ikinci maçta gol attıFenerbahçe'nin İngiliz futbolcusu Mason Greenwood, Şampiyonlar Ligi'nde üst üste ikinci maçta da gol sevinci yaşadı. Sezona etkili bir başlangıç yapan genç oyuncu, Slavia Prag karşılaşmasının ardından Liverpool filelerini de havalandırdı. Greenwood, eleme turları ve play-off aşamasında da gol atmayı başarmıştı.Archie Brown'dan Avrupa'da 3. golSarı-lacivertlilerin İngiliz sol beki Archie Brown, Avrupa kupalarındaki gol katkısını Liverpool karşısında da sürdürdü.Şampiyonlar Ligi play-off turunda deplasmanda Olimpik Lyon'a gol atan ve takımının lig aşamasına yükselmesinde önemli rol oynayan Brown, ligin ilk haftasında Roma karşısında da fileleri havalandırmıştı.Liverpool karşılaşmasının 73. dakikasında takımına beraberliği getiren golü kaydeden 24 yaşındaki futbolcu, bu sezon Şampiyonlar Ligi'ndeki gol sayısını 3'e çıkardı.Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde gol yemeden maç bitiremediFenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde play-off turundan itibaren oynadığı tüm karşılaşmalarda kalesinde gol gördü.Sarı-lacivertliler, bu süreçte 2'si play-off, 4'ü lig aşamasında olmak üzere toplam 6 maçta rakiplerinin gol atmasına engel olamadı.
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fenerbahçe, liverpool, uefa, maç, maç yayını, tarihi maç, mason greenwood, futbol, futbol maçı
fenerbahçe, liverpool, uefa, maç, maç yayını, tarihi maç, mason greenwood, futbol, futbol maçı
Fenerbahçe, Liverpool'u 3-2 mağlup etti
22:43 04.11.2026 (güncellendi: 22:56 04.11.2026)
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. hafta maçında Fenerbahçe, sahasında İngiltere temsilcisi Liverpool'u 3-2 mağlup etti.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Fenerbahçe, Liverpool'u Chobani Stadı'nda konuk etti.
Karşılaşmada Liverpool, 25. dakikada T. Nyoni'nin golüyle öne geçti. Fenerbahçe, 29. dakikada Mason Greenwood ile eşitliği sağladı.
İkinci yarıda 69. dakikada A. Isak'ın golüyle Liverpool yeniden öne geçerken, sarı-lacivertliler 73. dakikada A. Brown ile skoru 2-2'ye getirdi.
Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golü ise 79. dakikada V. Muriqi kaydetti. Sarı-lacivertliler, mücadeleden 3-2 galip ayrıldı.
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde puanını 5'e yükseltti.
Fenerbahçe, 18 yıl 7 ay sonra Şampiyonlar Ligi'nde kazandı
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'u 3-2 mağlup ederek 18 yıl 7 ayı aşkın sürenin ardından galibiyet sevinci yaşadı.
Şampiyonlar Ligi'ndeki son galibiyetini 2 Nisan 2008'de çeyrek finalde Chelsea karşısında alan sarı-lacivertliler, 6 bin 790 günlük aranın ardından Liverpool'u mağlup etmeyi başardı.
Greenwood üst üste ikinci maçta gol attı
Fenerbahçe'nin İngiliz futbolcusu Mason Greenwood, Şampiyonlar Ligi'nde üst üste ikinci maçta da gol sevinci yaşadı. Sezona etkili bir başlangıç yapan genç oyuncu, Slavia Prag karşılaşmasının ardından Liverpool filelerini de havalandırdı. Greenwood, eleme turları ve play-off aşamasında da gol atmayı başarmıştı.
Archie Brown'dan Avrupa'da 3. gol
Sarı-lacivertlilerin İngiliz sol beki Archie Brown, Avrupa kupalarındaki gol katkısını Liverpool karşısında da sürdürdü.
Şampiyonlar Ligi play-off turunda deplasmanda Olimpik Lyon'a gol atan ve takımının lig aşamasına yükselmesinde önemli rol oynayan Brown, ligin ilk haftasında Roma karşısında da fileleri havalandırmıştı.
Liverpool karşılaşmasının 73. dakikasında takımına beraberliği getiren golü kaydeden 24 yaşındaki futbolcu, bu sezon Şampiyonlar Ligi'ndeki gol sayısını 3'e çıkardı.
Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde gol yemeden maç bitiremedi
Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde play-off turundan itibaren oynadığı tüm karşılaşmalarda kalesinde gol gördü.
Sarı-lacivertliler, bu süreçte 2'si play-off, 4'ü lig aşamasında olmak üzere toplam 6 maçta rakiplerinin gol atmasına engel olamadı.