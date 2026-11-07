https://anlatilaninotesi.com.tr/20261107/yunan-disislerinden-akdeniz-aciklamasi-turkiye-mudahale-ederse-oturup-gelismeleri-izlemeyecegiz-1110183457.html

Yunan Dışişleri'nden Akdeniz açıklaması: 'Türkiye müdahale ederse oturup gelişmeleri izlemeyeceğiz'

Yunan Dışişleri'nden Akdeniz açıklaması: 'Türkiye müdahale ederse oturup gelişmeleri izlemeyeceğiz'

Sputnik Türkiye

Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Hacivasiliu, Yunanistan-Güney Kıbrıs elektrik bağlantısı projesindeki araştırmalar için iznin yalnızca Yunan... 07.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-07T16:40+0300

2026-11-07T16:40+0300

2026-11-07T16:40+0300

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kıbrıs cumhuriyeti

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Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Tasos Hacivasiliu, Türkiye’nin Yunanistan-Güney Kıbrıs elektrik bağlantısına yönelik tepkisi ve Türkiye tarafından NAVTEX ve karşı NAVTEX yayımlanması üzerine, Yunanistan’ın Doğu Akdeniz’deki egemenlik haklarını kullanmaktan geri adım atmayacağı konusunda açıklama yaptı.Hacivasiliu araştırmalara izin verilmesi konusunda Yunanistan ile Türkiye arasında herhangi bir görüşme ve mutabakat olmadığını açıklığa kavuşturarak ilgili iznin yalnızca Yunan makamlarından istendiğini ve yalnızca bu makamlar tarafından verildiğini vurguladı.'Müttefiklerimizin desteğine sahibiz'Aynı zamanda, mevcut koşullarda bir tırmanmanın bölgedeki hiçbir ülkenin çıkarına olmayacağına dikkat çeken Hacivasiliu, Atina’nın her ihtimale yönelik planı bulunduğu ve ortakları ile müttefiklerinin desteğine sahip olduğu mesajını verdi.Fransız tarafının Türkiye’yi bilgilendirmiş olabileceğine ilişkin haberlere de değinen Hacivasiliu, yüklenici şirketin yapmış olabileceği herhangi bir gayriresmi bildirimin Yunanistan’ı ilgilendirmediğini ve üçüncü bir ülkenin haklarının veya yetkisinin tanınması anlamına gelmediğini belirterek, "Kablonun bulunduğu bölgede egemenlik haklarını yalnızca Yunanistan ve Kıbrıs Cumhuriyeti kullanmaktadır. Bunun ötesinde hiçbir şey yoktur” diye vurguladı.'Türkiye müdahale ederse oturup gelişmeleri izlemeyeceğiz'Dışişleri Bakan Yardımcısı, sahada gerilim yaratmanın bölgedeki hiçbir ülkenin çıkarına olmayacağı değerlendirmesinde bulunarak Türkiye’nin bir müdahalesinin yakın olduğunu düşünmediğini söyledi. Varsayımsal olarak böyle bir şey yaşanması halinde ise 'Yunanistan’ın elbette oturup gelişmeleri izlemeyeceğini' öne süren Hacivasiliu, “Her şey için planlama var, ancak bu noktada olmadığımıza inanmaya devam ediyorum” dedi.Ayrıca Yorgos Yerapetritis’in açıklamalarına atıfta bulunarak projenin takvime uygun biçimde hayata geçirileceğini ve Yunanistan’ın haklarını ve ulusal çıkarını koruyacağını belirten Hacivasiliu, şu cümleleri kaydetti:'Yunan, Kıbrıs, Fransız ve Avrupa çıkarlarını içeren bir proje'Açıklamasında Türkiye’nin tepkisini değerlendiren Dışişleri Bakan Yardımcısı Hacivasiliu, Ankara’nın 2020 yılında Birleşmiş Milletlere sunduğu deniz yetki alanları haritasına dayanarak Doğu Akdeniz’deki yerleşik hak iddialarını yeniden gündeme getirdiğini savundu.“Türk NAVTEX’i, Türkiye’nin deniz yetki alanlarına ilişkin kendi anlayışı doğrultusunda 2020 yılında Birleşmiş Milletlere sunduğu haritaya dayanıyor” diyen Hacivasiliu, Türkiye’nin ilgili görüşlerinin 'dayanaksız' olduğunu iddia etti.Açıklamasının bu bölümünde Hacivasiliu, “Yunanistan haklarını olağan biçimde kullanıyor ve başlangıçta kararlaştırıldığı üzere planlamasını sürdürüyor. Dolayısıyla bizim açımızdan takvimimizi değiştirmemiz için herhangi bir neden yok" dedi.Elektrik bağlantısının artık yalnızca Yunanistan ve Kıbrıs’ı ilgilendiren bir mesele değil, daha geniş jeopolitik öneme sahip bir proje olarak nitelendiren Hacivasiliu, “Bu proje, taşıdığı Yunan, Kıbrıs ve İsrail kimliğinin ötesinde, artık Fransız ve Avrupa çıkarlarını da temsil ediyor” dedi.Hacivasiliu projenin Avrupa Birliği'nden önemli miktarda finansman aldığını ve Amerika Birleşik Devletleri de dahil olmak üzere müttefik ve ortakların desteğine sahip olduğunu hatırlattı.'Hukuk cephesi oluşturduk'Yunanistan’ın bölgede, Türkiye’nin hak iddialarına karşı dengeleyici işlev gören geniş bir iş birliği ağı oluşturduğunu savunan Hacivasiliu, şu cümleleri kaydetti:Hacivasiliu Yunan tarafının, takvimde değişikliğe gitmeden kabloya ilişkin planlamasını sürdüreceğini öne sürdü.Türk Dışişleri'nden ne açıklama yapılmıştı?Dışişleri Bakanlığı, Fransız bayraklı geminin, Doğu Akdeniz'deki Türk kıta sahanlığında 'gayrihukuki deniz bilimsel araştırma faaliyeti' gerçekleştirme niyetine ilişkin, bu faaliyetin kıta sahanlığı sınırları dahilinde kalan kısmı için uluslararası deniz hukukunun yerleşik hükümleri uyarınca Türkiye'den alınması gereken muvafakatla ilgili sürecin henüz tamamlanmadığını bildirmişti.Açıklamada, Fransız bayraklı geminin, Türkiye'nin dış sınırlarını 18 Mart 2020'de Birleşmiş Milletlere bildirdiği kıta sahanlığı dahilinde izinsiz kablo döşenmesine yönelik gayrihukuki deniz bilimsel araştırma faaliyeti gerçekleştirme niyetinde olduğunun görüldüğü kaydedilmişti.Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) tarafından bu amaçla yayımlanan yetkisiz seyir ikaz duyurularının Türkiye tarafından iptal edildiği belirtilen açıklamada, şunlar ifade edilmişti:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261031/yunanistan-savunma-bakani-dendiastan-turkiye-libya-mutabakati-aciklamasi-hukuka-aykiri-gecersiz-ve-1110018785.html

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