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Yunanistan Savunma Bakanı Dendias'tan Türkiye-Libya Mutabakatı iddiası: 'Hukuka aykırı, geçersiz ve hükümsüz'
Yunanistan Savunma Bakanı Dendias'tan Türkiye-Libya Mutabakatı iddiası: 'Hukuka aykırı, geçersiz ve hükümsüz'
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Yunanistan Savunma Bakanı Dendias, Türkiye-Libya Mutabakatı'nın 'hukuka aykırı, geçersiz ve hükümsüz' olduğunu iddia ederek anlaşmanın Deniz Hukuku'na ve... 31.10.2026, Sputnik Türkiye
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Yunanistan Milli Savunma Bakanı Nikos Dendias ulusal basın ile yaptığı röportajda, Türkiye'nin Libya ile imzaladığı mutabakat ve Mavi Vatan talepleri ile taleplerinin kapsamını sürekli genişlettiğini öne sürdü.Mavi Vatan yasa tasarısının gündeme gelmesine ilişkin bir soruyu yanıtlayan Dendias, yanıtında şu cümleleri kaydetti:'Hukuka aykırı, geçersiz ve hükümsüz'Dendias verdiği demeçte Türkiye-Libya Mutabakatı'nın 'aykırı, geçersiz ve hükümsüz' olduğunu öne sürdü.Dendias açıklamasını şu cümleler ile sürdürdü:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260709/yunanistan-savunma-bakani-dendias-turkiyenin-f-35-almasi-bizi-memnun-etmeyecek-1107131498.html
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Yunanistan Savunma Bakanı Dendias'tan Türkiye-Libya Mutabakatı iddiası: 'Hukuka aykırı, geçersiz ve hükümsüz'
Yunanistan Savunma Bakanı Dendias, Türkiye-Libya Mutabakatı'nın 'hukuka aykırı, geçersiz ve hükümsüz' olduğunu iddia ederek anlaşmanın Deniz Hukuku'na ve Akdeniz'in coğrafi ve hukuki gerçekliğine aykırı olduğunu savundu.
Yunanistan Milli Savunma Bakanı Nikos Dendias ulusal basın ile yaptığı röportajda, Türkiye'nin Libya ile imzaladığı mutabakat ve Mavi Vatan talepleri ile taleplerinin kapsamını sürekli genişlettiğini öne sürdü.
Mavi Vatan yasa tasarısının gündeme gelmesine ilişkin bir soruyu yanıtlayan Dendias, yanıtında şu cümleleri kaydetti:
Ne yazık ki Türkiye, Türk-Libya Mutabakat Muhtırası ile hukuki ve coğrafi açıdan akıl dışılık bakımından yarışan Mavi Vatan ideolojisi gibi hukuka aykırı taleplerinin kapsamını sürekli genişletiyor. Bir ülkenin iç hukukunun, Uluslararası Deniz Hukuku'na aykırı bir gerçeklik yaratamayacağı açıktır. Bununla birlikte söz konusu yaklaşım, Yunan adalarını ve deniz yetki alanlarını Türkiye'nin hak iddialarına konu bir alanmış gibi göstermeye ve bunların kabulünü sağlayabileceği umuduyla hareket etmeye çalıştığı için uluslararası topluma ve sağduyuya yönelik bir meydan okumadır.
Yunanistan'ın ulusal egemenliğinin parçalanmasını ve egemenlik haklarından vazgeçilmesini kabul etmesi mümkün değildir. Nitekim '2030 Gündemi' reformunu hayata geçirmemizin nedenlerinden biri de Yunanistan'ın her türlü meydan okumayla başa çıkabilmesini sağlamaktır. Güçlü Silahlı Kuvvetler, güvenilir bir caydırıcılık anlamına gelir. Bu da ülkenin özgüvenle hareket etmesini ve karşılaştığı meydan okumaları kararlılıkla ele almasını sağlar.
'Hukuka aykırı, geçersiz ve hükümsüz'
Dendias verdiği demeçte Türkiye-Libya Mutabakatı'nın 'aykırı, geçersiz ve hükümsüz' olduğunu öne sürdü.
Dendias açıklamasını şu cümleler ile sürdürdü:
Onaylanmasının, sözde Türk-Libya Mutabakat Muhtırası'na hukuki meşruiyet kazandırmadığı açıktır. Zira bu durum, söz konusu belgenin hukuka aykırı, geçersiz ve hükümsüz niteliğini değiştirmemektedir. Anlaşma, Uluslararası Deniz Hukuku'na aykırı olmaya devam etmekte ve Akdeniz'in coğrafi ve hukuki gerçekliğiyle hiçbir ilgisi bulunmamaktadır.
Elbette bu gelişme, Türkiye'nin izlediği yöntemlerin bir başka kanıtıdır ve bizi memnun etmemektedir. Ankara'nın Bingazi bölgesine nüfuz etmesinin Doğu Akdeniz'deki güvenlik açısından ne gibi sonuçlar doğurabileceği ve göç akışları gibi diğer meseleler üzerinde muhtemel etkileri bizi düşündürmelidir.
Türk-Libya Mutabakat Muhtırası"nın coğrafi ve hukuki açıdan akıl dışı niteliğinin aksine, Dışişleri Bakanı olarak Mısır ile Münhasır Ekonomik Bölge'nin (MEB) sınırlandırılması konusunda imzaladığım anlaşma, Deniz Hukuku'nun fiilen uygulanmasının bir örneğini oluşturmakta ve ülkemiz ile Doğu Akdeniz için son derece değerli bir kazanım niteliği taşımaktadır.