Yunanistan Savunma Bakanı Dendias'tan Türkiye-Libya Mutabakatı iddiası: 'Hukuka aykırı, geçersiz ve hükümsüz'

Ne yazık ki Türkiye, Türk-Libya Mutabakat Muhtırası ile hukuki ve coğrafi açıdan akıl dışılık bakımından yarışan Mavi Vatan ideolojisi gibi hukuka aykırı taleplerinin kapsamını sürekli genişletiyor. Bir ülkenin iç hukukunun, Uluslararası Deniz Hukuku'na aykırı bir gerçeklik yaratamayacağı açıktır. Bununla birlikte söz konusu yaklaşım, Yunan adalarını ve deniz yetki alanlarını Türkiye'nin hak iddialarına konu bir alanmış gibi göstermeye ve bunların kabulünü sağlayabileceği umuduyla hareket etmeye çalıştığı için uluslararası topluma ve sağduyuya yönelik bir meydan okumadır.

Yunanistan'ın ulusal egemenliğinin parçalanmasını ve egemenlik haklarından vazgeçilmesini kabul etmesi mümkün değildir. Nitekim '2030 Gündemi' reformunu hayata geçirmemizin nedenlerinden biri de Yunanistan'ın her türlü meydan okumayla başa çıkabilmesini sağlamaktır. Güçlü Silahlı Kuvvetler, güvenilir bir caydırıcılık anlamına gelir. Bu da ülkenin özgüvenle hareket etmesini ve karşılaştığı meydan okumaları kararlılıkla ele almasını sağlar.