https://anlatilaninotesi.com.tr/20261107/yeni-zelandada-secim-yarisi-basa-bas-iki-buyuk-parti-arasinda-oy-farki-cok-az-1110182258.html

Yeni Zelanda'da seçim yarışı başa baş: İki büyük parti arasında oy farkı çok az

Yeni Zelanda'da seçim yarışı başa baş: İki büyük parti arasında oy farkı çok az

Sputnik Türkiye

Yeni Zelanda'da genel seçimde oyların yüzde 95'inden fazlası sayılırken iktidardaki Ulusal Parti ile ana muhalefetteki İşçi Partisi arasındaki oy farkı birkaç... 07.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-07T15:01+0300

2026-11-07T15:01+0300

2026-11-07T15:01+0300

dünya

chris hipkins

auckland

yeni zelanda

ulusal parti

i̇şçi partisi

yerel seçimler

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Yeni Zelanda Seçim Komisyonunun açıkladığı sonuçlara göre, oyların yüzde 95'inden fazlasının sayılmasıyla Ulusal Parti ve İşçi Partisi'nin oy oranları yüzde 30'un hemen altında kaldı. İki parti arasındaki oy farkının birkaç bin olduğu bildirildi.Seçim Komisyonunun projeksiyonuna göre, Yeni Zelanda Başbakanı Christopher Luxon liderliğindeki mevcut üç partili koalisyonun parlamentoda iki sandalyelik çoğunluk elde etmesi bekleniyor.Luxon, Auckland kentinde destekçilerine yaptığı açıklamada, mevcut sonuçlarda Ulusal Parti'nin parlamentodaki en büyük parti olmasının ve yeni hükümeti kurmak için bir yolunun bulunmasının memnuniyet verici olduğunu belirterek, "Ancak şu anda sonucun belli olmadığını söylemeliyim. Yarış çok yakın" dedi.Ana muhalefetteki İşçi Partisi lideri Chris Hipkins de Upper Hutt kentinde yaptığı konuşmada, seçmenlerin tercihinin tam olarak anlaşılmasının biraz daha zaman alacağını ifade etti.'Hükümetin kurulması haftalar sürebilir'Yeni Zelanda'da yurt dışında yaşayan seçmenlerin ve kendi seçim bölgeleri dışında oy kullananların oylarını kapsayan özel oyların sayımı, resmi sonuçların açıklanacağı 27 Kasım'a kadar yapılmayacak.Söz konusu oyların geçmiş seçimlerde sol partilere daha fazla destek sağladığı, bu nedenle nihai sonuçların mevcut tabloyu değiştirebileceği değerlendiriliyor. Özellikle Ulusal Parti ve İşçi Partisi adayları arasındaki oy farkının az olduğu seçim bölgelerinde özel oyların belirleyici olabileceği belirtiliyor.Ülkede 1996'dan bu yana uygulanan karma üyeli nispi temsil sistemine göre seçmenler hem bir siyasi partiye hem de kendi seçim bölgelerindeki milletvekili adayına oy veriyor. Parlamentoda 71 seçim bölgesi sandalyesinin yanı sıra en az 49 parti listesi sandalyesi bulunuyor. Hükümet kurabilmek için parlamentoda çoğunluğun sağlanması gerekiyor.'Küçük partilerin desteği belirleyici olabilir'Yerel basındaki bilgilere göre Yeni Zelanda'da iki büyük partiye yönelik desteğin tarihsel olarak düşük seviyelerde olduğu, seçmenlerin ekonomik sorunların çözümü ve yaşlanan altyapının yenilenmesi konusunda partilere duydukları güvenin azaldığı belirtiliyor.İşçi Partisi öncülüğündeki partiler, Ulusal Parti liderliğindeki koalisyonu 50 yılı aşkın süredir görevde yalnızca bir dönem kalabilen ilk hükümet haline getirmeyi hedefliyor.Ulusal Parti liderliğindeki koalisyonun resmi sonuçların ardından çoğunluğu kaybetmesi halinde, hükümet kurabilmek için Opportunity Partisinin desteğine ihtiyaç duyulabileceği değerlendiriliyor. Söz konusu partinin ilk kez parlamentoya girmesi bekleniyor.Opportunity Partisi lideri Qiulae Wong, resmi sonuçların ardından parlamentoda en fazla sandalyeyi kazanan partiyle hükümet kurma görüşmeleri yürüteceklerini söyledi.Seçim sürecinde ülkenin ekonomik durumu öne çıkan başlıklardan biri oldu. Uzun süren ekonomik durgunluktan yavaş çıkan Yeni Zelanda'da ekonomik büyüme sınırlı kalırken, hane halkı bütçeleri üzerindeki baskı ve işsizlik artıyor. İşsizlik oranı yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 5,7'ye yükselerek son 11 yılın en yüksek seviyesine çıktı.Sağlık hizmetleri, hastaneler ve konutların karşılanabilirliği de seçmenlerin öncelikli gündem maddeleri arasında yer aldı. Yerli Maori halkı ise hükümetin topluluğun koşullarını iyileştirmeyi amaçlayan geçmiş politikaları geri alma girişimleri ve Waitangi Antlaşması'nın kamu politikalarındaki etkisini azaltmaya yönelik adımları konusunda endişelerini dile getiriyor.

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chris hipkins, auckland, yeni zelanda, ulusal parti, i̇şçi partisi, yerel seçimler