https://anlatilaninotesi.com.tr/20261106/secimi-kaybetmesinin-ardindan-brezilyadan-abdye-kacan-bolsonaro-sirri-mezara-goturecegim-1110152168.html

Seçimi kaybetmesinin ardından Brezilya'dan ABD'ye kaçan Bolsonaro: Sırrı mezara götüreceğim

Seçimi kaybetmesinin ardından Brezilya'dan ABD'ye kaçan Bolsonaro: Sırrı mezara götüreceğim

Sputnik Türkiye

Brezilya'da devlet başkanlığı seçimini kaybettikten sonra yurt dışına çıkış yasağını ihlal ederek ABD'ye giden Senatör Flávio Bolsonaro, ülkesinden nasıl... 06.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-06T07:52+0300

2026-11-06T07:52+0300

2026-11-06T07:52+0300

dünya

jair bolsonaro

donald trump

abd

arjantin

miami

i̇şçi partisi (brezilya)

new york times

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/06/11/1106564558_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_8c6b0ba90e3b78ecd6d582fe729abf5e.jpg

Brezilya'da 25 Ekim'deki devlet başkanlığı seçimlerini kaybetmesinin ardından ülkesinden ayrılarak ABD'ye giden Senatör Flávio Bolsonaro, kaçışının nasıl gerçekleştiğine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.ABD'nin Miami kentinde The New York Times gazetesinden Ana Ionova'ya konuşan Bolsonaro, Brezilya'dan ayrılırken herhangi bir hükümetten ya da resmî kurumdan yardım almadığını savundu.Brezilya'dan nasıl çıkıp ABD'ye ulaşabildiği sorulduğunda ise "Bu sırrı mezara götüreceğim" yanıtını verdi. Bolsonaro'nun açıklamaları, kaçışını organize eden kişiler ve yolculuğun finansmanı hakkındaki tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.Bolsonaro'dan gizemli açıklama: Kimse yardım etmediBolsonaro, ülkeden ayrılma kararını eşiyle birlikte aniden aldıklarını ve yolculuğu kendi imkânlarıyla gerçekleştirdiklerini öne sürdü."Kesinlikle hiç kimseden, hiçbir hükümetten yardım almadım; tek başımaydım" diyen Bolsonaro, kaçışına ilişkin ayrıntıları paylaşmayı reddetti.Ancak bu açıklamalar, Brezilya ve uluslararası basında yayımlanan bazı haberlerle çelişiyor. Reuters, Bolsonaro'nun daha önce Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei'ye yardımları için teşekkür ettiğini bildirmişti. ABD ve Arjantin'deki bazı siyasi bağlantıların yolculuğun düzenlenmesinde rol oynadığı da iddia ediliyor.Özel jetin 150 bin dolarlık faturası gündemdeBolsonaro'nun Brezilya'dan ayrılmasına ilişkin tartışmaların merkezinde, ailesiyle birlikte ABD'ye ulaşmasını sağlayan özel jet yolculuğu bulunuyor.AFP'nin 5 Kasım tarihli haberine göre, Bolsonaro'yu taşıyan uçağı işleten Arjantin merkezli Baires Fly şirketinin sahibi Luis Grande, uçuşun ABD'de yaşayan bir aracı tarafından organize edildiğini açıkladı.Grande, söz konusu yolculuk karşılığında ABD'deki bir banka hesabından 150 bin dolar ödeme aldığını belirtti. AFP'nin operasyonla bağlantılı bir kaynağa dayandırdığı haberinde, aracının Miami'de yaşayan Arjantinli pilot ve iş insanı Fernando Martín Boye olduğu ileri sürüldü.Ancak bu bilgiler, uçuşun finansmanının nihai olarak kim tarafından karşılandığını kesin biçimde ortaya koymuyor.Babası Jair Bolsonaro ile son görüşmesini anlattıFlávio Bolsonaro, ülkesinden ayrılmadan önce ev hapsinde bulunan babası, eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro ile görüştüğünü söyledi.Görüşmenin kendisi açısından belirleyici olduğunu belirten Bolsonaro, babasının kendisine yönelttiği bir soruyu şöyle aktardı:"Babam gözlerimin içine bakarak, 'Bununla nereye varmak istediklerini biliyorsun, değil mi?' diye sordu."Bolsonaro, babasına "Biliyorum ve ne yapmam gerekiyorsa ona hazırım" karşılığını verdiğini anlattı.Brezilya'dan Arjantin'e, oradan ABD'ye kaçtıBrezilya'da kara para aklama, yolsuzluk ve vergi kaçakçılığı iddialarıyla bağlantılı soruşturmalarla karşı karşıya olan Flávio Bolsonaro, hakkındaki suçlamaları reddediyor.Brezilya Federal Yüksek Mahkemesi, devam eden soruşturmalardan biri kapsamında Bolsonaro'nun pasaportlarını teslim etmesine ve ülkeden ayrılmamasına karar vermişti.Buna rağmen Bolsonaro, 27 Ekim Salı günü ailesiyle Arjantin'e geçti. Arjantinli göç yetkililerinin kayıtlarına göre, ülkeye kara yoluyla giriş yaptıktan sonra özel uçağa bindi.Bolsonaro ve ailesi, Ekvador'un Guayaquil kentinde aktarma yaparak 28 Ekim Çarşamba günü Miami'ye ulaştı. Böylece mahkemenin yurt dışına çıkışına ilişkin kısıtlamasına rağmen Brezilya'yı terk etmiş oldu.Lula karşısında seçimi kaybetti, sonuçları tanımadıBrezilya'da 25 Ekim'de yapılan devlet başkanlığı seçiminin ikinci turunda mevcut Devlet Başkanı Luiz Inácio Lula da Silva, geçerli oyların yüzde 51,79'unu alarak yeniden seçildi.Rakibi Flávio Bolsonaro ise oyların yüzde 48,21'ini aldı. İki aday arasındaki fark yaklaşık 4,43 milyon oy oldu.Seçimin ardından yenilgiyi kabul etmeyen Bolsonaro, oy sayımında usulsüzlük yapıldığını iddia etti. Ancak bu iddialarını destekleyen doğrulanmış kanıtlar ortaya koymadı.The New York Times'a verdiği röportajda da seçim sonuçlarını yeniden sorgulayan Bolsonaro, oy sayımının matematiksel açıdan mümkün olmadığını öne sürdü. Buna karşılık kendi partisi Liberal Parti'nin seçim sonuçlarına karşı resmî bir hukuki itirazda bulunmadığı bildirildi.Trump'a teşekkür etti: Yeniden aday olabilirimBolsonaro, ABD'ye girişine izin verilmesi nedeniyle Başkan Donald Trump'a teşekkür etti.Trump, daha önce Bolsonaro ailesinin ABD'de kalmasına izin verildiğini açıklamış ve Brezilya seçim sonuçlarına ilişkin şüphelerini dile getirmişti. Ancak seçimde geniş çaplı hile yapıldığına ilişkin doğrulanmış bir kanıt bulunmuyor.Brezilya'ya dönmesi halinde tutuklanabileceğini bildiğini belirten Bolsonaro, buna rağmen siyasi faaliyetlerini sürdürmek istediğini söyledi."Yeniden seçim yapılması durumunda elbette yeniden aday olacağım" diyen Bolsonaro, hakkındaki soruşturmaların siyasi amaçlı olduğunu savundu.Brezilya ile Arjantin arasında diplomatik gerilimBolsonaro'nun kaçışı yalnızca Brezilya iç siyasetinde değil, komşu ülkelerle ilişkilerde de yeni bir tartışma başlattı.Reuters'ın 30 Ekim tarihli haberine göre Brezilya hükümeti, Bolsonaro'nun Arjantin üzerinden ABD'ye geçişinde bu ülkenin olası rolünü görüşmek amacıyla Arjantin'in diplomatik temsilcisiyle temas kurdu.Arjantin hükümeti ise Brezilya'dan bu konuda resmî açıklama talebi geldiği yönündeki bilgileri reddetti.Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva, seçimleri kaybeden Bolsonaro'nun mahkeme kararına rağmen ülkeyi terk etmesini "utanç verici" olarak nitelendirmişti.Flávio Bolsonaro'nun yolculuğuna ilişkin bütün ayrıntılar henüz açıklığa kavuşmazken, özellikle özel jetin finansmanı, siyasi bağlantılar ve yurt dışına çıkış yasağının nasıl aşıldığı soruları yanıt bekliyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261106/fransada-buyuk-protesto-dalgasi-575-bin-kisi-sokakta-1110151481.html

abd

arjantin

miami

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

jair bolsonaro, donald trump, abd, arjantin, miami, i̇şçi partisi (brezilya), new york times