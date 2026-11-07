https://anlatilaninotesi.com.tr/20261107/rusya-ozel-askeri-harekata-devam-ediyor-ukrayna-ordusunun-muhimmat-depolari-ve-robotik-sistem-1110181467.html

Rusya özel askeri harekata devam ediyor: Ukrayna ordusunun mühimmat depoları ve robotik sistem tesisleri vuruldu

Rusya özel askeri harekata devam ediyor: Ukrayna ordusunun mühimmat depoları ve robotik sistem tesisleri vuruldu

Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Silahlı Kuvvetleri’nin özel askeri harekat kapsamında Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’ne ait mühimmat depolarının yanı sıra robotik... 07.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-07T12:44+0300

2026-11-07T12:44+0300

2026-11-07T12:44+0300

ukrayna kri̇zi̇

rusya

rusya savunma bakanlığı

ukrayna

donbass

rus silahlı kuvvetleri

ukrayna silahlı kuvvetleri

özel askeri harekat

i̇ha

i̇nsansız hava aracı (i̇ha)

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/14/1103649556_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_bbc5965cb025bd5cd4830adbcc04b521.jpg

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Silahlı Kuvvetleri’nin Ukrayna ve Donbass'ta devam ettirdiği özel askeri harekatın son bir gününe ilişkin güncel bilgileri paylaştı. Açıklamada, Rus Silahlı Kuvvetleri’nin harekat kapsamında cephe hattında ilerleyişini sürdürerek taktik konumlarını güçlendirmeye devam ettiği bilgisi verildi.Bakanlığın açıklamasına göre, Rus güçleri son 24 saat içinde 1.155 Ukrayna askerini etkisiz hale getirdi. Ayrıca son bir günde Ukrayna ordusunun, aralarında tankların da bulunduğu 10 zırhlı savaş aracı imha edildi. Rus ordusu son bir günde kara ve deniz tabanlı yüksek hassasiyetli silahlar ve uzun menzilli insansız hava araçları (İHA) ile Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’ne ait mühimmat depolarının yanı sıra robotik sistem depolama ve üretim tesislerini vurdu. Rus hava savunma güçleri Ukrayna ordusu tarafından ateşlenen 2 güdümlü hava bombası, 4 uzun menzilli Neptun füzesi ve 903 uçak tipi İHA önledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261105/rus-ordusu-ukraynadaki-hedeflere-yonelik-gece-bombardimanlarini-surduruyor-1110123268.html

rusya

ukrayna

donbass

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, rusya savunma bakanlığı, ukrayna, donbass, rus silahlı kuvvetleri, ukrayna silahlı kuvvetleri, özel askeri harekat, i̇ha, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), kayıp