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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261107/rusya-ozel-askeri-harekata-devam-ediyor-ukrayna-ordusunun-muhimmat-depolari-ve-robotik-sistem-1110181467.html
Rusya özel askeri harekata devam ediyor: Ukrayna ordusunun mühimmat depoları ve robotik sistem tesisleri vuruldu
Rusya özel askeri harekata devam ediyor: Ukrayna ordusunun mühimmat depoları ve robotik sistem tesisleri vuruldu
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Silahlı Kuvvetleri’nin özel askeri harekat kapsamında Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’ne ait mühimmat depolarının yanı sıra robotik... 07.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-07T12:44+0300
2026-11-07T12:44+0300
ukrayna kri̇zi̇
rusya
rusya savunma bakanlığı
ukrayna
donbass
rus silahlı kuvvetleri
ukrayna silahlı kuvvetleri
özel askeri harekat
i̇ha
i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
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Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Silahlı Kuvvetleri’nin Ukrayna ve Donbass'ta devam ettirdiği özel askeri harekatın son bir gününe ilişkin güncel bilgileri paylaştı. Açıklamada, Rus Silahlı Kuvvetleri’nin harekat kapsamında cephe hattında ilerleyişini sürdürerek taktik konumlarını güçlendirmeye devam ettiği bilgisi verildi.Bakanlığın açıklamasına göre, Rus güçleri son 24 saat içinde 1.155 Ukrayna askerini etkisiz hale getirdi. Ayrıca son bir günde Ukrayna ordusunun, aralarında tankların da bulunduğu 10 zırhlı savaş aracı imha edildi. Rus ordusu son bir günde kara ve deniz tabanlı yüksek hassasiyetli silahlar ve uzun menzilli insansız hava araçları (İHA) ile Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’ne ait mühimmat depolarının yanı sıra robotik sistem depolama ve üretim tesislerini vurdu. Rus hava savunma güçleri Ukrayna ordusu tarafından ateşlenen 2 güdümlü hava bombası, 4 uzun menzilli Neptun füzesi ve 903 uçak tipi İHA önledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261105/rus-ordusu-ukraynadaki-hedeflere-yonelik-gece-bombardimanlarini-surduruyor-1110123268.html
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rusya, rusya savunma bakanlığı, ukrayna, donbass, rus silahlı kuvvetleri, ukrayna silahlı kuvvetleri, özel askeri harekat, i̇ha, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), kayıp
rusya, rusya savunma bakanlığı, ukrayna, donbass, rus silahlı kuvvetleri, ukrayna silahlı kuvvetleri, özel askeri harekat, i̇ha, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), kayıp

Rusya özel askeri harekata devam ediyor: Ukrayna ordusunun mühimmat depoları ve robotik sistem tesisleri vuruldu

12:44 07.11.2026
© Fotoğraf : Rusya Savunma Bakanlığıİskender uzun menzilli taktik balistik füze sistemi
İskender uzun menzilli taktik balistik füze sistemi - Sputnik Türkiye, 1920, 07.11.2026
© Fotoğraf : Rusya Savunma Bakanlığı
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Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Silahlı Kuvvetleri’nin özel askeri harekat kapsamında Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’ne ait mühimmat depolarının yanı sıra robotik sistem depolama ve üretim tesislerini vurduğunu bildirdi.
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Silahlı Kuvvetleri’nin Ukrayna ve Donbass'ta devam ettirdiği özel askeri harekatın son bir gününe ilişkin güncel bilgileri paylaştı. Açıklamada, Rus Silahlı Kuvvetleri’nin harekat kapsamında cephe hattında ilerleyişini sürdürerek taktik konumlarını güçlendirmeye devam ettiği bilgisi verildi.
Bakanlığın açıklamasına göre, Rus güçleri son 24 saat içinde 1.155 Ukrayna askerini etkisiz hale getirdi. Ayrıca son bir günde Ukrayna ordusunun, aralarında tankların da bulunduğu 10 zırhlı savaş aracı imha edildi.

Rus ordusu son bir günde kara ve deniz tabanlı yüksek hassasiyetli silahlar ve uzun menzilli insansız hava araçları (İHA) ile Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’ne ait mühimmat depolarının yanı sıra robotik sistem depolama ve üretim tesislerini vurdu.

Rus hava savunma güçleri Ukrayna ordusu tarafından ateşlenen 2 güdümlü hava bombası, 4 uzun menzilli Neptun füzesi ve 903 uçak tipi İHA önledi.
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