https://anlatilaninotesi.com.tr/20261107/gazprom-turkiyeye-boru-hatlari-uzerinden-yapilan-dogal-gaz-sevkiyati-artti-1110183730.html
Gazprom: Türkiye’ye boru hatları üzerinden yapılan doğal gaz sevkiyatı arttı
Gazprom: Türkiye’ye boru hatları üzerinden yapılan doğal gaz sevkiyatı arttı
Sputnik Türkiye
Gazprom, Kasım ayında Türkiye’ye boru hatları üzerinden yapılan doğal gaz sevkiyatında artış yaşandığını açıkladı. 07.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-07T16:56+0300
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2026-11-07T16:56+0300
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Rus doğal gazının boru hatları üzerinden Türkiye’ye sevkiyatı kasım ayının başında artış gösterdi.Gazprom tarafından açıklamada, ayın ilk beş gününde gerçekleştirilen sevkiyatın ekim ve eylül aylarının aynı dönemlerine kıyasla yaklaşık dört katına çıktığını bildirdi.Söz konusu açıklamada ayrıca Avrupa’da 28-29 Ekim, 1-2 Kasım ve 4 Kasım tarihlerinde yer altı doğal gaz depolama tesislerinden gaz alınmasında rekor düzeyde yüksek miktarlar kaydedildiği dile getirildi.Gazprom tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260601/gazprom-turkakim-uzerinden-avrupaya-dogalgaz-sevkiyatinda-rekora-kosuyor-1106166457.html
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gazprom, türkiye
Gazprom: Türkiye’ye boru hatları üzerinden yapılan doğal gaz sevkiyatı arttı
Gazprom, Kasım ayında Türkiye’ye boru hatları üzerinden yapılan doğal gaz sevkiyatında artış yaşandığını açıkladı.
Rus doğal gazının boru hatları üzerinden Türkiye’ye sevkiyatı kasım ayının başında artış gösterdi.
Gazprom tarafından açıklamada, ayın ilk beş gününde gerçekleştirilen sevkiyatın ekim ve eylül aylarının aynı dönemlerine kıyasla yaklaşık dört katına çıktığını bildirdi.
Söz konusu açıklamada ayrıca Avrupa’da 28-29 Ekim, 1-2 Kasım ve 4 Kasım tarihlerinde yer altı doğal gaz depolama tesislerinden gaz alınmasında rekor düzeyde yüksek miktarlar kaydedildiği dile getirildi.
Gazprom tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Bu gelişmelerin etkisiyle Rus doğal gazının boru hatları üzerinden Türkiye’ye sevkiyatı artmaktadır. Nitekim ilk verilere göre, kasım ayının ilk beş gününde Türk tüketicilere sevk edilen doğal gaz miktarı, ekim ve eylül aylarının aynı dönemlerindeki seviyeleri yaklaşık dört kat aşmıştır. Bununla birlikte Gazprom’un ekim ayında Türkiye’ye gerçekleştirdiği toplam doğal gaz sevkiyatı, eylül ayına kıyasla yüzde 78 artmıştır.