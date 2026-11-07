https://anlatilaninotesi.com.tr/20261107/gazprom-turkiyeye-boru-hatlari-uzerinden-yapilan-dogal-gaz-sevkiyati-artti-1110183730.html

Gazprom: Türkiye’ye boru hatları üzerinden yapılan doğal gaz sevkiyatı arttı

Gazprom: Türkiye’ye boru hatları üzerinden yapılan doğal gaz sevkiyatı arttı

Sputnik Türkiye

Gazprom, Kasım ayında Türkiye’ye boru hatları üzerinden yapılan doğal gaz sevkiyatında artış yaşandığını açıkladı. 07.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-07T16:56+0300

2026-11-07T16:56+0300

2026-11-07T16:56+0300

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gazprom

türkiye

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Rus doğal gazının boru hatları üzerinden Türkiye’ye sevkiyatı kasım ayının başında artış gösterdi.Gazprom tarafından açıklamada, ayın ilk beş gününde gerçekleştirilen sevkiyatın ekim ve eylül aylarının aynı dönemlerine kıyasla yaklaşık dört katına çıktığını bildirdi.Söz konusu açıklamada ayrıca Avrupa’da 28-29 Ekim, 1-2 Kasım ve 4 Kasım tarihlerinde yer altı doğal gaz depolama tesislerinden gaz alınmasında rekor düzeyde yüksek miktarlar kaydedildiği dile getirildi.Gazprom tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260601/gazprom-turkakim-uzerinden-avrupaya-dogalgaz-sevkiyatinda-rekora-kosuyor-1106166457.html

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