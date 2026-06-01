Gazprom, TürkAkım üzerinden Avrupa’ya doğalgaz sevkiyatında rekora koşuyor

Rus enerji devi Gazprom, 2026 yılının ilk beş ayında TürkAkım boru hattının Avrupa kolu üzerinden gerçekleştirdiği gaz ihracatını geçen yılın aynı dönemine...

2026-06-01T14:50+0300

Avrupa Gaz İletim Sistemi Operatörleri Ağı (ENTSOG) verilerinden yapılan hesaplamalara göre, 1 Ocak - 31 Mayıs 2026 tarihleri arasında TürkAkım üzerinden Avrupa'ya gönderilen doğalgaz miktarı 7 milyar 650 milyon metreküpe ulaştı. Bu rakam, boru hattının faaliyete geçtiği Ocak 2020'den bu yana yılın ilk beş ayı baz alındığında ulaşılan en yüksek sevkiyat miktarı olarak kayıtlara geçti.Sadece Mayıs ayı verilerine bakıldığında da artış trendinin sürdüğü görülüyor. Gazprom, bu hat üzerinden Mayıs ayında Avrupa'ya gerçekleştirdiği gaz sevkiyatını yıllık bazda yüzde 3 artırarak 1 milyar 470 milyon metreküpe çıkardı. Türkiye-Bulgaristan sınırında yer alan ‘Strandzha 2 – Malkoçlar’ ölçüm noktasından geçen bu gaz, doğrudan Güney ve Güneydoğu Avrupa ülkelerine ulaştırılıyor.Avrupa için kritik koridorToplam kapasitesi yıllık 31 milyar 500 milyon metreküp olan TürkAkım projesinin ilk hattı Türkiye'nin iç piyasasını beslerken, ikinci hattı da Avrupa ülkelerine enerji sağlıyor. TürkAkım gazını kullanan başlıca Avrupa ülkeleri arasında Sırbistan, Macaristan, Yunanistan, Romanya, Kuzey Makedonya ve Bosna-Hersek yer alıyor.Rus gazının Ukrayna üzerinden transit geçişinin 1 Ocak 2025 tarihi itibarıyla tamamen durdurulmasının ardından, TürkAkım güzergahı hayati bir önem kazandı. Bu hat, Rus şirketinin Avrupa'ya boru hatlarıyla gaz arzı sağlayabildiği yegane rota haline gelmiş durumda. Nitekim Ukrayna rotasının kapanmasıyla birlikte TürkAkım'ın Avrupa kolu 2025 yılı genelinde de 18 milyar metreküpü aşarak yıllık bazda tarihi bir rekora imza atmıştı.

