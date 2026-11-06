https://anlatilaninotesi.com.tr/20261106/sariguller-sorusturmasinda-11-gozalti-daha-1110155853.html

Sarıgüller soruşturmasında 11 gözaltı daha: Şişli Meslek Yüksekokulu'na kayyum atandı

Sarıgüller soruşturmasında 11 gözaltı daha: Şişli Meslek Yüksekokulu'na kayyum atandı

Sputnik Türkiye

Sarıgül ailesine yönelik yürütülen soruşturmada 11 şüpheli gözaltına alındı. Şişli Meslek Yüksek Okulu’na da kayyum atandı. 06.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-06T09:35+0300

2026-11-06T09:35+0300

2026-11-06T10:14+0300

türki̇ye

mustafa sarıgül

kayyum

kara para aklama

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Yurt içinde ve yurt dışında kurulan şirketler aracılığıyla kaynağı belirsiz yüksek miktarda paranın aklandığı iddialarına ilişkin Ömer Sarıgül'ün de aralarında bulunduğu 27 şüphelinin tutuklandığı soruşturma kapsamında, aklama faaliyetlerinde İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu'nun kullanıldığına ilişkin tespitler üzerine 11 şüpheli daha gözaltına alındı.Sarıgüllere yönelik soruşturmaİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, yurt içinde ve yurt dışında kurulan şirketler aracılığıyla kaynağı belirsiz yüksek miktarda paranın aklanmasına yönelik işlemler yapıldığı, bu paranın yatırım sözleşmelerine uygun kullanılmadığı, suç gelirlerine yasal görünüm kazandırıldığı iddialarına ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.Şişli Meslek Yüksekokulu da hedefteSoruşturma kapsamında, aklama faaliyetlerinde İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu'nun da kullanıldığına ilişkin tespitler üzerine okulun müdürü Selin Sarılı ile Leyla Anıl Göl, Mehmet Sedat Bekiroğlu, Ahmet Seval, Melih Karagöz, Yusuf Eren, Belen Tekinbaş, Cihan Erdönmez, Hülya Kahraman, Ali Ergün Gümüş ve Ali Aydın gözaltına alındı.Öte yandan, İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu'na kayyum atandı.Soruşturma neden başlamıştı, suçlamalar neler?İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Alman vatandaşı K.P. ve M.B'nin, yurt içinde ve yurt dışında kurulan şirketler aracılığıyla kaynağı belirsiz yüksek miktarda paranın aklanmasına yönelik işlemler gerçekleştirdiği iddiası üzerine soruşturma başlatıldığı belirtilmişti.Açıklamada, müştekilerin, "80 milyon avro tutarında sözleşme düzenlendiği", "100 milyon avroluk havale işlemi gerçekleştirildiği", "1 milyar avroluk fonun kamu gücü ve nüfuzu kullanılarak kredi yoluyla yurt dışına çıkarılmasının vadedildiği" ve "1,5 milyon avro tutarında tekne satışı yapıldığı" yönünde iddialarda bulundukları ifade edilmişti.TBMM 28. Dönem Milletvekili Mustafa Sarıgül hakkındaki iddiaların ayrı değerlendirilmek üzere Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına yönlendirileceği ve soruşturma işlemlerinin devam edeceği açıklanmıştı.Soruşturma kapsamında Ömer Sarıgül, Aylin Kotil, Volkan Aslanbaş, Cavidan Tanrah Artuner, Murat Ağırel, Caner Baş, Cihan Durak, Zekai Erdem, Cihat Salman, Selim Daşdemir, Özgür Bölükbaşı, Bayram Özata, Zekeriya Yasemin, Mehmet Ali Aslan, Sadullah Ergün ve Emir Sarıgül tutuklanmış, Cemil Vasken Barın ile Uğur Kurtulan ise adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılmıştı.Soruşturma kapsamındaki bir diğer operasyonda yakalanan Çağlar Sezgin, Cihan Tunç ve Ümit İlker Avcı tutuklanmış, Beşir Ömer Demir ve Atakan Eren hakkında "konutu terk etmeme" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verilmişti. Devam eden soruşturmada, Sofu Altınbaş, Ramazan Argün, İbrahim Avcı, Zülfü Sümer ve Abdulkadir Sezgin'in de tutuklanmasına hükmedilmişti.Devam eden soruşturma kapsamında gözaltına alınan Aynur Aydın, Davut Kaymak, Ahmet Meriç ve Altuğ Altunbaş Sürer tutuklanmış, diğer şüpheliler Metin Mevlüt Sarıgül, Mehmet Meriç, Ömer Hürriyet Büken, Ömer Yazıcı, Süreyya Kurtalan, Zeynep Sarısoy ve Berrak Çetinkaya hakkında ise adli kontrol kararı verilmişti.Soruşturma kapsamında tutuklanan Emir Sarıgül, "ev hapsi" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanarak tahliye edilmişti. Böylece soruşturma kapsamında tutuklanan zanlıların sayısı 27 olmuştu.Bu soruşturmada Mustafa Sarıgül hakkındaki cinsel saldırı iddiaları da yer almıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261104/mustafa-sarigulun-oglu-emir-sarigul-hakkinda-karar-1110115374.html

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mustafa sarıgül, kayyum, kara para aklama