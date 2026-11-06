https://anlatilaninotesi.com.tr/20261106/medvedevden-lyondaki-okul-yanginina-avrupa-bahcesi-gondermesi-1110175223.html

Medvedev’den Lyon’daki okul yangınına ‘Avrupa bahçesi’ göndermesi

Medvedev’den Lyon’daki okul yangınına ‘Avrupa bahçesi’ göndermesi

Sputnik Türkiye

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Fransa’nın Lyon kentinde bir okulun kundaklandığına ilişkin haberi, eski AB dış politika şefi Josep... 06.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-06T23:12+0300

2026-11-06T23:12+0300

2026-11-06T23:12+0300

dünya

dmitriy medvedev

rusya güvenlik konseyi

ab

josep borrell

lyon

paris

avrupa

x

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/07/05/1107022946_0:0:746:420_1920x0_80_0_0_743eb3ea30d5078d8038649854a4772e.png

Medvedev, X hesabından İngilizce yaptığı paylaşımda, “Lyon’da içinde insanlar bulunan bir okul ateşe verildi. AB’den Borrell soyadlı birinin Avrupa’yı çiçek açan bir ‘bahçe’ olarak tanımladığını hatırlıyorum. Böyle bir bahçeyi ziyaret etmek ister miydiniz?” ifadelerini kullandı.Medvedev paylaşımına, Lyon'da kundaklanan binanın girişi ve yanındaki çöp konteynerlerinin alevler içinde kaldığını gösteren görüntüleri de ekledi.Fransa’da perşembe günü ülkenin en büyük sendikalarının çağrısıyla ülke çapında gösteriler düzenlendi. Polis, göstericilere göz yaşartıcı gaz ve tazyikli suyla müdahale etti. Müdahalelerde bazı göstericiler yaralandı. İçişleri Bakanlığına göre gösterilere ülke genelinde 575 bin kişi katıldı.Protestolar, eylül ortasında Paris’in banliyölerinde lise öğrencilerinin okul koşullarının iyileştirilmesi talebiyle sokağa çıkmasıyla başlamıştı. Daha sonra fiyat artışlarına tepki gösterenlerin de katıldığı eylemler diğer bölgelere yayılmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261103/avrupada-pes-pese-protesto-ve-grevler-bircok-ulkede-gosteriler-duzenlendi-1110072067.html

paris

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

dmitriy medvedev, rusya güvenlik konseyi, ab, josep borrell, lyon, paris, avrupa, x