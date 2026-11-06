https://anlatilaninotesi.com.tr/20261106/medvedevden-lyondaki-okul-yanginina-avrupa-bahcesi-gondermesi-1110175223.html
Medvedev’den Lyon’daki okul yangınına ‘Avrupa bahçesi’ göndermesi
Medvedev’den Lyon’daki okul yangınına ‘Avrupa bahçesi’ göndermesi
Sputnik Türkiye
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Fransa’nın Lyon kentinde bir okulun kundaklandığına ilişkin haberi, eski AB dış politika şefi Josep... 06.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-06T23:12+0300
2026-11-06T23:12+0300
2026-11-06T23:12+0300
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dmitriy medvedev
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Medvedev, X hesabından İngilizce yaptığı paylaşımda, “Lyon’da içinde insanlar bulunan bir okul ateşe verildi. AB’den Borrell soyadlı birinin Avrupa’yı çiçek açan bir ‘bahçe’ olarak tanımladığını hatırlıyorum. Böyle bir bahçeyi ziyaret etmek ister miydiniz?” ifadelerini kullandı.Medvedev paylaşımına, Lyon'da kundaklanan binanın girişi ve yanındaki çöp konteynerlerinin alevler içinde kaldığını gösteren görüntüleri de ekledi.Fransa’da perşembe günü ülkenin en büyük sendikalarının çağrısıyla ülke çapında gösteriler düzenlendi. Polis, göstericilere göz yaşartıcı gaz ve tazyikli suyla müdahale etti. Müdahalelerde bazı göstericiler yaralandı. İçişleri Bakanlığına göre gösterilere ülke genelinde 575 bin kişi katıldı.Protestolar, eylül ortasında Paris’in banliyölerinde lise öğrencilerinin okul koşullarının iyileştirilmesi talebiyle sokağa çıkmasıyla başlamıştı. Daha sonra fiyat artışlarına tepki gösterenlerin de katıldığı eylemler diğer bölgelere yayılmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261103/avrupada-pes-pese-protesto-ve-grevler-bircok-ulkede-gosteriler-duzenlendi-1110072067.html
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dmitriy medvedev, rusya güvenlik konseyi, ab, josep borrell, lyon, paris, avrupa, x
Medvedev’den Lyon’daki okul yangınına ‘Avrupa bahçesi’ göndermesi
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Fransa’nın Lyon kentinde bir okulun kundaklandığına ilişkin haberi, eski AB dış politika şefi Josep Borrell’in Avrupa’yı “bahçeye” benzeten sözlerine gönderme yaparak yorumladı.
Medvedev, X hesabından İngilizce yaptığı paylaşımda, “Lyon’da içinde insanlar bulunan bir okul ateşe verildi. AB’den Borrell soyadlı birinin Avrupa’yı çiçek açan bir ‘bahçe’ olarak tanımladığını hatırlıyorum. Böyle bir bahçeyi ziyaret etmek ister miydiniz?” ifadelerini kullandı.
Medvedev paylaşımına, Lyon'da kundaklanan binanın girişi ve yanındaki çöp konteynerlerinin alevler içinde kaldığını gösteren görüntüleri de ekledi.
Fransa’da perşembe günü ülkenin en büyük sendikalarının çağrısıyla ülke çapında gösteriler düzenlendi. Polis, göstericilere göz yaşartıcı gaz ve tazyikli suyla müdahale etti. Müdahalelerde bazı göstericiler yaralandı. İçişleri Bakanlığına göre gösterilere ülke genelinde 575 bin kişi katıldı.
Protestolar, eylül ortasında Paris’in banliyölerinde lise öğrencilerinin okul koşullarının iyileştirilmesi talebiyle sokağa çıkmasıyla başlamıştı. Daha sonra fiyat artışlarına tepki gösterenlerin de katıldığı eylemler diğer bölgelere yayılmıştı.