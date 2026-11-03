https://anlatilaninotesi.com.tr/20261103/avrupada-pes-pese-protesto-ve-grevler-bircok-ulkede-gosteriler-duzenlendi-1110072067.html

Avrupa'da peş peşe protesto ve grevler: Birçok ülkede gösteriler düzenlendi

Avrupa'da peş peşe protesto ve grevler: Birçok ülkede gösteriler düzenlendi

Sputnik Türkiye

Fransa'da öğrencilerin başlattığı ve ülke geneline yayılan protestolarda 17 Ekim'den bu yana 4 bin 914 kişi gözaltına alındı. Adalet Bakanı Gerald Darmanin... 03.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-03T18:31+0300

2026-11-03T18:31+0300

2026-11-03T18:31+0300

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gözaltı

hapis cezası

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Fransa'da eğitim koşullarının iyileştirilmesi talebiyle başlayan ve genişleyen protestolar sürüyor. Adalet Bakanı Gerald Darmanin, 3 Kasım'da yaptığı açıklamada, 17 Ekim'den bu yana düzenlenen gösterilerde 4 bin 914 kişinin gözaltına alındığını ve binlerce kişi hakkında adli işlem başlatıldığını bildirdi.Darmanin, yaptığı açıklamada, gözaltına alınanların yüzde 70'inin yetişkinlerden oluştuğunu belirtti. Bakan, bu verinin protestoların artık yalnızca lise öğrencilerinin eylemleriyle sınırlı kalmadığını gösterdiğini savundu.Adalet Bakanlığının açıkladığı bilançoya göre, 2 bin 290 kişi hakkında adli kovuşturma başlatıldı, bin 820 kişi ise haklarında işlem yapılması için savcılık makamına sevk edildi.Darmanin ayrıca 404 hapis cezası kararı ve 329 kişinin cezaevine konulduğunu açıkladı. Bakan, gösteriler sırasında yaşanan olaylara karşı sert bir adli müdahale yürütüldüğünü ifade etti.Protestolar nasıl başladı?Fransa'daki gösteriler, eylül ayının ortalarında Paris'in banliyölerinde lise öğrencilerinin okulların fiziki koşullarının iyileştirilmesi ve eğitime daha fazla kaynak ayrılması talepleriyle başladı.Öğrencilerin eylemlerine zamanla üniversiteliler, sendikalar ve hayat pahalılığından şikayetçi diğer kesimler de katıldı. Protestolar Paris'in dışına çıkarak ülkenin farklı bölgelerine yayıldı.17 Ekim'de düzenlenen ülke çapındaki gösteriler, hareketin en geniş katılımlı eylemlerinden biri oldu. Fransa İçişleri Bakanlığının verilerine göre, gösterilere yaklaşık 550 bin kişi katıldı.Bazı kentlerde göstericiler ile güvenlik güçleri arasında çatışmalar yaşandı. Polis, olaylara müdahale sırasında göz yaşartıcı gaz, ses bombaları ve tazyikli su kullandı.31 Ekim'de de ülke genelinde gösteriler düzenlendi. Darmanin'in açıkladığı verilere göre, bu gösteriler kapsamında 240 kişi gözaltına alındı.İki haftalık okul tatilinin sona ermesinin ardından öğrenciler yeniden eylemlere başladı. 2 Kasım'da bazı liselerde girişler engellenirken, 3 Kasım için Paris'te yeni bir öğrenci gösterisi çağrısı yapıldı.Sendikalar ise 5 Kasım'da ülke genelinde grev ve gösteriler düzenlemeye hazırlanıyor.Avrupa'nın diğer ülkelerinde de protestolar düzenlenmiştiFransa'daki gösterilerin yanı sıra Almanya, İtalya, İspanya, Portekiz, Yunanistan, Belçika, Çekya ve Arnavutluk'ta da son haftalarda çeşitli protestolar düzenlendi.Almanya'da 31 Ekim'de çok sayıda kentte gösteriler gerçekleştirilirken, organizatörlere göre yaklaşık 120 bin kişi, eğitim ve sağlık hizmetlerine daha fazla yatırım yapılması, yaşam maliyetlerinin düşürülmesi ve zorunlu askerlik uygulamasına dönülmemesi talepleriyle eylemlere katıldı. İtalya'da 30 Ekim'de ülke genelinde grev ve protestolar düzenlendi.Belçika'da da ekim ayı boyunca protestolar yaşandı. Başkent Brüksel'de 9 Ekim'deki gösteriye 30 bin ila 50 bin kişi katılırken, 17 ve 24 Ekim'de Brüksel ve Liege'de yeniden eylemler gerçekleştirildi. Sendikalar 23 Kasım'da yeni bir ulusal gösteri düzenlemeye hazırlanıyor.Çekya'da basın özgürlüğü ve kamu yayıncılarının bağımsızlığı için protestolar düzenlendi. Başkent Prag'da 25 Ekim'de binlerce kişi, hükümetin kamu televizyonu ve radyosunun finansmanını devlet bütçesine bağlama planına karşı gösteri yaptı. 3 Kasım'da Çek Televizyonu ve Çek Radyosu çalışanları bir günlük greve çıktı.İspanya ve Portekiz'de hayat pahalılığı ve konut sorununa yönelik gösteriler yaşanırken kamu üniversitelerindeki öğrenciler ve çalışanlar, 4-5 Kasım için iki günlük grev çağrısı yaptı. Yunanistan'da eğitim ve ekonomik koşullara karşı eylemler gerçekleştirildi. Arnavutluk'ta ise hükümet karşıtı protestolar düzenlendi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261103/meksikada-kucuk-ucak-dustu-kalkistan-kisa-sure-sonra-neden-binalarin-arasina-cakildi-1110063651.html

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avrupa, gerald darmanin, fransa, portekiz, paris, protestolar, gözaltı, hapis cezası