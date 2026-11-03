https://anlatilaninotesi.com.tr/20261103/galatasaray-stuttgart-macinda-tansiyon-yukseldi-1110086157.html
Galatasaray, Stuttgart'ı 2-0 yendi: Maçta tansiyon yükseldi
Galatasaray, Stuttgart'ı 2-0 yendi: Maçta tansiyon yükseldi
Sputnik Türkiye
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Galatasaray, Stuttgart'ı 2-0 mağlup etti. Karşılaşmada Barış Alper Yılmaz ile Deniz Undav arasında gerginlik yaşandı. 03.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-03T22:14+0300
2026-11-03T22:14+0300
2026-11-03T23:06+0300
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Galatasaray ve Stuttgart, RAMS Park'ta karşı karşıya geldi.Mücadelenin bir bölümünde Galatasaraylı Barış Alper Yılmaz ve Stuttgartlı Deniz Undav arasında gerginlik yaşandı. İki futbolcu da yaşanan olayın ardından sarı kart gördü.Galatasaray'ın Rus yıldızı Aleksey Batrakov, ilk yarıda attığı 2 golle takımını öne geçirdi. Karşılaşma, sarı-kırmızılıların 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.RAMS Park'ta 'Kalinka' çalındıRus orta saha oyuncusu Batrakov’un gollerinin ardından Galatasaray’ın stadında “Kalinka” çaldı.Rus futbolcu, Şampiyonlar Ligi’nde üst üste üçüncü maçında da gol attı.Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde 6 puana yükseldiUEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftası sonunda puanını 6'ya yükselten Galatasaray, lig aşamasında kalan dört maçının ikisini sahasında, ikisini deplasmanda oynayacak.Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde kalan maçları şöyle:
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Galatasaray, Stuttgart'ı 2-0 yendi: Maçta tansiyon yükseldi
22:14 03.11.2026 (güncellendi: 23:06 03.11.2026)
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Galatasaray, Stuttgart'ı 2-0 mağlup etti. Karşılaşmada Barış Alper Yılmaz ile Deniz Undav arasında gerginlik yaşandı.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Galatasaray ve Stuttgart, RAMS Park'ta karşı karşıya geldi.
Mücadelenin bir bölümünde Galatasaraylı Barış Alper Yılmaz ve Stuttgartlı Deniz Undav arasında gerginlik yaşandı. İki futbolcu da yaşanan olayın ardından sarı kart gördü.
Galatasaray'ın Rus yıldızı Aleksey Batrakov, ilk yarıda attığı 2 golle takımını öne geçirdi. Karşılaşma, sarı-kırmızılıların 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.
RAMS Park'ta 'Kalinka' çalındı
Rus orta saha oyuncusu Batrakov’un gollerinin ardından Galatasaray’ın stadında “Kalinka” çaldı.
Rus futbolcu, Şampiyonlar Ligi’nde üst üste üçüncü maçında da gol attı.
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde 6 puana yükseldi
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftası sonunda puanını 6'ya yükselten Galatasaray, lig aşamasında kalan dört maçının ikisini sahasında, ikisini deplasmanda oynayacak.
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde kalan maçları şöyle:
🏠 Galatasaray - Aston Villa
✈️ AEK Atina - Galatasaray
🏠 Galatasaray - Feyenoord
✈️ Paris Saint-Germain - Galatasaray