https://anlatilaninotesi.com.tr/20261103/galatasaray-stuttgart-macinda-tansiyon-yukseldi-1110086157.html

Galatasaray, Stuttgart'ı 2-0 yendi: Maçta tansiyon yükseldi

Galatasaray, Stuttgart'ı 2-0 yendi: Maçta tansiyon yükseldi

Sputnik Türkiye

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Galatasaray, Stuttgart'ı 2-0 mağlup etti. Karşılaşmada Barış Alper Yılmaz ile Deniz Undav arasında gerginlik yaşandı. 03.11.2026, Sputnik Türkiye

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Galatasaray ve Stuttgart, RAMS Park'ta karşı karşıya geldi.Mücadelenin bir bölümünde Galatasaraylı Barış Alper Yılmaz ve Stuttgartlı Deniz Undav arasında gerginlik yaşandı. İki futbolcu da yaşanan olayın ardından sarı kart gördü.Galatasaray'ın Rus yıldızı Aleksey Batrakov, ilk yarıda attığı 2 golle takımını öne geçirdi. Karşılaşma, sarı-kırmızılıların 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.RAMS Park'ta 'Kalinka' çalındıRus orta saha oyuncusu Batrakov’un gollerinin ardından Galatasaray’ın stadında “Kalinka” çaldı.Rus futbolcu, Şampiyonlar Ligi’nde üst üste üçüncü maçında da gol attı.Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde 6 puana yükseldiUEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftası sonunda puanını 6'ya yükselten Galatasaray, lig aşamasında kalan dört maçının ikisini sahasında, ikisini deplasmanda oynayacak.Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde kalan maçları şöyle:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261030/galatasaray-konyasporu-deplasmanda-4-golle-maglup-etti-1110004404.html

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barış alper yılmaz, aleksey batrakov, stuttgart, maç, maç yayını, futbol, futbol maçı, türkiye futbol federasyonu