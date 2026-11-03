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Galatasaray, Stuttgart'ı 2-0 yendi: Maçta tansiyon yükseldi
Galatasaray, Stuttgart'ı 2-0 yendi: Maçta tansiyon yükseldi
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Galatasaray, Stuttgart'ı 2-0 mağlup etti. Karşılaşmada Barış Alper Yılmaz ile Deniz Undav arasında gerginlik yaşandı. 03.11.2026, Sputnik Türkiye
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Galatasaray ve Stuttgart, RAMS Park'ta karşı karşıya geldi.Mücadelenin bir bölümünde Galatasaraylı Barış Alper Yılmaz ve Stuttgartlı Deniz Undav arasında gerginlik yaşandı. İki futbolcu da yaşanan olayın ardından sarı kart gördü.Galatasaray'ın Rus yıldızı Aleksey Batrakov, ilk yarıda attığı 2 golle takımını öne geçirdi. Karşılaşma, sarı-kırmızılıların 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.RAMS Park'ta 'Kalinka' çalındıRus orta saha oyuncusu Batrakov’un gollerinin ardından Galatasaray’ın stadında “Kalinka” çaldı.Rus futbolcu, Şampiyonlar Ligi’nde üst üste üçüncü maçında da gol attı.Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde 6 puana yükseldiUEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftası sonunda puanını 6'ya yükselten Galatasaray, lig aşamasında kalan dört maçının ikisini sahasında, ikisini deplasmanda oynayacak.Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde kalan maçları şöyle:
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barış alper yılmaz, aleksey batrakov, stuttgart, maç, maç yayını, futbol, futbol maçı, türkiye futbol federasyonu

Galatasaray, Stuttgart'ı 2-0 yendi: Maçta tansiyon yükseldi

22:14 03.11.2026 (güncellendi: 23:06 03.11.2026)
© AA / Abdülhamid HoşbaşGalatasaray ile Stuttgart arasında RAMS Park'ta oynanan Şampiyonlar Ligi maçında Barış Alper Yılmaz ile Deniz Undav arasında gerginlik yaşandı.
Galatasaray ile Stuttgart arasında RAMS Park'ta oynanan Şampiyonlar Ligi maçında Barış Alper Yılmaz ile Deniz Undav arasında gerginlik yaşandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 03.11.2026
© AA / Abdülhamid Hoşbaş
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Galatasaray, Stuttgart'ı 2-0 mağlup etti. Karşılaşmada Barış Alper Yılmaz ile Deniz Undav arasında gerginlik yaşandı.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Galatasaray ve Stuttgart, RAMS Park'ta karşı karşıya geldi.
Mücadelenin bir bölümünde Galatasaraylı Barış Alper Yılmaz ve Stuttgartlı Deniz Undav arasında gerginlik yaşandı. İki futbolcu da yaşanan olayın ardından sarı kart gördü.
Galatasaray'ın Rus yıldızı Aleksey Batrakov, ilk yarıda attığı 2 golle takımını öne geçirdi. Karşılaşma, sarı-kırmızılıların 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

RAMS Park'ta 'Kalinka' çalındı

Rus orta saha oyuncusu Batrakov’un gollerinin ardından Galatasaray’ın stadında “Kalinka” çaldı.

Rus futbolcu, Şampiyonlar Ligi’nde üst üste üçüncü maçında da gol attı.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde 6 puana yükseldi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftası sonunda puanını 6'ya yükselten Galatasaray, lig aşamasında kalan dört maçının ikisini sahasında, ikisini deplasmanda oynayacak.
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde kalan maçları şöyle:
🏠 Galatasaray - Aston Villa
✈️ AEK Atina - Galatasaray
🏠 Galatasaray - Feyenoord
✈️ Paris Saint-Germain - Galatasaray
Galatasaray - Konyaspor - Sputnik Türkiye, 1920, 30.10.2026
SPOR
Galatasaray, Konyaspor'u deplasmanda 4 golle mağlup etti
30 Ekim, 22:03
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