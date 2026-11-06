https://anlatilaninotesi.com.tr/20261106/besiktasta-vincenzo-italiano-isyan-etti-3-puani-cope-attik-1110153323.html

Beşiktaş'ta Vincenzo Italiano isyan etti: 3 puanı çöpe attık

Beşiktaş'ta Vincenzo Italiano isyan etti: 3 puanı çöpe attık

Sputnik Türkiye

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Celtic'e deplasmanda 3-2 mağlup olarak Avrupa'daki ilk yenilgisini aldı. Karşılaşmanın ardından konuşan teknik... 06.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-06T08:12+0300

2026-11-06T08:12+0300

2026-11-06T08:12+0300

spor

beşiktaş

celtic

uefa avrupa ligi

marsilya

i̇skoçya

vincenzo italiano

orkun kökçü

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Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin dördüncü haftasında İskoçya temsilcisi Celtic'e 3-2 mağlup oldu. Siyah-beyazlılar, 5 Kasım Perşembe günü Glasgow'daki Celtic Park'ta oynanan karşılaşmada iki kez gol bulmasına rağmen sahadan puansız ayrıldı.Bu sonuçla UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk yenilgisini yaşayan Beşiktaş'ta teknik direktör Vincenzo Italiano, maçın ardından yaptığı açıklamalarda özellikle savunmada yapılan hataları eleştirdi.İtalyan çalıştırıcı, oyuncularının genel performansından memnun olduğunu ancak rakibe verilen kolay pozisyonların sonucu belirlediğini söyledi.Vincenzo Italiano: Çok önemli puanları çöpe attıkKarşılaşmanın ardından büyük hayal kırıklığı yaşadığını belirten Vincenzo Italiano, Celtic karşısında galibiyet fırsatını değerlendiremediklerini ifade etti.İtalyan teknik adam, maçın ardından yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı:Beşiktaş'ın savunmada eski direncini kaybettiğini vurgulayan Italiano, "Eskisi gibi sert olmamız lazım. Arkada çok pozisyon verdik ve hatalı oynadık" sözleriyle takımının eksiklerine dikkat çekti.Savunma hatalarına sert tepki: Bu kadar kolay hediye edilmezOyuncularını bireysel olarak suçlamak istemediğini vurgulayan Italiano, sezonun başlangıcındaki savunma performansına dönmeleri gerektiğini söyledi.Deneyimli teknik direktör, takım savunmasındaki düşüşe işaret ederek şu değerlendirmeyi yaptı:"Kimseyi suçlamak istemiyorum fakat sezonun başında savunmada daha sert ve güçlüydük. Tabii ki de pozisyon vereceksiniz fakat bu kadar da kolay hediye edilmez pozisyonlar."Italiano, üç gol yenilmesinin kabul edilmesi zor bir sonuç olduğunu belirterek, "3 puanı çöpe attığımızı düşünüyorum. Bundan dolayı çok sinirliyim" dedi.Celtic-Beşiktaş maçında son dakikalar nefes kestiCeltic Park'ta oynanan karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona ererken, ikinci devrede gol düellosu yaşandı.Beşiktaş, Junior Olaitan'ın 53. dakikadaki penaltı golüyle 1-0 öne geçti. Ancak Celtic, 61. dakikada Callum Osmand ve 78. dakikada Camilo Durán'ın golleriyle skoru 2-1'e getirdi.Siyah-beyazlılar, 85. dakikada Orkun Kökçü'nün uzak mesafeden kaydettiği golle beraberliği yakaladı. Ancak Celtic, kısa süre sonra Camilo Durán'ın ikinci golüyle yeniden öne geçerek mücadeleyi 3-2 kazandı.Böylece Beşiktaş, son dakikalarda beraberliği yakaladığı karşılaşmadan puan çıkaramadı.Beşiktaş Avrupa Ligi'nde ilk kez kaybettiCeltic karşılaşmasına kadar UEFA Avrupa Ligi'nde yenilgisiz ilerleyen Beşiktaş, ilk üç maçında iki galibiyet ve bir beraberlik elde etmişti.Siyah-beyazlılar, Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Marsilya'yı 4-1 mağlup etmiş, ikinci maçında Hoffenheim deplasmanından 3-2'lik galibiyetle dönmüştü.Üçüncü haftada Crystal Palace ile 2-2 berabere kalan Beşiktaş, Celtic mağlubiyetiyle ilk dört maç sonunda 7 puanda kaldı.Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'ndeki sıradaki rakibi kim?Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin beşinci haftasında 26 Kasım 2026 Perşembe günü Hapoel Beer-Sheva ile karşılaşacak.Siyah-beyazlılar, ardından 10 Aralık'ta Bayer Leverkusen deplasmanına çıkacak. Lig aşamasının son iki karşılaşmasında ise Union Saint-Gilloise ve Omonia ile mücadele edecek.Teknik direktör Vincenzo Italiano'nun açıklamaları, Beşiktaş'ın Avrupa'daki hedeflerine ulaşabilmesi için özellikle savunma hatalarını azaltması ve maçın kritik anlarında daha dikkatli oynaması gerektiğine işaret ediyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261106/besiktas-iskoc-ekibi-celtice-3-2-maglup-oldu-1110149088.html

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beşiktaş, celtic, uefa avrupa ligi, marsilya, i̇skoçya, vincenzo italiano, orkun kökçü