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Beşiktaş İskoç ekibi Celtic'e 3-2 mağlup oldu
Beşiktaş İskoç ekibi Celtic'e 3-2 mağlup oldu
Sputnik Türkiye
UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Beşiktaş, İskoç ekibi Celtic'e deplasmanda 3-2 mağlup oldu. 06.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-06T01:00+0300
2026-11-06T01:00+0300
2026-11-06T01:00+0300
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uefa, beşiktaş, celtic
Beşiktaş İskoç ekibi Celtic'e 3-2 mağlup oldu
Ayrıntılar geliyor
UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Beşiktaş, İskoç ekibi Celtic'e deplasmanda 3-2 mağlup oldu.