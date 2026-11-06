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Fransa'nın doğusunda okul öğrencilerini taşıyan otobüs kaza yaptı: 'Çok sayıda yaralı var'
Fransa'nın doğusunda okul öğrencilerini taşıyan otobüs kaza yaptı: 'Çok sayıda yaralı var'
Sputnik Türkiye
Fransa'nın İsviçre sınırı yakınlarındaki doğu bölgesinde bir otobüsün karıştığı kazada çok sayıda kişinin etkilendiği bildirildi. Yetkililer, kazada can kaybı... 06.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-06T13:17+0300
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Fransa'nın doğusunda, İsviçre sınırı yakınlarında bir otobüs kaza yaptı. Yerel yetkililer, kazada “çok sayıda yaralandığı” açıkladı.Fransa Eğitim Bakanı Edouard Geffray, Geffray, basına yaptığı açıklamada, söz konusu otobüste öğrencilerin de olduğunu aktararak, "Öğrencilerimizin, çocuklarımızın mağdur olduğu bu tür kazalar bizler için her zaman bir imtihandır" ifadesini kullandı. Yerel valilik ise kazanın şehirler arası sefer yapan bir otobüsün karıştığı çarpışma sonucu meydana geldiğini bildirdi.BFM TV'nin yayımladığı görüntülerde, mavi-beyaz renkli otobüsün yol kenarındaki bir hendeğe eğilmiş halde bulunduğu ve çevresinde kalabalık bir grubun toplandığı görüldü.BFM TV kazada iki kişinin hayatını kaybettiğini bildirse de Sivil Koruma Ajansı sözcüsü bu bilgiyi doğrulayamadı. Öte yandan Ain Valiliğinden yapılan açıklamada Lent kasabası çevresinde bir otobüsün karıştığı kazada birçok kişinin yaralandığı ve 2 kişinin kalp krizi geçirdiği bilgisi aktarıldı.Ulusal basındaki haberlere göre, Lent Belediye Başkanı Yves Cristin, otobüsün yoldan çıkarak bir ağaca çarptığını bildirdi. Cristin, kaza nedeniyle 2 kişinin de kalp krizi geçirdiğini açıkladı.Kazadaki toplam yaralı sayısı hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261106/basaksehirde-tem-otoyolunda-tir-devrildi-3-serit-trafige-kapatildi-1110157672.html
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avrupa, i̇sviçre, bfm tv, fransa, otobüs kazası, okul servisi
avrupa, i̇sviçre, bfm tv, fransa, otobüs kazası, okul servisi

Fransa'nın doğusunda okul öğrencilerini taşıyan otobüs kaza yaptı: 'Çok sayıda yaralı var'

13:17 06.11.2026
© AA / Mustafa YalçınFransa'nın doğusunda okul öğrencilerini taşıyan otobüs kaza yaptı: 'Çok sayıda yaralı var'
Fransa'nın doğusunda okul öğrencilerini taşıyan otobüs kaza yaptı: 'Çok sayıda yaralı var' - Sputnik Türkiye, 1920, 06.11.2026
© AA / Mustafa Yalçın
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Fransa'nın İsviçre sınırı yakınlarındaki doğu bölgesinde bir otobüsün karıştığı kazada çok sayıda kişinin etkilendiği bildirildi. Yetkililer, kazada can kaybı olup olmadığına ilişkin henüz doğrulanmış bilgi paylaşmadı.
Fransa'nın doğusunda, İsviçre sınırı yakınlarında bir otobüs kaza yaptı. Yerel yetkililer, kazada “çok sayıda yaralandığı” açıkladı.
Fransa Eğitim Bakanı Edouard Geffray, Geffray, basına yaptığı açıklamada, söz konusu otobüste öğrencilerin de olduğunu aktararak, "Öğrencilerimizin, çocuklarımızın mağdur olduğu bu tür kazalar bizler için her zaman bir imtihandır" ifadesini kullandı.
Yerel valilik ise kazanın şehirler arası sefer yapan bir otobüsün karıştığı çarpışma sonucu meydana geldiğini bildirdi.
BFM TV'nin yayımladığı görüntülerde, mavi-beyaz renkli otobüsün yol kenarındaki bir hendeğe eğilmiş halde bulunduğu ve çevresinde kalabalık bir grubun toplandığı görüldü.
BFM TV kazada iki kişinin hayatını kaybettiğini bildirse de Sivil Koruma Ajansı sözcüsü bu bilgiyi doğrulayamadı.
Öte yandan Ain Valiliğinden yapılan açıklamada Lent kasabası çevresinde bir otobüsün karıştığı kazada birçok kişinin yaralandığı ve 2 kişinin kalp krizi geçirdiği bilgisi aktarıldı.
Ulusal basındaki haberlere göre, Lent Belediye Başkanı Yves Cristin, otobüsün yoldan çıkarak bir ağaca çarptığını bildirdi. Cristin, kaza nedeniyle 2 kişinin de kalp krizi geçirdiğini açıkladı.
Kazadaki toplam yaralı sayısı hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
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