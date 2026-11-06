https://anlatilaninotesi.com.tr/20261106/20-yillik-kayip-hamdi-karakus-hakkinda-sasirtan-iddia-1110172746.html

20 yıllık kayıp Hamdi Karakuş hakkında şaşırtan iddia

20 yıllık kayıp Hamdi Karakuş hakkında şaşırtan iddia

Sputnik Türkiye

20 yıldır kendisinden haber alınamayan Hamdi Karakuş'un öldürüldüğü şüphesiyle 8'i tutuklu 10 sanığın yargılandığı davada tanık M.Ö, Karakuş'u 2022-2023... 06.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-06T18:01+0300

2026-11-06T18:01+0300

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Eskişehir'in Günyüzü ilçesinde 2006 yılında kaybolan ve kendisinden bir daha haber alınamayan Hamdi Karakuş'un öldürülmüş olabileceği şüphesiyle 8'i tutuklu 10 sanığın yargılanmasına devam edildi.Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar E.A, G.A, İ.K, M.K, M.Ö, S.A, Ü.A ve Ü.Ö ile tutuksuz sanıklar F.G. ve R.K. katıldı. Duruşmada taraf avukatları da hazır bulundu.Sanıklar, önceki savunmalarını yineleyerek beraat talep etti. Taraf avukatlarının beyanlarını dinleyen mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların mevcut durumlarının devamına hükmetti. Eksik hususların tamamlanması ve tanıkların dinlenmesi amacıyla duruşma 11 Aralık'a ertelendi.'Hamdi Karakuş'un akıbeti hakkında mücadelemiz devam edecek'Duruşmanın ardından gazetecilere açıklama yapan Karakuş ailesinin avukatı İsmail Doğancan Çıra, henüz dinlenmeyen tanıkların gelecek celsede ifadelerinin alınacağını belirtti.Bugünkü duruşmada dinlenen M.Ö. isimli tanığın, Hamdi Karakuş'u 2022-2023 yıllarında Manisa'nın Turgutlu ilçesinde gördüğünü öne sürdüğünü aktaran Çıra, şöyle konuştu:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260922/aydinda-kayip-olarak-araniyordu-is-insani-sahilde-olu-bulundu-1108944697.html

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