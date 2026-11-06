https://anlatilaninotesi.com.tr/20261106/20-yillik-kayip-hamdi-karakus-hakkinda-sasirtan-iddia-1110172746.html
20 yıllık kayıp Hamdi Karakuş hakkında şaşırtan iddia
20 yıllık kayıp Hamdi Karakuş hakkında şaşırtan iddia
Sputnik Türkiye
20 yıldır kendisinden haber alınamayan Hamdi Karakuş'un öldürüldüğü şüphesiyle 8'i tutuklu 10 sanığın yargılandığı davada tanık M.Ö, Karakuş'u 2022-2023... 06.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-06T18:01+0300
2026-11-06T18:01+0300
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karakuş
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faili meçhul cinayet
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kayıp ilanı
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Eskişehir'in Günyüzü ilçesinde 2006 yılında kaybolan ve kendisinden bir daha haber alınamayan Hamdi Karakuş'un öldürülmüş olabileceği şüphesiyle 8'i tutuklu 10 sanığın yargılanmasına devam edildi.Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar E.A, G.A, İ.K, M.K, M.Ö, S.A, Ü.A ve Ü.Ö ile tutuksuz sanıklar F.G. ve R.K. katıldı. Duruşmada taraf avukatları da hazır bulundu.Sanıklar, önceki savunmalarını yineleyerek beraat talep etti. Taraf avukatlarının beyanlarını dinleyen mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların mevcut durumlarının devamına hükmetti. Eksik hususların tamamlanması ve tanıkların dinlenmesi amacıyla duruşma 11 Aralık'a ertelendi.'Hamdi Karakuş'un akıbeti hakkında mücadelemiz devam edecek'Duruşmanın ardından gazetecilere açıklama yapan Karakuş ailesinin avukatı İsmail Doğancan Çıra, henüz dinlenmeyen tanıkların gelecek celsede ifadelerinin alınacağını belirtti.Bugünkü duruşmada dinlenen M.Ö. isimli tanığın, Hamdi Karakuş'u 2022-2023 yıllarında Manisa'nın Turgutlu ilçesinde gördüğünü öne sürdüğünü aktaran Çıra, şöyle konuştu:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260922/aydinda-kayip-olarak-araniyordu-is-insani-sahilde-olu-bulundu-1108944697.html
türki̇ye
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karakuş, e.a, türkiye, faili meçhul cinayet, kayıp, kayıp ilanı, sivil kayıp
karakuş, e.a, türkiye, faili meçhul cinayet, kayıp, kayıp ilanı, sivil kayıp
20 yıllık kayıp Hamdi Karakuş hakkında şaşırtan iddia
20 yıldır kendisinden haber alınamayan Hamdi Karakuş'un öldürüldüğü şüphesiyle 8'i tutuklu 10 sanığın yargılandığı davada tanık M.Ö, Karakuş'u 2022-2023 yıllarında Manisa'nın Turgutlu ilçesinde gördüğünü öne sürdü.
Eskişehir'in Günyüzü ilçesinde 2006 yılında kaybolan ve kendisinden bir daha haber alınamayan Hamdi Karakuş'un öldürülmüş olabileceği şüphesiyle 8'i tutuklu 10 sanığın yargılanmasına devam edildi.
Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar E.A, G.A, İ.K, M.K, M.Ö, S.A, Ü.A ve Ü.Ö ile tutuksuz sanıklar F.G. ve R.K. katıldı. Duruşmada taraf avukatları da hazır bulundu.
Sanıklar, önceki savunmalarını yineleyerek beraat talep etti. Taraf avukatlarının beyanlarını dinleyen mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların mevcut durumlarının devamına hükmetti. Eksik hususların tamamlanması ve tanıkların dinlenmesi amacıyla duruşma 11 Aralık'a ertelendi.
'Hamdi Karakuş'un akıbeti hakkında mücadelemiz devam edecek'
Duruşmanın ardından gazetecilere açıklama yapan Karakuş ailesinin avukatı İsmail Doğancan Çıra, henüz dinlenmeyen tanıkların gelecek celsede ifadelerinin alınacağını belirtti.
Bugünkü duruşmada dinlenen M.Ö. isimli tanığın, Hamdi Karakuş'u 2022-2023 yıllarında Manisa'nın Turgutlu ilçesinde gördüğünü öne sürdüğünü aktaran Çıra, şöyle konuştu:
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde gördüğünü, deterjan işi yaptığını ve oturup yemek yediklerini söyledi. Tanık, Karakuş'un farklı kimlik taşıdığını, ailesine ve köydekilere acı çektirmek için köyüne gitmediği gibi hayatın olağan akışına aykırı iddiada bulundu. Hamdi Karakuş'un akıbeti hakkında mücadelemiz devam edecek. Sanıkların en ağır şekilde cezalandırılmaları için savunma makamı olarak elimizden geleni yapacağız. Yargıya ve Türk adaletine güveniyoruz. Takdir yüce Türk yargısındır.