https://anlatilaninotesi.com.tr/20260922/aydinda-kayip-olarak-araniyordu-is-insani-sahilde-olu-bulundu-1108944697.html
Aydın'da kayıp olarak aranıyordu: İş insanı sahilde ölü bulundu
Aydın'da kayıp olarak aranıyordu: İş insanı sahilde ölü bulundu
Sputnik Türkiye
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde sahilde bulunan erkek cesedinin, Söke'de inşaat firması sahibi olan 59 yaşındaki iş insanı Rıza Muslu'ya ait olduğu belirlendi. 22.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-22T17:46+0300
2026-09-22T17:46+0300
2026-09-22T17:46+0300
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Davutlar Sahili'nde hareketsiz bir kişinin bulunduğu ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede cesedin Söke'de inşaat firması sahibi olan 59 yaşındaki iş insanı Rıza Muslu'ya ait olduğu tespit edilirken, ailesinin bir gün önce kayıp başvurusunda bulunduğu öğrenildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260915/kayip-matematik-ogretmeninin-cansiz-bedeni-iznik-golunde-bulundu-1108771229.html
türki̇ye
söke
aydın
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söke, aydın, aydın büyükşehir belediyesi, aydın valiliği, ölüm, ölüm nedeni
söke, aydın, aydın büyükşehir belediyesi, aydın valiliği, ölüm, ölüm nedeni
Aydın'da kayıp olarak aranıyordu: İş insanı sahilde ölü bulundu
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde sahilde bulunan erkek cesedinin, Söke'de inşaat firması sahibi olan 59 yaşındaki iş insanı Rıza Muslu'ya ait olduğu belirlendi.
Davutlar Sahili'nde hareketsiz bir kişinin bulunduğu ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yapılan incelemede cesedin Söke'de inşaat firması sahibi olan 59 yaşındaki iş insanı Rıza Muslu'ya ait olduğu tespit edilirken, ailesinin bir gün önce kayıp başvurusunda bulunduğu öğrenildi.