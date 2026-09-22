https://anlatilaninotesi.com.tr/20260922/aydinda-kayip-olarak-araniyordu-is-insani-sahilde-olu-bulundu-1108944697.html

Aydın'da kayıp olarak aranıyordu: İş insanı sahilde ölü bulundu

Aydın'da kayıp olarak aranıyordu: İş insanı sahilde ölü bulundu

Sputnik Türkiye

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde sahilde bulunan erkek cesedinin, Söke'de inşaat firması sahibi olan 59 yaşındaki iş insanı Rıza Muslu'ya ait olduğu belirlendi. 22.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-22T17:46+0300

2026-09-22T17:46+0300

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Davutlar Sahili'nde hareketsiz bir kişinin bulunduğu ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede cesedin Söke'de inşaat firması sahibi olan 59 yaşındaki iş insanı Rıza Muslu'ya ait olduğu tespit edilirken, ailesinin bir gün önce kayıp başvurusunda bulunduğu öğrenildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260915/kayip-matematik-ogretmeninin-cansiz-bedeni-iznik-golunde-bulundu-1108771229.html

türki̇ye

söke

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söke, aydın, aydın büyükşehir belediyesi, aydın valiliği, ölüm, ölüm nedeni