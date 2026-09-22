Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260922/aydinda-kayip-olarak-araniyordu-is-insani-sahilde-olu-bulundu-1108944697.html
Aydın'da kayıp olarak aranıyordu: İş insanı sahilde ölü bulundu
Aydın'da kayıp olarak aranıyordu: İş insanı sahilde ölü bulundu
Sputnik Türkiye
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde sahilde bulunan erkek cesedinin, Söke'de inşaat firması sahibi olan 59 yaşındaki iş insanı Rıza Muslu'ya ait olduğu belirlendi. 22.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-22T17:46+0300
2026-09-22T17:46+0300
türki̇ye
söke
aydın
aydın büyükşehir belediyesi
aydın valiliği
ölüm
ölüm nedeni
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/13/1105857217_7:0:633:352_1920x0_80_0_0_80dfebe030761406304deaae0aa7eb4e.jpg
Davutlar Sahili'nde hareketsiz bir kişinin bulunduğu ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede cesedin Söke'de inşaat firması sahibi olan 59 yaşındaki iş insanı Rıza Muslu'ya ait olduğu tespit edilirken, ailesinin bir gün önce kayıp başvurusunda bulunduğu öğrenildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260915/kayip-matematik-ogretmeninin-cansiz-bedeni-iznik-golunde-bulundu-1108771229.html
türki̇ye
söke
aydın
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/13/1105857217_86:0:555:352_1920x0_80_0_0_b61a49e03e5b190712ecbe1a3efbe3b3.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
söke, aydın, aydın büyükşehir belediyesi, aydın valiliği, ölüm, ölüm nedeni
söke, aydın, aydın büyükşehir belediyesi, aydın valiliği, ölüm, ölüm nedeni

Aydın'da kayıp olarak aranıyordu: İş insanı sahilde ölü bulundu

17:46 22.09.2026
© AAOlay yeri
Olay yeri - Sputnik Türkiye, 1920, 22.09.2026
© AA
Abone ol
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde sahilde bulunan erkek cesedinin, Söke'de inşaat firması sahibi olan 59 yaşındaki iş insanı Rıza Muslu'ya ait olduğu belirlendi.
Davutlar Sahili'nde hareketsiz bir kişinin bulunduğu ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yapılan incelemede cesedin Söke'de inşaat firması sahibi olan 59 yaşındaki iş insanı Rıza Muslu'ya ait olduğu tespit edilirken, ailesinin bir gün önce kayıp başvurusunda bulunduğu öğrenildi.
Yalova - Sputnik Türkiye, 1920, 15.09.2026
TÜRKİYE
Kayıp matematik öğretmeninin cansız bedeni İznik Gölü'nde bulundu
15 Eylül, 09:57
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала