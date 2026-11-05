https://anlatilaninotesi.com.tr/20261105/sancaktepe-belediyesinde-siyasi-dengeler-degisti-4-chpli-uye-dem-partiye-katildi-1110145290.html
Sancaktepe Belediyesi'nde siyasi dengeler değişti: 4 CHP'li üye DEM Parti'ye katıldı
Sancaktepe Belediyesi'nde siyasi dengeler değişti: 4 CHP'li üye DEM Parti'ye katıldı
Sputnik Türkiye
Sancaktepe Belediye Meclisinde, 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde CHP listesinden seçilen 4 meclis üyesi partilerinden istifa ederek DEM Parti'ye... 05.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-05T22:06+0300
2026-11-05T22:06+0300
2026-11-05T22:06+0300
poli̇ti̇ka
alper yeğin
dem parti
chp
sancaktepe belediyesi
siyasi
siyasi parti
siyasi partiler kanunu
siyasi kriz
siyasi çözüm
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/102718/00/1027180025_0:19:1024:595_1920x0_80_0_0_d0868ff341693f26ff34672ae6638a6b.jpg
Sancaktepe Belediye Meclisi, Belediye Başkanı Alper Yeğin başkanlığında belediye hizmet binasında toplandı.Toplantıda gündeme geçilmeden önce söz alan Başkan Yeğin, 4 meclis üyesinin CHP'den ayrılarak DEM Parti grubunu oluşturduğunu açıkladı.Başkan Yeğin, yeni grubun hayırlı olmasını dilerken, gündem dışı konuşmaların ardından komisyon raporları oylandı.Meclisin bir sonraki toplantısının 7 Aralık Pazartesi günü yapılması kararlaştırıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261104/korkuteli-belediye-baskani-saniye-caran-chpden-istifa-etti-1110110388.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/102718/00/1027180025_104:0:921:613_1920x0_80_0_0_b1876e66928152af9c85fb0ffabf48a3.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
alper yeğin, dem parti, chp, sancaktepe belediyesi, siyasi, siyasi parti, siyasi partiler kanunu, siyasi kriz, siyasi çözüm
alper yeğin, dem parti, chp, sancaktepe belediyesi, siyasi, siyasi parti, siyasi partiler kanunu, siyasi kriz, siyasi çözüm
Sancaktepe Belediyesi'nde siyasi dengeler değişti: 4 CHP'li üye DEM Parti'ye katıldı
Sancaktepe Belediye Meclisinde, 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde CHP listesinden seçilen 4 meclis üyesi partilerinden istifa ederek DEM Parti'ye katıldı.
Sancaktepe Belediye Meclisi, Belediye Başkanı Alper Yeğin başkanlığında belediye hizmet binasında toplandı.
Toplantıda gündeme geçilmeden önce söz alan Başkan Yeğin, 4 meclis üyesinin CHP'den ayrılarak DEM Parti grubunu oluşturduğunu açıkladı.
Başkan Yeğin, yeni grubun hayırlı olmasını dilerken, gündem dışı konuşmaların ardından komisyon raporları oylandı.
Meclisin bir sonraki toplantısının 7 Aralık Pazartesi günü yapılması kararlaştırıldı.