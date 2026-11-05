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https://anlatilaninotesi.com.tr/20261105/sancaktepe-belediyesinde-siyasi-dengeler-degisti-4-chpli-uye-dem-partiye-katildi-1110145290.html
Sancaktepe Belediyesi'nde siyasi dengeler değişti: 4 CHP'li üye DEM Parti'ye katıldı
Sancaktepe Belediyesi'nde siyasi dengeler değişti: 4 CHP'li üye DEM Parti'ye katıldı
Sputnik Türkiye
Sancaktepe Belediye Meclisinde, 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde CHP listesinden seçilen 4 meclis üyesi partilerinden istifa ederek DEM Parti'ye... 05.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-05T22:06+0300
2026-11-05T22:06+0300
poli̇ti̇ka
alper yeğin
dem parti
chp
sancaktepe belediyesi
siyasi
siyasi parti
siyasi partiler kanunu
siyasi kriz
siyasi çözüm
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Sancaktepe Belediye Meclisi, Belediye Başkanı Alper Yeğin başkanlığında belediye hizmet binasında toplandı.Toplantıda gündeme geçilmeden önce söz alan Başkan Yeğin, 4 meclis üyesinin CHP'den ayrılarak DEM Parti grubunu oluşturduğunu açıkladı.Başkan Yeğin, yeni grubun hayırlı olmasını dilerken, gündem dışı konuşmaların ardından komisyon raporları oylandı.Meclisin bir sonraki toplantısının 7 Aralık Pazartesi günü yapılması kararlaştırıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261104/korkuteli-belediye-baskani-saniye-caran-chpden-istifa-etti-1110110388.html
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alper yeğin, dem parti, chp, sancaktepe belediyesi, siyasi, siyasi parti, siyasi partiler kanunu, siyasi kriz, siyasi çözüm
alper yeğin, dem parti, chp, sancaktepe belediyesi, siyasi, siyasi parti, siyasi partiler kanunu, siyasi kriz, siyasi çözüm

Sancaktepe Belediyesi'nde siyasi dengeler değişti: 4 CHP'li üye DEM Parti'ye katıldı

22:06 05.11.2026
© Fotoğraf : sancaktepe.istanbulSancaktepe Belediyesi
Sancaktepe Belediyesi - Sputnik Türkiye, 1920, 05.11.2026
© Fotoğraf : sancaktepe.istanbul
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Sancaktepe Belediye Meclisinde, 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde CHP listesinden seçilen 4 meclis üyesi partilerinden istifa ederek DEM Parti'ye katıldı.
Sancaktepe Belediye Meclisi, Belediye Başkanı Alper Yeğin başkanlığında belediye hizmet binasında toplandı.
Toplantıda gündeme geçilmeden önce söz alan Başkan Yeğin, 4 meclis üyesinin CHP'den ayrılarak DEM Parti grubunu oluşturduğunu açıkladı.
Başkan Yeğin, yeni grubun hayırlı olmasını dilerken, gündem dışı konuşmaların ardından komisyon raporları oylandı.
Meclisin bir sonraki toplantısının 7 Aralık Pazartesi günü yapılması kararlaştırıldı.
Korkuteli Belediye Başkanı Saniye Caran, CHP'den istifa etti - Sputnik Türkiye, 1920, 04.11.2026
POLİTİKA
Korkuteli Belediye Başkanı Saniye Caran CHP'den istifa etti: 'Bağımsız devam edeceğim'
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