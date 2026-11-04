https://anlatilaninotesi.com.tr/20261104/korkuteli-belediye-baskani-saniye-caran-chpden-istifa-etti-1110110388.html
Korkuteli Belediye Başkanı Saniye Caran CHP'den istifa etti: 'Bağımsız devam edeceğim'
Korkuteli Belediye Başkanı Saniye Caran CHP'den istifa etti: 'Bağımsız devam edeceğim'
Sputnik Türkiye
Korkuteli Belediye Başkanı Saniye Caran, Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) istifa ettiğini, görevine bağımsız devam edeceğini bildirdi. 04.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-04T17:19+0300
2026-11-04T17:19+0300
2026-11-04T17:23+0300
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Antalya'nın Korkuteli Belediye Başkanı Saniye Caran, CHP'den istifa etti.Caran, yaptığı yazılı açıklamada, "Geldiğimiz noktada, Korkuteli'mize ve hemşehrilerimize karşı taşıdığım sorumluluğu her şeyin üzerinde tutarak, tamamen kendi hür iradem ve vicdani değerlendirmem neticesinde mensubu olduğum CHP'den istifa ederek belediye başkanlığı görevime bağımsız olarak devam etme kararı aldım." ifadelerini kullandı.Kararının kişisel çıkarlarıyla ilgili olmadığını belirten Caran, "Bugüne kadar olduğu gibi bugün de hesabım şahsım için değil, Korkuteli'mizin yarınları içindir." değerlendirmesinde bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261022/tarsus-belediye-baskani-ali-boltac-chpden-istifa-etti-1109767468.html
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korkuteli, antalya, cumhuriyet halk partisi (chp)
korkuteli, antalya, cumhuriyet halk partisi (chp)
Korkuteli Belediye Başkanı Saniye Caran CHP'den istifa etti: 'Bağımsız devam edeceğim'
17:19 04.11.2026 (güncellendi: 17:23 04.11.2026)
Korkuteli Belediye Başkanı Saniye Caran, Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) istifa ettiğini, görevine bağımsız devam edeceğini bildirdi.
Antalya'nın Korkuteli Belediye Başkanı Saniye Caran, CHP'den istifa etti.
Caran, yaptığı yazılı açıklamada, "Geldiğimiz noktada, Korkuteli'mize ve hemşehrilerimize karşı taşıdığım sorumluluğu her şeyin üzerinde tutarak, tamamen kendi hür iradem ve vicdani değerlendirmem neticesinde mensubu olduğum CHP'den istifa ederek belediye başkanlığı görevime bağımsız olarak devam etme kararı aldım." ifadelerini kullandı.
Kararının kişisel çıkarlarıyla ilgili olmadığını belirten Caran, "Bugüne kadar olduğu gibi bugün de hesabım şahsım için değil, Korkuteli'mizin yarınları içindir." değerlendirmesinde bulundu.