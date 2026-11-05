https://anlatilaninotesi.com.tr/20261105/putin-ve-rizai-irana-rus-gazi-sevkiyatini-gorustu-1110144871.html

Putin ve Rızai, İran’a Rus gazı sevkiyatını görüştü

Putin ve Rızai, İran’a Rus gazı sevkiyatını görüştü

Sputnik Türkiye

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Muhsin Rızai, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile İran’a Rus doğal gazının sevkiyatını ve bunun için gerekli... 05.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-05T21:40+0300

2026-11-05T21:40+0300

2026-11-05T21:40+0300

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İran devlet televizyonu IRIB’in aktardığına göre, İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Muhsin Rızai, Putin ile görüşmesinde enerji ve ulaştırma projelerinin gündeme geldiğini belirtti.Reşt-Astara demir yolu koridorunu görüştüklerini ifade eden Rızai, “Ülkemizin Yol ve Şehircilik Bakanı, yakında projenin uygulama sözleşmesini imzalayacak” dedi.Rusya’dan İran’a doğal gaz boru hatları inşa edilmesini de ele aldıklarını kaydeden Rızai, “Böylece İran’ın doğal gaz açığını gidermek ve Rus gazını çevre ülkelere satabilmeyi amaçlıyoruz” ifadelerini kullandı.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, daha önce Putin’in Rızai’yi Kremlin’de kabul ettiğini bildirmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261105/putin-iran-ulusal-guvenlik-yuksek-konseyi-sekreteri-rizai-ile-gorustu-1110142214.html

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vladimir putin, muhsin rızai, rusya, i̇ran, reşt, enerji, ulaştırma, doğal gaz, irib