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Putin, İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Rızai ile görüştü
Putin, İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Rızai ile görüştü
Sputnik Türkiye
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Muhsin Rızai’yi Kremlin’de kabul etti. 05.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-05T19:04+0300
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Muhsin Rızai ile Kremlin’de görüştüğünü bildirdi.Peskov, “Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova’da bulunan İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Muhsin Rızai'yi Kremlin’de kabul etti” dedi.Putin ve Rızai, pazartesi günü gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde Orta Doğu’daki durumu ele almıştı. Rızai, Tahran’a verdiği destek için Putin’e teşekkür ederken taraflar stratejik işbirliğini sürdürme kararlılıklarını teyit etmişti.İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, daha önce ülkenin dini lideri Mücteba Hamaney’in, ABD ile çatışmanın diyalog yoluyla çözülmesi konusunda hükümete yetki verdiğini açıklamıştı. Rusya da krizin çözümüne katkı sunmayı teklif etmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261027/putin-rusya-iran-isbirliginde-somut-ilerleme-saglandi-1109909637.html
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kremlin, dmitriy peskov, vladimir putin, i̇ran ulusal güvenlik yüksek konseyi, mücteba hamaney, mesud pezeşkiyan, i̇ran, moskova, tahran
kremlin, dmitriy peskov, vladimir putin, i̇ran ulusal güvenlik yüksek konseyi, mücteba hamaney, mesud pezeşkiyan, i̇ran, moskova, tahran

Putin, İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Rızai ile görüştü

19:04 05.11.2026
© SputnikRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Muhsin Rızai’yi Kremlin’de kabul etti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Muhsin Rızai’yi Kremlin’de kabul etti. - Sputnik Türkiye, 1920, 05.11.2026
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Muhsin Rızai’yi Kremlin’de kabul etti.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Muhsin Rızai ile Kremlin’de görüştüğünü bildirdi.
Peskov, “Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova’da bulunan İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Muhsin Rızai'yi Kremlin’de kabul etti” dedi.
Putin ve Rızai, pazartesi günü gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde Orta Doğu’daki durumu ele almıştı. Rızai, Tahran’a verdiği destek için Putin’e teşekkür ederken taraflar stratejik işbirliğini sürdürme kararlılıklarını teyit etmişti.
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, daha önce ülkenin dini lideri Mücteba Hamaney’in, ABD ile çatışmanın diyalog yoluyla çözülmesi konusunda hükümete yetki verdiğini açıklamıştı. Rusya da krizin çözümüne katkı sunmayı teklif etmişti.
Putin-Pezeşkiyan - Sputnik Türkiye, 1920, 27.10.2026
DÜNYA
Putin: Rusya-İran işbirliğinde somut ilerleme sağlandı
27 Ekim, 20:02
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