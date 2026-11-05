https://anlatilaninotesi.com.tr/20261105/putin-rus-ve-belaruslu-sporcularin-oyunlardan-menedilmesi-insan-haklari-ilkelerine-aykiri-1110138653.html
Putin: Rus ve Belaruslu sporcuların oyunlardan menedilmesi insan hakları ilkelerine aykırı
Putin: Rus ve Belaruslu sporcuların oyunlardan menedilmesi insan hakları ilkelerine aykırı
Sputnik Türkiye
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus ve Belaruslu paralimpik sporcuların Pekin’deki oyunlardan menedilmesinin sporun temel ilkelerini ve İnsan Hakları... 05.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-05T17:14+0300
2026-11-05T17:14+0300
2026-11-05T17:14+0300
spor
vladimir putin
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belarus
paralimpik oyunları
olimpiyat oyunları
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, salı günü Pekin Olimpiyatları’nda altın madalya kazanan ve dereceye giren Rus sporcularla bir araya geldi. Görüşmede paralimpik milli takımına da seslenen Putin, Rus ve Belaruslu sporcuların oyunlardan menedilmesini eleştirdi.Sporcuların Pekin’de başarılarını sergilemeye ve açık, adil bir mücadelede en iyiler arasında hak ettikleri yeri korumaya hazırlandıklarını belirten Rus lider, şunları kaydetti:1948 tarihli İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’ne atıfta bulunan Putin, ilgili ilkelerin belgede açıkça yer aldığını vurgulayarak, “Mesele, sporcunun temsil ettiği ülkenin siyasi, hukuki ya da uluslararası statüsü değil, insanın kendisidir. Çiğnenen de tam olarak bu haklardır” dedi.Rusya’nın sporda çifte standart uygulanmasına ve kolektif sorumluluk anlayışına karşı muhataplarını sürekli uyardığını ifade eden Putin, Olimpiyat Şartı uyarınca oyunların ülkeler arasında değil, sporcular arasında yapılan yarışmalar olduğunu hatırlattı.Putin, “Dünya sporunun tüm değerlerini giderek aşındıran ve sporu bir manipülasyon aracına dönüştüren siyasetten sporun arındırılması çağrısında bulunduk” ifadelerini kullandı.
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vladimir putin, rusya, belarus, paralimpik oyunları, olimpiyat oyunları, pekin, insan hakları ihlali
vladimir putin, rusya, belarus, paralimpik oyunları, olimpiyat oyunları, pekin, insan hakları ihlali
Putin: Rus ve Belaruslu sporcuların oyunlardan menedilmesi insan hakları ilkelerine aykırı
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus ve Belaruslu paralimpik sporcuların Pekin’deki oyunlardan menedilmesinin sporun temel ilkelerini ve İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’ni ihlal ettiğini söyledi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, salı günü Pekin Olimpiyatları’nda altın madalya kazanan ve dereceye giren Rus sporcularla bir araya geldi. Görüşmede paralimpik milli takımına da seslenen Putin, Rus ve Belaruslu sporcuların oyunlardan menedilmesini eleştirdi.
Sporcuların Pekin’de başarılarını sergilemeye ve açık, adil bir mücadelede en iyiler arasında hak ettikleri yeri korumaya hazırlandıklarını belirten Rus lider, şunları kaydetti:
Olayların geldiği noktanın savunulacak hiçbir yanı yok. Rusya ve Belarus sporcularının menedilmesi, yalnızca sporun temel ilkelerini doğrudan ihlal etmekle kalmadı; en temel insan hakları da açıkça ve pervasızca çiğnendi.
1948 tarihli İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’ne atıfta bulunan Putin, ilgili ilkelerin belgede açıkça yer aldığını vurgulayarak, “Mesele, sporcunun temsil ettiği ülkenin siyasi, hukuki ya da uluslararası statüsü değil, insanın kendisidir. Çiğnenen de tam olarak bu haklardır” dedi.
Rusya’nın sporda çifte standart uygulanmasına ve kolektif sorumluluk anlayışına karşı muhataplarını sürekli uyardığını ifade eden Putin, Olimpiyat Şartı uyarınca oyunların ülkeler arasında değil, sporcular arasında yapılan yarışmalar olduğunu hatırlattı.
Putin, “Dünya sporunun tüm değerlerini giderek aşındıran ve sporu bir manipülasyon aracına dönüştüren siyasetten sporun arındırılması çağrısında bulunduk” ifadelerini kullandı.