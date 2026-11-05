https://anlatilaninotesi.com.tr/20261105/putin-rus-ve-belaruslu-sporcularin-oyunlardan-menedilmesi-insan-haklari-ilkelerine-aykiri-1110138653.html

Putin: Rus ve Belaruslu sporcuların oyunlardan menedilmesi insan hakları ilkelerine aykırı

Putin: Rus ve Belaruslu sporcuların oyunlardan menedilmesi insan hakları ilkelerine aykırı

Sputnik Türkiye

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus ve Belaruslu paralimpik sporcuların Pekin’deki oyunlardan menedilmesinin sporun temel ilkelerini ve İnsan Hakları... 05.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-05T17:14+0300

2026-11-05T17:14+0300

2026-11-05T17:14+0300

spor

vladimir putin

rusya

belarus

paralimpik oyunları

olimpiyat oyunları

pekin

insan hakları ihlali

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, salı günü Pekin Olimpiyatları’nda altın madalya kazanan ve dereceye giren Rus sporcularla bir araya geldi. Görüşmede paralimpik milli takımına da seslenen Putin, Rus ve Belaruslu sporcuların oyunlardan menedilmesini eleştirdi.Sporcuların Pekin’de başarılarını sergilemeye ve açık, adil bir mücadelede en iyiler arasında hak ettikleri yeri korumaya hazırlandıklarını belirten Rus lider, şunları kaydetti:1948 tarihli İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’ne atıfta bulunan Putin, ilgili ilkelerin belgede açıkça yer aldığını vurgulayarak, “Mesele, sporcunun temsil ettiği ülkenin siyasi, hukuki ya da uluslararası statüsü değil, insanın kendisidir. Çiğnenen de tam olarak bu haklardır” dedi.Rusya’nın sporda çifte standart uygulanmasına ve kolektif sorumluluk anlayışına karşı muhataplarını sürekli uyardığını ifade eden Putin, Olimpiyat Şartı uyarınca oyunların ülkeler arasında değil, sporcular arasında yapılan yarışmalar olduğunu hatırlattı.Putin, “Dünya sporunun tüm değerlerini giderek aşındıran ve sporu bir manipülasyon aracına dönüştüren siyasetten sporun arındırılması çağrısında bulunduk” ifadelerini kullandı.

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Sputnik Türkiye

vladimir putin, rusya, belarus, paralimpik oyunları, olimpiyat oyunları, pekin, insan hakları ihlali