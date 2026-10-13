https://anlatilaninotesi.com.tr/20261013/rus-jimnastikciler-vize-verilmemesi-nedeniyle-dunya-sampiyonasina-katilamayacak-1109514464.html
Rus jimnastikçiler vize verilmemesi nedeniyle Dünya Şampiyonası’na katılamayacak
Rus jimnastikçiler vize verilmemesi nedeniyle Dünya Şampiyonası’na katılamayacak
Sputnik Türkiye
Olimpiyat şampiyonları Angelina Melnikova ve Viktoriya Listunova ile Avrupa şampiyonu Anna Kalmıkova, Hollanda’nın vize vermemesi nedeniyle Rotterdam’da... 13.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-13T20:59+0300
2026-10-13T20:59+0300
2026-10-13T20:59+0300
spor
rusya
artistik jimnastik
uluslararası cimnastik federasyonu
hollanda
rotterdam
dünya şampiyonası
angelina melnikova
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Rusya Artistik Jimnastik Milli Takımı’nın eski başantrenörü Valentina Rodionenko, Hollanda’nın üç Rus sporcuya Dünya Şampiyonası için vize vermediğini açıkladı.Rodionenko, olimpiyat şampiyonları Angelina Melnikova ve Viktoriya Listunova ile Avrupa şampiyonu Anna Kalmıkova’nın pasaportlarının vize verilmeden iade edildiğini belirtti.Hollanda Büyükelçiliğin karara ilişkin herhangi bir açıklama yapmadığını aktaran Rodionenko, “Üç pasaport bize geri verildi. Melnikova, Listunova ve Kalmıkova’ya vize verilmedi. Büyükelçilik herhangi bir gerekçe sunmuyor. Şampiyonaya yetişme ihtimalleri kalmadı, bu nedenle yarışamayacaklar” dedi.Rusya Jimnastik Federasyonu, cuma günü yaptığı açıklamada milli takım sporcularına, planlanan uçuşlarından iki gün öncesine kadar vize verilmediğini duyurmuştu. Rodionenko ise Daniil Marinov, Alyona Glotova, Sergey Naydin ve Arseniy Duhno’nun vizelerini aldığını belirtti.2028 Los Angeles Olimpiyat Oyunları’na katılım hakkı sağlayacak kotaların dağıtılacağı Dünya Şampiyonası, 17-25 Ekim tarihlerinde Rotterdam’da gerçekleştirilecek.Uluslararası Jimnastik Federasyonu İcra Kurulu, 17 Mayıs’ta Rus sporcuların uluslararası organizasyonlara ülkelerinin bayrağı ve milli marşıyla katılmalarına izin vermişti.Federasyon, temmuz ayında yaptığı açıklamada, mayıs ayındaki karardan önce onaylanan turnuvalarda yerel makamların statü kısıtlamaları uygulaması halinde istisnalar olabileceğini belirtmişti. Uluslararası Jimnastik Federasyonu, ekim ayında kuralları güncelleyerek Rus sporcuların tüm organizasyonlarda ülkelerini tam olarak temsil etme hakkını teyit etmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261013/rusyadan-world-skate-gameste-tarihi-basari-7-altin-madalya-ve-dunya-rekoru-1109491120.html
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rusya, artistik jimnastik, uluslararası cimnastik federasyonu, hollanda, rotterdam, dünya şampiyonası, angelina melnikova
rusya, artistik jimnastik, uluslararası cimnastik federasyonu, hollanda, rotterdam, dünya şampiyonası, angelina melnikova
Rus jimnastikçiler vize verilmemesi nedeniyle Dünya Şampiyonası’na katılamayacak
Olimpiyat şampiyonları Angelina Melnikova ve Viktoriya Listunova ile Avrupa şampiyonu Anna Kalmıkova, Hollanda’nın vize vermemesi nedeniyle Rotterdam’da düzenlenecek Dünya Artistik Jimnastik Şampiyonası’nda mücadele edemeyecek.
Rusya Artistik Jimnastik Milli Takımı’nın eski başantrenörü Valentina Rodionenko, Hollanda’nın üç Rus sporcuya Dünya Şampiyonası için vize vermediğini açıkladı.
Rodionenko, olimpiyat şampiyonları Angelina Melnikova ve Viktoriya Listunova ile Avrupa şampiyonu Anna Kalmıkova’nın pasaportlarının vize verilmeden iade edildiğini belirtti.
Hollanda Büyükelçiliğin karara ilişkin herhangi bir açıklama yapmadığını aktaran Rodionenko, “Üç pasaport bize geri verildi. Melnikova, Listunova ve Kalmıkova’ya vize verilmedi. Büyükelçilik herhangi bir gerekçe sunmuyor. Şampiyonaya yetişme ihtimalleri kalmadı, bu nedenle yarışamayacaklar” dedi.
Rusya Jimnastik Federasyonu, cuma günü yaptığı açıklamada milli takım sporcularına, planlanan uçuşlarından iki gün öncesine kadar vize verilmediğini duyurmuştu. Rodionenko ise Daniil Marinov, Alyona Glotova, Sergey Naydin ve Arseniy Duhno’nun vizelerini aldığını belirtti.
2028 Los Angeles Olimpiyat Oyunları’na katılım hakkı sağlayacak kotaların dağıtılacağı Dünya Şampiyonası, 17-25 Ekim tarihlerinde Rotterdam’da gerçekleştirilecek.
Uluslararası Jimnastik Federasyonu İcra Kurulu, 17 Mayıs’ta Rus sporcuların uluslararası organizasyonlara ülkelerinin bayrağı ve milli marşıyla katılmalarına izin vermişti.
Federasyon, temmuz ayında yaptığı açıklamada, mayıs ayındaki karardan önce onaylanan turnuvalarda yerel makamların statü kısıtlamaları uygulaması halinde istisnalar olabileceğini belirtmişti. Uluslararası Jimnastik Federasyonu, ekim ayında kuralları güncelleyerek Rus sporcuların tüm organizasyonlarda ülkelerini tam olarak temsil etme hakkını teyit etmişti.