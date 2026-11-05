https://anlatilaninotesi.com.tr/20261105/cristiano-ronaldodan-emeklilik-karari-portekiz-milli-takimini-birakti-1110133316.html
Cristiano Ronaldo'dan emeklilik kararı: Portekiz Milli Takımı'nı bıraktı
Cristiano Ronaldo'dan emeklilik kararı: Portekiz Milli Takımı'nı bıraktı
Sputnik Türkiye
Cristiano Ronaldo, Portekiz Milli Takımı'ndan emekli olduğunu açıkladı. Ronaldo o anları 'Portekiz her zaman içimde olacak' sözleriyle duyurdu. 05.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-05T13:40+0300
2026-11-05T13:40+0300
2026-11-05T13:40+0300
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ronaldo
emekli
futbol
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Portekizli Cristiano Ronaldo, kişisel sosyal medya hesabından yayınladığı açıklama ile milli takımı bıraktığını açıkladı. 41 yaşındaki yıldız futbolcu teknik direktör Jorge Jesus ile yaşadığı krizin ardından milli takım kampını terk etmiş ve Portekiz Futbol Federasyonu tarafından ceza almıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260930/portekizde-kriz-cikti-ronaldo-jesusun-aciklamalari-sonrasi-milli-takim-kampini-terk-etti-1109178766.html
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cristiano ronaldo, portekiz, ronaldo, emekli, futbol
cristiano ronaldo, portekiz, ronaldo, emekli, futbol
Cristiano Ronaldo'dan emeklilik kararı: Portekiz Milli Takımı'nı bıraktı
Ayrıntılar geliyor
Cristiano Ronaldo, Portekiz Milli Takımı'ndan emekli olduğunu açıkladı. Ronaldo o anları 'Portekiz her zaman içimde olacak' sözleriyle duyurdu.
Portekizli Cristiano Ronaldo, kişisel sosyal medya hesabından yayınladığı açıklama ile milli takımı bıraktığını açıkladı.
41 yaşındaki yıldız futbolcu teknik direktör Jorge Jesus ile yaşadığı krizin ardından milli takım kampını terk etmiş ve Portekiz Futbol Federasyonu tarafından ceza almıştı.