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Cristiano Ronaldo'dan emeklilik kararı: Portekiz Milli Takımı'nı bıraktı
Cristiano Ronaldo'dan emeklilik kararı: Portekiz Milli Takımı'nı bıraktı
Sputnik Türkiye
Cristiano Ronaldo, Portekiz Milli Takımı'ndan emekli olduğunu açıkladı. Ronaldo o anları 'Portekiz her zaman içimde olacak' sözleriyle duyurdu. 05.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-05T13:40+0300
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Portekizli Cristiano Ronaldo, kişisel sosyal medya hesabından yayınladığı açıklama ile milli takımı bıraktığını açıkladı. 41 yaşındaki yıldız futbolcu teknik direktör Jorge Jesus ile yaşadığı krizin ardından milli takım kampını terk etmiş ve Portekiz Futbol Federasyonu tarafından ceza almıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260930/portekizde-kriz-cikti-ronaldo-jesusun-aciklamalari-sonrasi-milli-takim-kampini-terk-etti-1109178766.html
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cristiano ronaldo, portekiz, ronaldo, emekli, futbol
cristiano ronaldo, portekiz, ronaldo, emekli, futbol

Cristiano Ronaldo'dan emeklilik kararı: Portekiz Milli Takımı'nı bıraktı

13:40 05.11.2026
© AA / Hakan AkgünPortekiz - Demokratik Kongo Cumhuriyeti
Portekiz - Demokratik Kongo Cumhuriyeti - Sputnik Türkiye, 1920, 05.11.2026
© AA / Hakan Akgün
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Cristiano Ronaldo, Portekiz Milli Takımı'ndan emekli olduğunu açıkladı. Ronaldo o anları 'Portekiz her zaman içimde olacak' sözleriyle duyurdu.
Portekizli Cristiano Ronaldo, kişisel sosyal medya hesabından yayınladığı açıklama ile milli takımı bıraktığını açıkladı.
41 yaşındaki yıldız futbolcu teknik direktör Jorge Jesus ile yaşadığı krizin ardından milli takım kampını terk etmiş ve Portekiz Futbol Federasyonu tarafından ceza almıştı.
Portekiz - Demokratik Kongo Cumhuriyeti - Sputnik Türkiye, 1920, 30.09.2026
SPOR
Portekiz'de kriz çıktı: Ronaldo, Jesus'un açıklamaları sonrası milli takım kampını terk etti
30 Eylül, 22:56
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