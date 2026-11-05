https://anlatilaninotesi.com.tr/20261105/cristiano-ronaldodan-emeklilik-karari-portekiz-milli-takimini-birakti-1110133316.html

Cristiano Ronaldo'dan emeklilik kararı: Portekiz Milli Takımı'nı bıraktı

Cristiano Ronaldo'dan emeklilik kararı: Portekiz Milli Takımı'nı bıraktı

Sputnik Türkiye

Cristiano Ronaldo, Portekiz Milli Takımı'ndan emekli olduğunu açıkladı. Ronaldo o anları 'Portekiz her zaman içimde olacak' sözleriyle duyurdu. 05.11.2026, Sputnik Türkiye

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spor

cristiano ronaldo

portekiz

ronaldo

emekli

futbol

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Portekizli Cristiano Ronaldo, kişisel sosyal medya hesabından yayınladığı açıklama ile milli takımı bıraktığını açıkladı. 41 yaşındaki yıldız futbolcu teknik direktör Jorge Jesus ile yaşadığı krizin ardından milli takım kampını terk etmiş ve Portekiz Futbol Federasyonu tarafından ceza almıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260930/portekizde-kriz-cikti-ronaldo-jesusun-aciklamalari-sonrasi-milli-takim-kampini-terk-etti-1109178766.html

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cristiano ronaldo, portekiz, ronaldo, emekli, futbol