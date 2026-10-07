https://anlatilaninotesi.com.tr/20261007/lionel-messi-gozyaslariyla-veda-etti-21-yillik-devir-kapandi-1109344917.html

Lionel Messi gözyaşlarıyla veda etti: 21 yıllık devir kapandı

Lionel Messi gözyaşlarıyla veda etti: 21 yıllık devir kapandı

Sputnik Türkiye

Arjantin futbolunun simge ismi Lionel Messi, 21 yıllık milli takım kariyerini Buenos Aires'te noktaladı. Benin karşısında 208. ve son kez Arjantin formasını... 07.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-07T07:59+0300

2026-10-07T07:59+0300

2026-10-07T07:59+0300

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Futbol tarihinin en önemli kariyerlerinden biri Buenos Aires'teki Monumental Stadyumu'nda sona erdi. Lionel Messi, Arjantin Milli Takımı'nın Benin'i 3-0 mağlup ettiği hazırlık karşılaşmasıyla milli formaya veda etti.Yaklaşık 85 bin taraftarın doldurduğu tribünlerin önüne son kez Arjantin kaptanı olarak çıkan Messi, 208. milli maçını oynadı. 39 yaşındaki yıldız, vedasını yalnızca duygusal görüntülerle değil, sahadaki performansıyla da unutulmaz hale getirdi.Monumental'de Messi için son tangoMaç öncesinde Monumental'de özel bir veda töreni düzenlendi. Havai fişek gösterisinin ardından sahada Messi'nin ikonik 10 numaralı forması ile "gracias" mesajının yer aldığı dev bir Arjantin forması açıldı.Stadyuma giderken ve milli marş sırasında gözyaşlarını silen Messi için karşılaşmanın 10. dakikasında oyun durdu. Tribünlerin tamamı Arjantin kaptanını ayakta alkışlarken Beninli futbolcular da Messi'yi tebrik etti.Duygusal atmosfer maç boyunca devam etti.Son maçında 126. gol ve iki asistMessi, milli takım kariyerindeki son karşılaşmada da skorun merkezindeydi.İkinci yarıda kazanılan penaltıyı gole çeviren yıldız futbolcu, Arjantin formasıyla 126. golünü kaydetti.Messi ayrıca Nicolas Otamendi'nin 48. dakikada ve Nico Paz'ın 61. dakikada kaydettiği gollerin asistlerini yaptı.Böylece Arjantin'in 3-0 kazandığı gecede üç golün tamamına doğrudan katkı sağlayan Messi, milli takım kariyerini bir gol ve iki asistle tamamladı.90 dakika sahada kalan yıldız oyuncu iki serbest vuruşta kaleciyi geçemezken, karşılaşmanın son bölümünde bir şutu direkten döndü.Messi gözyaşları içinde konuştuSon düdüğün ardından Monumental bu kez bir futbol karşılaşmasından çok büyük bir veda törenine dönüştü.Stadyumda lazer gösterileri ve canlı müzik eşliğinde hazırlanan programın ardından Messi taraftarlara seslendi.Yaklaşık 10 dakika süren konuşmasında sahadan ayrılmak istemediğini dile getiren Arjantinli yıldızın vedası takım arkadaşlarını da duygulandırdı. Enzo Fernandez dahil bazı futbolcular gözyaşlarını tutamadı.Messi, teşekkür etmek istediği ilk kişinin babası olduğunu belirtirken Arjantin formasını giymenin hayatında başına gelen en güzel şeylerden biri olduğunu söyledi.Yaklaşık 20 yıl boyunca en zor dönemlerde dahi mücadele etmekten vazgeçmediklerini anlatan Messi, taraftarlara son kez seslenirken şu sözlerle vedasını tamamladı:"Sizi çok özleyeceğim."İlk maçında kırmızı kart, sonunda futbol tarihine geçen kariyerMessi'nin Arjantin Milli Takımı hikayesi ise bundan 21 yıl önce, oldukça sıra dışı bir şekilde başlamıştı.Genç yıldız, milli formayla ilk karşılaşmasına 2005 yılında Macaristan'a karşı oynanan hazırlık maçında çıktı. Ancak oyuna girdikten kısa süre sonra kırmızı kart görerek sahadan ayrıldı.O gün başlayan hikaye, sonraki yıllarda Arjantin futbol tarihinin en büyük bireysel kariyerlerinden birine dönüştü.Messi, milli takımla Dünya Kupası ve iki Copa America şampiyonluğu yaşadı.Arjantin'in gol ve maç rekortmeni olarak ayrıldıMessi, milli takıma Arjantin tarihinin en fazla forma giyen ve en fazla gol atan futbolcusu olarak veda etti.208 karşılaşmada 126 gole ulaşan yıldız futbolcu, erkekler milli takım futbolunda uluslararası maçlarda en fazla gol atan oyuncular sıralamasında da Cristiano Ronaldo'nun ardından ikinci sırada yer aldı.Monumental Stadyumu'nun da Messi'nin kariyerinde özel bir yeri bulunuyor.Arjantinli yıldız, veda karşılaşmasından önce bu statta oynadığı 28 milli maçta 19 gol atmış ve hiç mağlubiyet yaşamamıştı. Benin karşısındaki galibiyetle bu seri de bozulmadan sona erdi.Dünya futbolundan Messi'ye veda mesajlarıMessi'nin milli takımdaki son karşılaşması öncesinde ve sonrasında futbol dünyasından da çok sayıda mesaj geldi.Eski takım arkadaşı Neymar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda futbol dünyasının Messi'ye teşekkür ettiğini ifade etti.Rodrigo De Paul ve Angel Di Maria da Messi ile aynı dönemi ve sahayı paylaşmanın kendileri için taşıdığı anlamı dile getirdi.Messi, milli takımı bırakma kararını ağustos ayında kamuoyuna açıklamıştı. Arjantinli yıldız, emeklilik mesajını Dünya Kupası finalinde İspanya'ya karşı alınan yenilgiden iki gün sonra, 21 Temmuz'da kaleme aldığını belirtmişti.Messi'nin futbol kariyeri Inter Miami'de devam ediyorMilli takım kariyerinin sona ermesi, Messi'nin profesyonel futbola tamamen veda ettiği anlamına gelmiyor.39 yaşındaki yıldızın kulüp kariyeri Major League Soccer ekibi Inter Miami'de devam ediyor.Messi'nin kulübüyle mevcut sözleşmesi 2028 sezonunun sonuna kadar sürüyor.Buenos Aires'teki son geceyle birlikte ise futbol tarihinin en uzun ve başarılı milli takım kariyerlerinden biri resmen kapandı: 2005'te kırmızı kartla başlayan Lionel Messi'nin Arjantin hikayesi, 208. maçında bir gol, iki asist ve 85 bin kişinin ayakta alkışladığı bir vedayla sona erdi.

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