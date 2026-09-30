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Portekiz'de kriz çıktı: Ronaldo, Jesus'un açıklamaları sonrası milli takım kampını terk etti
Portekiz'de kriz çıktı: Ronaldo, Jesus'un açıklamaları sonrası milli takım kampını terk etti
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Al-Nassr'da forma giyen 41 yaşındaki Cristiano Ronaldo, teknik direktör Jorge Jesus'un Danimarka karşılaşmasında yedek başlayacağını açıklamasının ardından... 30.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-30T22:56+0300
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Portekiz'in Norveç'i 2-1 yendiği maçta forma giymeyen Cristiano Ronaldo'nun karşılaşmanın ardından takım arkadaşlarıyla antrenmana çıkmaması, teknik direktör Jorge Jesus'la arasında sorun olduğu iddialarına yol açtı.Jesus, Danimarka maçı öncesinde yaptığı açıklamada Ronaldo'nun antrenmana çıkmayı reddetmediğini ve aralarında herhangi bir sorun bulunmadığını belirtti. Portekizli teknik adam, Gonçalo Ramos'un planlandığı gibi ilk 11'de başlayacağını, Ronaldo'ya ihtiyaç duyulması halinde ise oyuna gireceğini söyledi.Bu açıklamanın ardından Ronaldo, Portekiz Futbol Federasyonu Başkanı Pedro Proença'yla yaptığı görüşmenin ardından milli takım kampından ayrılma kararı aldığını duyurdu. Ronaldo, kararının nedenlerini 'zamanı geldiğinde' açıklayacağını belirtti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260816/cristiano-ronaldo-futboldaki-son-yilim-olabilir-1108041433.html
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ronaldo, cristiano ronaldo, jorge jesus, norveç, portekiz, galler, maç, maç yayını, futbol, futbol maçı

Portekiz'de kriz çıktı: Ronaldo, Jesus'un açıklamaları sonrası milli takım kampını terk etti

22:56 30.09.2026
© AA / Hakan AkgünPortekiz - Demokratik Kongo Cumhuriyeti
Portekiz - Demokratik Kongo Cumhuriyeti - Sputnik Türkiye, 1920, 30.09.2026
© AA / Hakan Akgün
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Al-Nassr'da forma giyen 41 yaşındaki Cristiano Ronaldo, teknik direktör Jorge Jesus'un Danimarka karşılaşmasında yedek başlayacağını açıklamasının ardından Portekiz Milli Takımı kampından ayrıldı.
Portekiz'in Norveç'i 2-1 yendiği maçta forma giymeyen Cristiano Ronaldo'nun karşılaşmanın ardından takım arkadaşlarıyla antrenmana çıkmaması, teknik direktör Jorge Jesus'la arasında sorun olduğu iddialarına yol açtı.
Jesus, Danimarka maçı öncesinde yaptığı açıklamada Ronaldo'nun antrenmana çıkmayı reddetmediğini ve aralarında herhangi bir sorun bulunmadığını belirtti. Portekizli teknik adam, Gonçalo Ramos'un planlandığı gibi ilk 11'de başlayacağını, Ronaldo'ya ihtiyaç duyulması halinde ise oyuna gireceğini söyledi.
Bu açıklamanın ardından Ronaldo, Portekiz Futbol Federasyonu Başkanı Pedro Proença'yla yaptığı görüşmenin ardından milli takım kampından ayrılma kararı aldığını duyurdu. Ronaldo, kararının nedenlerini 'zamanı geldiğinde' açıklayacağını belirtti.
Portekiz - Demokratik Kongo Cumhuriyeti - Sputnik Türkiye, 1920, 16.08.2026
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Cristiano Ronaldo: Futboldaki son yılım olabilir
16 Ağustos, 17:54
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