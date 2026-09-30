https://anlatilaninotesi.com.tr/20260930/portekizde-kriz-cikti-ronaldo-jesusun-aciklamalari-sonrasi-milli-takim-kampini-terk-etti-1109178766.html

Portekiz'de kriz çıktı: Ronaldo, Jesus'un açıklamaları sonrası milli takım kampını terk etti

Portekiz'de kriz çıktı: Ronaldo, Jesus'un açıklamaları sonrası milli takım kampını terk etti

Sputnik Türkiye

Al-Nassr'da forma giyen 41 yaşındaki Cristiano Ronaldo, teknik direktör Jorge Jesus'un Danimarka karşılaşmasında yedek başlayacağını açıklamasının ardından... 30.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-30T22:56+0300

2026-09-30T22:56+0300

2026-09-30T22:56+0300

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Portekiz'in Norveç'i 2-1 yendiği maçta forma giymeyen Cristiano Ronaldo'nun karşılaşmanın ardından takım arkadaşlarıyla antrenmana çıkmaması, teknik direktör Jorge Jesus'la arasında sorun olduğu iddialarına yol açtı.Jesus, Danimarka maçı öncesinde yaptığı açıklamada Ronaldo'nun antrenmana çıkmayı reddetmediğini ve aralarında herhangi bir sorun bulunmadığını belirtti. Portekizli teknik adam, Gonçalo Ramos'un planlandığı gibi ilk 11'de başlayacağını, Ronaldo'ya ihtiyaç duyulması halinde ise oyuna gireceğini söyledi.Bu açıklamanın ardından Ronaldo, Portekiz Futbol Federasyonu Başkanı Pedro Proença'yla yaptığı görüşmenin ardından milli takım kampından ayrılma kararı aldığını duyurdu. Ronaldo, kararının nedenlerini 'zamanı geldiğinde' açıklayacağını belirtti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260816/cristiano-ronaldo-futboldaki-son-yilim-olabilir-1108041433.html

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