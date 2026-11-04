https://anlatilaninotesi.com.tr/20261104/zorunlu-kis-lastigi-uygulamasi-15-kasimda-basliyor-1110100128.html

Zorunlu kış lastiği uygulaması 15 Kasım'da başlıyor

Zorunlu kış lastiği uygulaması 15 Kasım'da başlıyor

Sputnik Türkiye

2026-2027 kış sezonunun yaklaşmasıyla birlikte zorunlu kış lastiği uygulamasının başlangıç tarihi sürücülerin gündemine geldi. Özellikle ticari araç sahipleri... 04.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-04T11:08+0300

2026-11-04T11:08+0300

2026-11-04T11:08+0300

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kış lastiği

otomobil

resmi gazete

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Hava sıcaklıklarının düşmesiyle araç sahipleri kış lastiği hazırlıklarına hız verdi. 2026-2027 döneminde uygulanacak zorunlu kış lastiği takvimi de belli olurken sürücüler, uygulamanın başlangıç ve bitiş tarihlerini merak ediyor. Peki, kış lastiği zorunluluğu ne zaman başlayacak, özel araçlar için de geçerli olacak mı?Kış lastiği uygulaması başladı mı?Şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için kış lastiği takma zorunluluğu her yıl olduğu gibi bu yıl da 15 Kasım'da başlayacak. Buna göre, yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçlar her yıl 15 Kasım ile 15 Nisan tarihlerinde zorunlu olarak kış lastiği kullanacak.Kış lastiği zorunluluğu hangi araçları kapsıyor?Resmi Gazete'de kış lastiği zorunluluğuna yönelik verilen bilgilere göre, Kamyon, çekici, tanker ve otobüs türü araçların tahrikli dingilleri üzerindeki tüm lastiklerinin; kamyonet, minibüs ve otomobillerin tüm lastiklerinin; ayrıca seyir esnasında değiştirilmek zorunda kalınan lastiklerin yerine takılacak lastiklerin kış lastiği olması zorunludur.Kış lastiği takmama cezası ne?Geçtiğimiz sene kurallara uymayanlara 5 bin 856 lira ceza uygulandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261021/kis-lastigi-uygulamasinda-tarih-degisti-ne-zaman-baslayacak-kis-lastigi-takmamanin-cezasi-ne-kadar-1109738328.html

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kış lastiği, otomobil, resmi gazete