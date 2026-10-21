https://anlatilaninotesi.com.tr/20261021/kis-lastigi-uygulamasinda-tarih-degisti-ne-zaman-baslayacak-kis-lastigi-takmamanin-cezasi-ne-kadar-1109738328.html
Kış lastiği uygulamasında tarih değişti: Ne zaman başlayacak? Kış lastiği takmamanın cezası ne kadar?
Kış lastiği uygulamasında tarih değişti: Ne zaman başlayacak? Kış lastiği takmamanın cezası ne kadar?
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Araç sahibi milyonlarca sürücüyü ilgilendiren kış lastiği uygulamasında tarih netleşti. Bu sene 15 Kasım'a çekilen başlangıç tarihine kimler uymak zorunda? 21.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-21T15:09+0300
2026-10-21T15:09+0300
2026-10-21T15:09+0300
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kış lastiği
ağır ticari araç
otomobil
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Türkiye'de kış lastiği uygulamasıyla ilgili tarih netleşti. Buna göre ticari araçları kapsayan zorunlu uygulama 15 Kasım'da başlıyor. 15 Nisan 2027'ye kadar sürecek olan uygulamada, kurallara uymayan sürücülere 2026 yılı için 5.856 TL idari para cezası uygulanacağı açıklandı. Yeni yılla birlikte bu cezaya da zam gelmesi bekleniyor. Kış lastiği uygulaması kimler için zorunlu?Kış lastiği uygulaması ticari araçları kapsıyor, hususi otomobiller için bir zorunluluk bulunmuyor. Beş ay sürecek zorunluluk, şehirler arası yollarda yolcu ve eşya taşımacılığında kullanılan ticari araçları kapsıyor. Kamyon, çekici, tanker, otobüs, minibüs ve kamyonet gibi araçların belirtilen dönemde kış lastiği kullanması gerekiyor.Kış lastiği takmamanın cezası ne kadar?Zorunlu kış lastiği uygulamasına uymayan sürücülere 2026 yılı için 5.856 TL idari para cezası uygulanacağı açıklandı. Kış lastiği takmama cezası, 2027 yılında yeniden değerleme oranına göre artırılacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261021/yola-harc-doken-beton-mikserine-109-bin-lira-ceza-1109733254.html
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kış lastiği, ağır ticari araç, otomobil
kış lastiği, ağır ticari araç, otomobil
Kış lastiği uygulamasında tarih değişti: Ne zaman başlayacak? Kış lastiği takmamanın cezası ne kadar?
Araç sahibi milyonlarca sürücüyü ilgilendiren kış lastiği uygulamasında tarih netleşti. Bu sene 15 Kasım'a çekilen başlangıç tarihine kimler uymak zorunda?
Türkiye'de kış lastiği uygulamasıyla ilgili tarih netleşti. Buna göre ticari araçları kapsayan zorunlu uygulama 15 Kasım'da başlıyor. 15 Nisan 2027'ye kadar sürecek olan uygulamada, kurallara uymayan sürücülere 2026 yılı için 5.856 TL idari para cezası uygulanacağı açıklandı. Yeni yılla birlikte bu cezaya da zam gelmesi bekleniyor.
Kış lastiği uygulaması kimler için zorunlu?
Kış lastiği uygulaması ticari araçları kapsıyor, hususi otomobiller için bir zorunluluk bulunmuyor.
Beş ay sürecek zorunluluk, şehirler arası yollarda yolcu ve eşya taşımacılığında kullanılan ticari araçları kapsıyor. Kamyon, çekici, tanker, otobüs, minibüs ve kamyonet gibi araçların belirtilen dönemde kış lastiği kullanması gerekiyor.
Kış lastiği takmamanın cezası ne kadar?
Zorunlu kış lastiği uygulamasına uymayan sürücülere 2026 yılı için 5.856 TL idari para cezası uygulanacağı açıklandı. Kış lastiği takmama cezası, 2027 yılında yeniden değerleme oranına göre artırılacak.