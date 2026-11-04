https://anlatilaninotesi.com.tr/20261104/tuik-acikladi-turkiyenin-nufusu-belli-oldu-1110100550.html

TÜİK açıkladı: Türkiye'nin nüfusu belli oldu

TÜİK açıkladı: Türkiye'nin nüfusu belli oldu

Sputnik Türkiye

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2026 yılına ilişkin dönemlik nüfus istatistiklerini açıkladı. Türkiye'nin nüfusu, yılın ilk 9 ayında 410 bin 118 kişi artarak... 04.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-04T11:14+0300

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türki̇ye

nüfus

tüi̇k

türkiye i̇statistik kurumu (tüi̇k)

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TÜİK, üçer aylık dönemler için hazırlanan dönemlik nüfus istatistiklerini yayımladı.Açıklanan verilere göre, 2025 yılı sonunda 86 milyon 92 bin 168 kişi olan Türkiye nüfusu, 1 Ekim 2026 itibarıyla 86 milyon 502 bin 286 kişiye yükseldi.Böylece Türkiye'nin nüfusu, 2026 yılının ilk dokuz ayında 410 bin 118 kişi arttı.Türkiye'nin nüfusu son üç ayda ne kadar arttı?TÜİK'in nüfus verilerine göre, 1 Temmuz-1 Ekim 2026 döneminde ülke nüfusunda 181 bin 684 kişilik artış kaydedildi.Bu artışla birlikte Türkiye'nin toplam nüfusu 86,5 milyon sınırını geçti.Türkiye'de erkek ve kadın nüfusu kaç kişi?Türkiye'nin nüfusunun cinsiyete göre dağılımı da TÜİK verileriyle ortaya konuldu.Buna göre:

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nüfus, tüi̇k, türkiye i̇statistik kurumu (tüi̇k)