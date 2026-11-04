https://anlatilaninotesi.com.tr/20261104/emekli-maasi-duzenlemesi-meclise-geliyor-tarih-verildi-1110098774.html

Emekli maaşı düzenlemesi Meclis'e geliyor: 15 bin liraya kadar seyyanen zam gündemde

Emekli maaşı düzenlemesi Meclis'e geliyor: 15 bin liraya kadar seyyanen zam gündemde

Sputnik Türkiye

AK Parti kaynakları, emekli maaşlarına yönelik düzenlemenin TBMM'deki bütçe görüşmelerinin sona ermesinin ardından gündeme alınmasının planlandığını aktardı... 04.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-04T10:36+0300

2026-11-04T10:36+0300

2026-11-04T10:52+0300

ekonomi̇

emekli

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meclis

tbmm

ak parti

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Emekli maaşlarına 2027 Ocak ayından itibaren yapılması planlanan ilave artış için çalışmalar sürüyor. Emekli maaşlarına ek zam konusunda yürütülen çalışmalarda 10 bin lira ve 15 bin lira seyyanen zam seçenekleri öne çıkıyor.NTV'deki kulis bilgisine göre, AK Parti kurmayları tarafından değerlendirilen düzenleme için etki analizleri hazırlanıyor.Yapılan hesaplamalarda, 10 bin liralık seyyanen zammın Hazine'ye yıllık maliyetinin 2,16 trilyon lira, 15 bin liralık artışın maliyetinin ise 3,24 trilyon lira olacağı belirtiliyor.Söz konusu tutarlar henüz kesinleşmiş zam miktarları değil, üzerinde çalışılan alternatifler arasında bulunuyor.Bakan Işıkhan'dan 2027 Ocak ayı için ek zam açıklamasıÇalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emeklilerin ekonomik koşullarının farkında olduklarını ve refah seviyelerini artırmaya yönelik çalışmaların sürdüğünü açıkladı.Bakan Işıkhan, 2027 Ocak ayından itibaren geçerli olması hedeflenen düzenlemenin mevcut yasal maaş artışlarına ilave iyileştirmeler içereceğini bildirdi.Çalışmaların tamamlanmasının ardından düzenlemenin kamuoyuyla paylaşılması ve TBMM'nin takdirine sunulması planlanıyor.Emekliye enflasyon farkına ek refah payı verilecek mi?Emeklilere enflasyon farkının yanı sıra refah payı verilmesi de değerlendirilen seçenekler arasında yer alıyor.Yaz aylarından bu yana yürütülen çalışmalarda gelir tamamlayıcı aile destek sistemi üzerinde duruluyor.Bu sistem kapsamında emeklilere refah payı veya seyyanen zam verilmesi seçenekleri ele alınıyor.AK Parti kurmaylarından aktarılan bilgilere göre, yıl sonunda emeklilere enflasyon farkı verilmesinin yanı sıra ilave bir iyileştirme yapılması da gündemde bulunuyor.Ancak refah payı ve seyyanen zam seçeneklerinden hangisinin uygulanacağı henüz netleşmedi.Emekli maaşı düzenlemesi ne zaman Meclis'e gelecek?Emekli maaşlarına yönelik ilave artış düzenlemesinin, bütçe görüşmelerinin tamamlanmasının ardından TBMM'ye sunulması bekleniyor.Bütçe görüşmelerinin 27 Kasım'da sona ermesi öngörülüyor. Düzenlemeye ilişkin yasa teklifinin bu tarihten sonra Meclis gündemine gelmesi planlanıyor.Teklifin hazırlanmasıyla birlikte zam miktarı, ödeme kapsamı ve uygulama esaslarının netleşmesi bekleniyor.Seyyanen zam kimleri kapsayacak? 18 milyon emekli için çalışmaTürkiye'de toplam emekli sayısı 18 milyona ulaşırken, en düşük emekli maaşı alan kişi sayısı 5 milyon 17 bin olarak belirtiliyor.Kulis bilgisine göre, düzenlemenin yalnızca en düşük emekli aylığını alanlarla sınırlı kalmaması, yaklaşık 18 milyon emeklinin tamamını kapsaması hedefleniyor.Çalışmalarda, emeklilik sonrası çalışma durumu, 65 yaş üzerindeki çalışanlar ve çalışmayanlar ile prim gün sayısı gibi kriterler de değerlendiriliyor.Bu kriterlerin yapılacak ilave ödemenin kapsamını veya hesaplanma yöntemini nasıl etkileyeceği henüz kesinleşmedi.Memur ve memur emeklilerinin 2027 zam oranlarıBakan Işıkhan, 2026-2027 toplu sözleşmesi kapsamında memur ve memur emeklilerinin maaş artışlarına ilişkin bilgileri de paylaştı.Buna göre 2027 yılında yüzde 5 ve yüzde 4 oranındaki toplu sözleşme artışları, oluşması hâlinde enflasyon farkıyla birlikte memur ve memur emeklilerinin aylıklarına yansıtılacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261102/eytyi-kil-payi-kaciranlar-dikkat-meclisteki-kademeli-emeklilik-teklifinin-tum-detaylari-siralandi-1110040847.html

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emekli, emekli maaşı, meclis, tbmm, ak parti