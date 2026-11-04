https://anlatilaninotesi.com.tr/20261104/tkp-genel-sekreteri-kemal-okuyan-trumpin-kongre-uzerindeki-gucu-kaybetmesi-abdnin-hegemonya-krizini-1110108149.html

TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan: Trump’ın Kongre üzerindeki gücü kaybetmesi ABD’nin hegemonya krizini derinleştirebilir

TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan: Trump’ın Kongre üzerindeki gücü kaybetmesi ABD’nin hegemonya krizini derinleştirebilir

Sputnik Türkiye

ABD ara seçimlerinde Kongre’nin iki kanadında çoğunluğu kaybeden Trump’ın yeni dönemde Demokratların denetimiyle karşılaşacağını belirten TKP Genel Sekreteri... 04.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-04T16:05+0300

2026-11-04T16:05+0300

2026-11-04T16:05+0300

görüş

ara seçim

abd'de yapılacak olan ara seçimler

abd

abd

temsilciler meclisi

donald trump

i̇ran

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ABD'de 3 Kasım'da gerçekleştirilen ara seçimlerde Cumhuriyetçilerin Kongre'nin iki kanadında çoğunluğu kaybetmesinin ardından, Başkan Donald Trump'ı önümüzdeki iki yılda daha güçlü bir Demokrat denetimi bekliyor. Seçim sonuçlarının Trump'ın iç ve dış politikadaki hareket alanını nasıl etkileyeceği tartışılırken, Türkiye Komünist Partisi (TKP) Genel Sekreteri Kemal Okuyan, ABD siyasetindeki gelişmeleri ve Washington yönetiminin küresel politikalarına olası yansımalarını değerlendirdi. Okuyan, Demokratların hem Temsilciler Meclisi'nde hem de Senato'da çoğunluğu elde etmesinin Trump açısından yeni bir siyasi dönemin başlangıcı olacağını belirterek, ABD Başkanı'nın Kongre baskısını artık daha fazla hissedeceğini ifade etti.'ABD’nin hegemonyasını korumak için yaptığı hamlelerin boşa çıkması hem ekonomik hem de siyasal anlamda yaşadığı güçlüklerin derinliğinden kaynaklanıyor'ABD'nin ekonomik ve siyasal açıdan ciddi güçlüklerle karşı karşıya olduğunu belirten Okuyan, Trump'ın iktidara gelişinin de bu yapısal krizden bağımsız değerlendirilemeyeceğini söyledi:“ABD’de Başkan’ın hem Temsilciler Meclisi’nde hem de Senato’da çoğunluğu kaybetmesinin elbette ciddi sonuçları olacak. Trump zaman zaman zorlansa, hatta azliyle ilgili süreçlerle karşılaşsa bile, şu ana kadar Kongre’nin baskısını üzerinde pek hissetmiyordu. Demokratların her iki kanatta da çoğunluğu elde etmesiyle birlikte, başına buyruk hareket etmeyi pek seven Başkan için yeni bir dönem açılacağı muhakkak. Ancak bu tablo düşünülen ölçüde radikal sonuçlar doğurmayabilir. ABD gibi başat emperyalist ülkelerde politika değişikliklerinin sürece yayıldığını, tek başına Başkan değişiklikleriyle açıklanamayacağını düşünüyorum.”‘Trump’ın agresif göçmen politikasının tedirginlik yaratmaması mümkün değil’Ara seçimlerde bazı seçmenlerin Cumhuriyetçilerden Demokratlara yönelmesinde Trump yönetiminin politikalarının etkili olduğunu ifade eden Okuyan, özellikle göçmen politikalarına ve savaş söylemine dikkat çekti:'Kongre ile Trump arasında ani bir kopuş yaşanması mümkün'Trump ile Demokratların kontrolündeki Kongre arasındaki ilişkilerin önümüzdeki iki yılda nasıl şekilleneceğinin belirsiz olduğunu söyleyen Okuyan, ABD ve Avrupa merkezli siyasi krizlerin öngörülebilirliği azalttığını ifade etti:‘ABD sarsılan hegemonyasını sürdürebilmek için savaşlara ihtiyaç duyuyor’Okuyan, Washington yönetiminin Ortadoğu’daki politikalarının yeni gerilimleri beraberinde getirebileceğini söyledi:'ABD’nin stratejik önceliği Çin’in yükselişini durdurmak'ABD'nin dış politikasındaki temel stratejik önceliğin Çin'in yükselişini engellemek olduğunu belirten Okuyan, Kongre'deki çoğunluk değişiminin bu hedefi değiştirmeyeceğini ifade etti:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261104/trump-ara-secimlerin-ardindan-iran-savasinda-diplomatik-cikis-arayabilir-1110107193.html

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