https://anlatilaninotesi.com.tr/20261104/trump-ara-secimlerin-ardindan-iran-savasinda-diplomatik-cikis-arayabilir-1110107193.html

'Trump, ara seçimlerin ardından İran savaşında diplomatik çıkış arayabilir'

'Trump, ara seçimlerin ardından İran savaşında diplomatik çıkış arayabilir'

Sputnik Türkiye

ABD ara seçimlerinde Kongre’nin iki kanadında çoğunluğu Demokratların kazanmasını değerlendiren Gazeteci Çağlar Tekin, Trump’ın yasama ve bütçede daha fazla... 04.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-04T15:27+0300

2026-11-04T15:27+0300

2026-11-04T15:28+0300

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abd ara seçimleri

abd'de yapılacak olan ara seçimler

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ABD'de 3 Kasım'da gerçekleştirilen ara seçimlerde Demokratların hem Temsilciler Meclisi hem de Senato çoğunluğunu kazanması, Başkan Donald Trump'ın ikinci döneminin geri kalanında siyasi dengeleri değiştirecek bir gelişme olarak değerlendiriliyor. Cumhuriyetçilerin geleneksel olarak güçlü olduğu Teksas, Kuzey Carolina ve Kansas gibi eyaletlerde Demokratların elde ettiği başarı, Trump yönetiminin seçmen desteğinde yaşanan aşınmayı da ortaya koydu. Gazeteci Çağlar Tekin, Sputnik Türkiye'ye yaptığı değerlendirmede, seçim sonuçlarının Trump'ı özellikle yasama ve bütçe politikalarında daha fazla uzlaşmaya zorlayacağını belirtti. Demokratların Kongre'deki çoğunluğunun Trump yönetimi üzerinde denetim ve soruşturma baskısını artıracağını ifade eden Tekin, İran savaşı, göç politikaları ve ekonomik sorunların seçim sonuçlarında belirleyici olduğunu söyledi.'Trump'ın kalan iki yılı daha fazla denetim, soruşturma ve kurumsal çatışmayla geçebilir'Gazeteci Çağlar Tekin, ABD'de Demokratların Kongre'nin iki kanadında da çoğunluğu elde etmesi, Trump'ın başkanlık yetkilerini kullanma biçimini ve siyasi hareket alanını doğrudan etkileyeceğini söyledi:“Sonuçları yalnızca bir ara seçim başarısı olarak değil, Trump'ın ikinci başkanlık döneminin kalan iki yılını şekillendirecek bir yönetim krizi ve güç dengesi değişimi olarak okumak gerekiyor. Ancak özellikle dış politika ve askeri operasyonlarda Trump'ın elinde hâlâ önemli araçlar bulunuyor. Trump'ın ikinci yani son döneminin son kısmında olmasının yanı sıra, Kongre'nin iki kanadını da kaybetmesi, bu siyasi zayıflamayı hızlandırabilir. Yasa çıkarma gücü azalacak. Yeni vergi düzenlemeleri, bütçe belirlenmesi ve iç siyasi programı için Demokratların desteğine muhtaç olacak.“'Teksas gibi Cumhuriyetçilerin kalesi olarak anılan bir coğrafyada dahi Demokratlar kazandı'Tekin’e göre ara seçimlerin dikkat çekici sonuçlarından biri, Demokratların Cumhuriyetçilerin geleneksel olarak güçlü olduğu eyaletlerde elde ettiği başarı oldu:“Teksas gibi Cumhuriyetçilerin kalesi olarak anılan bir coğrafya dahi 32 yıldan sonra ilk defa Demokratların senatör çıkardığı bir eyalat haline geldi. Kansas'ta ise Demokrat Adam Hamilton, 1934'ten beri ilk kez eyaletten Demokrat bir senatör çıkmasını sağladı. Bu veriler Trump'uın seçimlerde kurduğu koalisyonu da kaybettiğini gösteriyor.”'Trump daha fazla uzlaşı aramak ve pazarlık yapmak zorunda kalacak'Tekin, Demokratların Kongre'de çoğunluğu kazanmasının, Trump yönetimi ile yasama organı arasında yeni bir güç mücadelesinin yaşanması ihtimalini gündeme getirdiğini söyledi:“Bir tasarısının yasalaşabilmesi için hem Temsilciler Meclisi'nden hem de Senato'dan geçmesi ve başkan tarafından onaylanması gerekiyor. Trump tasarıyı veto edebilir. Ancak Kongre, her iki mecliste de üçte iki çoğunluk sağlayabilirse vetoyu aşabilir. Demokratların bugünkü sonuçlarla elde ettiği çoğunluk, tek başına Trump'ın vetosunu geçersiz kılmaya yetmiyor. Bu nedenle önümüzdeki dönemde iki farklı senaryo öne çıkıyor. Trump, Demokratların geçirdiği tasarıları veto ederek siyasi programını korumaya çalışabilir. Özellikle göç, bütçe, sosyal harcamalar ve İran politikası gibi konularda bu çatışma yaşanabilir.”'ICE müdahaleleri göçmenler arasında güvensizlik sebebi olarak görülmüş olabilir'Tekin, düzensiz göçle mücadele ve kitlesel sınır dışı politikaları, ara seçimlerin ardından yeniden tartışmaya açıldığını belirtti:‘Demokratların da sömürgeci, haydutça atılan adımlara ilkesel bir itirazı da yok’Tekin, Trump’ın Venezuela politikasının ara seçimlere etkisini anlattı:'Trump için daha gerçekçi yol diplomatik çıkış arayışı olabilir'Ara seçimlerin uluslararası politikaya yönelik en önemli sonuçlarından birinin ABD'nin İran politikası üzerinde ortaya çıkabileceğini belirten Tekin, savaşın ekonomik maliyetlerinin Amerikan seçmeninin tercihlerini etkilediğini söyledi:'Trump artık zafer arayışından zafer algısı arayışına çekildi'Tekin, ABD Başkanı'nın seçim sonuçlarının ardından İran savaşının maliyetini daha fazla hesaba katmak zorunda kalacağını belirtti:"Trump, seçim kaybının ardından İran savaşının siyasi maliyetini daha ciddi biçimde hesaba katmak zorunda. Demokratların ocak ayında Kongre'yi devralmasıyla askerî harcamalar ve savaşın hukuki dayanağı konusunda daha yoğun denetim başlayacak. Demokratlar, savaşın sona erdirilmesi ve başkanın askerî yetkilerinin sınırlandırılması yönünde kampanya yürüttü. Kongre'de çoğunluğu elde etmeleri, bu taleplerini daha güçlü biçimde gündeme taşımalarını sağlayacak. Ancak bu başlıkların her birisi ilkesel barışçı itirazları değil, ABD içi pazarlıkları etkileyecek. Yani Demokratlar bunları birer pazarlık kozu olarak değerlendirecek doğrudan saldırganlığın durması talebi aksine. Bu anlamda Trump için daha gerçekçi yok diplomatik çıkış arayışı olabilir. Tabi bu bahiste devrin Ocak ayında gerçekleşeceğini düşünürsek, Trump'ın askeri yolları en az 2 ay daha rahat kullanabileceği gerçeğini de göz önünde tutmak gerekiyor.”

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261104/ab-uzmani-can-baydarol-iran-savasi-trumpa-secim-kaybettiren-unsurlarin-basinda-geldi-1110101181.html

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