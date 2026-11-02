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Sarıgül soruşturması: 4 kişi hakkında tutuklama talebi
Sarıgül soruşturması: 4 kişi hakkında tutuklama talebi
Sputnik Türkiye
Mustafa Sarıgül'e yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 4'ü tutuklama, 7'si ise adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine... 02.11.2026, Sputnik Türkiye
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2026-11-02T18:03+0300
türki̇ye
mustafa sarıgül
aylin kotil
soruşturma
ömer sarıgül
emir sarıgül
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İstanbul'da, yurt içi ve yurt dışında kurulan şirketler üzerinden kaynağı belirsiz yüksek miktarda paranın aklandığı iddiasıyla yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 11 şüpheliden 4'ü tutuklama, 7'si ise adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.Savcılık, Aynur Aydın, Davut Kaymak, Ahmet Meriç ve Altuğ Altunbaş Sürer'in tutuklanmasını talep etti.Metin Mevlüt Sarıgül, Mehmet Meriç, Ömer Hürriyet Büken, Ömer Yazıcı, Süreyya Kurtalan, Zeynep Sarısoy ve Berrak Çetinkaya hakkında ise adli kontrol uygulanması istendi. Şüphelilerin hakimlikteki işlemleri sürüyor.Sarıgül soruşturmasıMustafa Sarıgül'ü de kapsayan 'kara para aklama' ve 'dolandırıcılık' soruşturması sürüyor. Soruşturmada şu ana kadar Mustafa Sarıgül'ün oğulları Ömer ve Emir Sarıgül ile eski eşi Aylin Kotil'in de aralarında yer aldığı toplam 24 kişi tutuklandı. Aynı soruşturmada gazeteci Murat Ağırel de tutuklu bulunuyor. Süreç, iki Almanya vatandaşının şikayeti üzerine başlamıştı.Sarıgül hakkında başka iddialar da varMustafa Sarıgül'le bir diğer iddia ise korumasıyla ilgili. Türk basınında yer alan bilgilere göre, bir gizli tanık ifadesinde, 2024'te Sarıgül ile yakın koruması Ö.D.'nin birlikte görüntülendiği videonun montaj olduğuna ilişkin rapor hazırlanması için 200 bin dolar karşılığında anlaşma yapıldığını iddia etti. Ancak Sarıgül'ün koruması, 2021'den itibaren Sarıgül'ün kendisine cinsel istismarda bulunduğunu ve görüntüler basına yansıdıktan sonra Sarıgül tarafından para karşılığında zorla susturulduğunu söylüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261102/abdulkadir-selvi-sarigul-sorusturmasi-ozgur-ozele-uzandi-ozel-bu-isi-suskunlukla-gecistiremez-1110041005.html
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mustafa sarıgül, aylin kotil, soruşturma, ömer sarıgül, emir sarıgül
mustafa sarıgül, aylin kotil, soruşturma, ömer sarıgül, emir sarıgül

Sarıgül soruşturması: 4 kişi hakkında tutuklama talebi

17:52 02.11.2026 (güncellendi: 18:03 02.11.2026)
© AAMustafa Sarıgül, Emir Sarıgül, Ömer Sarıgül ve Aylin Kotil
Mustafa Sarıgül, Emir Sarıgül, Ömer Sarıgül ve Aylin Kotil - Sputnik Türkiye, 1920, 02.11.2026
© AA
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Mustafa Sarıgül'e yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 4'ü tutuklama, 7'si ise adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
İstanbul'da, yurt içi ve yurt dışında kurulan şirketler üzerinden kaynağı belirsiz yüksek miktarda paranın aklandığı iddiasıyla yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 11 şüpheliden 4'ü tutuklama, 7'si ise adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Savcılık, Aynur Aydın, Davut Kaymak, Ahmet Meriç ve Altuğ Altunbaş Sürer'in tutuklanmasını talep etti.
Metin Mevlüt Sarıgül, Mehmet Meriç, Ömer Hürriyet Büken, Ömer Yazıcı, Süreyya Kurtalan, Zeynep Sarısoy ve Berrak Çetinkaya hakkında ise adli kontrol uygulanması istendi. Şüphelilerin hakimlikteki işlemleri sürüyor.

Sarıgül soruşturması

Mustafa Sarıgül'ü de kapsayan 'kara para aklama' ve 'dolandırıcılık' soruşturması sürüyor. Soruşturmada şu ana kadar Mustafa Sarıgül'ün oğulları Ömer ve Emir Sarıgül ile eski eşi Aylin Kotil'in de aralarında yer aldığı toplam 24 kişi tutuklandı. Aynı soruşturmada gazeteci Murat Ağırel de tutuklu bulunuyor. Süreç, iki Almanya vatandaşının şikayeti üzerine başlamıştı.

Sarıgül hakkında başka iddialar da var

Mustafa Sarıgül'le bir diğer iddia ise korumasıyla ilgili. Türk basınında yer alan bilgilere göre, bir gizli tanık ifadesinde, 2024'te Sarıgül ile yakın koruması Ö.D.'nin birlikte görüntülendiği videonun montaj olduğuna ilişkin rapor hazırlanması için 200 bin dolar karşılığında anlaşma yapıldığını iddia etti. Ancak Sarıgül'ün koruması, 2021'den itibaren Sarıgül'ün kendisine cinsel istismarda bulunduğunu ve görüntüler basına yansıdıktan sonra Sarıgül tarafından para karşılığında zorla susturulduğunu söylüyor.
Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi - Sputnik Türkiye, 1920, 02.11.2026
POLİTİKA
Abdulkadir Selvi: Sarıgül soruşturması Özgür Özel’e uzandı, Özel, bu işi suskunlukla geçiştiremez
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