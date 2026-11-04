https://anlatilaninotesi.com.tr/20261104/hava-sicakligi-15-derece-birden-dusecek-valilikten-uyari-yapildi-1110106260.html
Hava sıcaklığı 15 derece birden düşecek: Valilikten uyarı yapıldı
Hava sıcaklığı 15 derece birden düşecek: Valilikten uyarı yapıldı
Sputnik Türkiye
Ankara'da yarından itibaren hava sıcaklıkları hissedilir derecede azalacak. Valilik, 4-10 Kasım tarihleri arasında sıcaklığın 0 dereceye kadar düşmesinin... 04.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-04T15:04+0300
2026-11-04T15:04+0300
2026-11-04T15:04+0300
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zirai don
soğuk hava
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Ankara'da 4 Kasım'dan itibaren etkili olması beklenen soğuk ve yağışlı hava nedeniyle sıcaklıkların 0 dereceye kadar düşeceği tahmin ediliyor. Valilik, zirai don riskine karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını istedi.'0' dereceye düşecekValilik sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261022/meteorolojiden-yeni-hava-durumu-uyarisi-istanbullular-yarina-dikkat-1109752847.html
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ankara valiliği, hava durumu, meteoroloji, zirai don, soğuk hava
ankara valiliği, hava durumu, meteoroloji, zirai don, soğuk hava
Hava sıcaklığı 15 derece birden düşecek: Valilikten uyarı yapıldı
Ankara'da yarından itibaren hava sıcaklıkları hissedilir derecede azalacak. Valilik, 4-10 Kasım tarihleri arasında sıcaklığın 0 dereceye kadar düşmesinin beklendiğini ve yerel ölçekte zirai don riski bulunduğunu açıkladı.
Ankara'da 4 Kasım'dan itibaren etkili olması beklenen soğuk ve yağışlı hava nedeniyle sıcaklıkların 0 dereceye kadar düşeceği tahmin ediliyor. Valilik, zirai don riskine karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını istedi.
Valilik sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezinden alınan son verilere göre, ilimizin 4 Kasım 2026 Çarşamba gününden itibaren serin ve yağışlı havanın etkisi altına girmesi beklenmektedir. 4-10 Kasım 2026 tarihleri arasında Ankara il merkezinde hava sıcaklığının 0 dereceye kadar düşeceği tahmin edilmektedir. Sıcaklıklardaki azalmaya bağlı olarak yerel ölçekte zirai don riski bulunmaktadır. Vatandaşlarımızın Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanacak hava tahmin raporları ile erken uyarıları takip ederek yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları önem arz etmektedir."