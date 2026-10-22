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Meteoroloji'den yeni hava durumu uyarısı: İstanbullular yarına dikkat
Meteoroloji'den yeni hava durumu uyarısı: İstanbullular yarına dikkat
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara'nın batısı, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun doğusunda sağanak beklendiğini açıkladı. İstanbul'da sıcaklık 22 derece... 22.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-22T07:03+0300
2026-10-22T07:03+0300
türki̇ye
meteoroloji
hava durumu
i̇stanbul
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, Türkiye'nin kuzey ve doğu kesimlerinde yer yer çok bulutlu hava etkili olacak.Marmara'nın batısı, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun doğusunda sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek.Diğer bölgelerde ise havanın genel olarak parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.Yağış beklenen bölgeler arasında Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Rize, Kars ve Van öne çıkıyor.İstanbul'a yağmur ne zaman gelecek?İstanbul'da bugün hava sıcaklığının 22 dereceye ulaşması bekleniyor. Kentte havanın parçalı bulutlu başlayacağı, ilerleyen saatlerde ise çok bulutlu olacağı tahmin ediliyor.Meteoroloji'nin yarına ilişkin haritalı tahmininde, İstanbul ve birçok kent için gök gürültülü sağanak yağış öngörülüyor.Yağışlı sistemin Trakya üzerinden Marmara Bölgesi'ne giriş yaparak İstanbul'u da etkilemesi bekleniyor.Bununla birlikte bugün için İstanbul'a yönelik il bazındaki tahminde sağanak değil, parçalı ve zamanla çok bulutlu hava yer alıyor.Marmara ve iç kesimlerde sis ve pus bekleniyorMeteoroloji, yağışların yanı sıra sis ve pus konusunda da değerlendirmede bulundu.Gece ve sabah saatlerinde şu bölgelerde pus ve yer yer sis bekleniyor:Ayrıca Doğu Anadolu'nun batısı ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzey kesimlerinde de sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis görülebileceği tahmin ediliyor.Marmara Bölgesi hava durumu: Edirne, Kırklareli ve Çanakkale'de yağışMarmara Bölgesi'nde havanın parçalı ve az bulutlu olması, Çanakkale, Edirne ve Kırklareli çevrelerinde ise yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak görülmesi bekleniyor.Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis tahmin ediliyor.Ege Bölgesi hava durumu: İzmir'de 27 dereceEge Bölgesi'nde parçalı ve az bulutlu havanın etkili olması bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis görülecek.Akdeniz Bölgesi hava durumu: Adana'da sıcaklık 30 dereceAkdeniz Bölgesi'nde parçalı ve az bulutlu hava bekleniyor. İç kesimlerde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis tahmin ediliyor.İç Anadolu hava durumu: Ankara'da 20 dereceİç Anadolu Bölgesi'nde havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.Batı Karadeniz'de hava nasıl olacak?Batı Karadeniz Bölgesi'nde parçalı bulutlu hava bekleniyor. İç kesimlerde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.Doğu Karadeniz'de gök gürültülü sağanak bekleniyorOrta ve Doğu Karadeniz'de havanın parçalı ve çok bulutlu olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in doğusunda aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar tahmin ediliyor.Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis görülebilecek.Doğu Anadolu'da yağış: Kars, Van ve Erzurum için tahminlerDoğu Anadolu Bölgesi'nde parçalı ve çok bulutlu hava etkili olacak. Bölgenin güney ve doğu kesimlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.Batı kesimlerde ise sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis tahmin ediliyor.Güneydoğu Anadolu hava durumu: Şanlıurfa'da 27 dereceGüneydoğu Anadolu Bölgesi'nde parçalı ve çok bulutlu hava bekleniyor. Bölgenin kuzey kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis tahmin ediliyor.
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meteoroloji, hava durumu, i̇stanbul
meteoroloji, hava durumu, i̇stanbul

Meteoroloji'den yeni hava durumu uyarısı: İstanbullular yarına dikkat

07:03 22.10.2026
© Arif Hüdaverdi Yamanİstanbul'da yağmur
İstanbul'da yağmur - Sputnik Türkiye, 1920, 22.10.2026
© Arif Hüdaverdi Yaman
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara'nın batısı, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun doğusunda sağanak beklendiğini açıkladı. İstanbul'da sıcaklık 22 derece, hava zamanla çok bulutlu olacak. Haritalı tahminde yarın İstanbul dahil birçok kentte gök gürültülü sağanak öngörülüyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, Türkiye'nin kuzey ve doğu kesimlerinde yer yer çok bulutlu hava etkili olacak.
Marmara'nın batısı, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun doğusunda sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek.
Diğer bölgelerde ise havanın genel olarak parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Yağış beklenen bölgeler arasında Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Rize, Kars ve Van öne çıkıyor.

İstanbul'a yağmur ne zaman gelecek?

İstanbul'da bugün hava sıcaklığının 22 dereceye ulaşması bekleniyor. Kentte havanın parçalı bulutlu başlayacağı, ilerleyen saatlerde ise çok bulutlu olacağı tahmin ediliyor.
Meteoroloji'nin yarına ilişkin haritalı tahmininde, İstanbul ve birçok kent için gök gürültülü sağanak yağış öngörülüyor.
Yağışlı sistemin Trakya üzerinden Marmara Bölgesi'ne giriş yaparak İstanbul'u da etkilemesi bekleniyor.
Bununla birlikte bugün için İstanbul'a yönelik il bazındaki tahminde sağanak değil, parçalı ve zamanla çok bulutlu hava yer alıyor.

Marmara ve iç kesimlerde sis ve pus bekleniyor

Meteoroloji, yağışların yanı sıra sis ve pus konusunda da değerlendirmede bulundu.
Gece ve sabah saatlerinde şu bölgelerde pus ve yer yer sis bekleniyor:
Marmara Bölgesi
İç Ege
Batı Akdeniz'in iç kesimleri
İç Anadolu
Batı Karadeniz'in iç kesimleri
Ayrıca Doğu Anadolu'nun batısı ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzey kesimlerinde de sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis görülebileceği tahmin ediliyor.

Marmara Bölgesi hava durumu: Edirne, Kırklareli ve Çanakkale'de yağış

Marmara Bölgesi'nde havanın parçalı ve az bulutlu olması, Çanakkale, Edirne ve Kırklareli çevrelerinde ise yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak görülmesi bekleniyor.
Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis tahmin ediliyor.
İstanbul: 22°C – Parçalı, zamanla çok bulutlu.
Bursa: 26°C – Parçalı ve az bulutlu.
Çanakkale: 25°C – Parçalı ve az bulutlu, ilk saatlerde sağanak yağışlı.
Kırklareli: 22°C – Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

Ege Bölgesi hava durumu: İzmir'de 27 derece

Ege Bölgesi'nde parçalı ve az bulutlu havanın etkili olması bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis görülecek.
İzmir: 27°C – Parçalı ve az bulutlu.
Denizli: 26°C – Parçalı ve az bulutlu.
Muğla: 24°C – Parçalı ve az bulutlu.
Afyonkarahisar: 21°C – Parçalı ve az bulutlu.

Akdeniz Bölgesi hava durumu: Adana'da sıcaklık 30 derece

Akdeniz Bölgesi'nde parçalı ve az bulutlu hava bekleniyor. İç kesimlerde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis tahmin ediliyor.
Adana: 30°C – Parçalı ve az bulutlu.
Antalya: 28°C – Parçalı ve az bulutlu.
Hatay: 27°C – Parçalı ve az bulutlu.
Burdur: 25°C – Parçalı ve az bulutlu.

İç Anadolu hava durumu: Ankara'da 20 derece

İç Anadolu Bölgesi'nde havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
Ankara: 20°C – Parçalı ve az bulutlu.
Eskişehir: 21°C – Parçalı ve az bulutlu.
Konya: 21°C – Parçalı ve az bulutlu.
Nevşehir: 18°C – Parçalı ve az bulutlu.

Batı Karadeniz'de hava nasıl olacak?

Batı Karadeniz Bölgesi'nde parçalı bulutlu hava bekleniyor. İç kesimlerde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.
Bolu: 23°C – Parçalı bulutlu.
Kastamonu: 21°C – Parçalı bulutlu.
Sinop: 23°C – Parçalı bulutlu.
Zonguldak: 22°C – Parçalı bulutlu.

Doğu Karadeniz'de gök gürültülü sağanak bekleniyor

Orta ve Doğu Karadeniz'de havanın parçalı ve çok bulutlu olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in doğusunda aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar tahmin ediliyor.
Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis görülebilecek.
Rize: 21°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
Trabzon: 20°C – Parçalı ve çok bulutlu.
Samsun: 22°C – Parçalı ve çok bulutlu.
Amasya: 22°C – Parçalı ve çok bulutlu.

Doğu Anadolu'da yağış: Kars, Van ve Erzurum için tahminler

Doğu Anadolu Bölgesi'nde parçalı ve çok bulutlu hava etkili olacak. Bölgenin güney ve doğu kesimlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
Batı kesimlerde ise sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis tahmin ediliyor.
Erzurum: 14°C – Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimleri sabah saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
Kars: 13°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
Van: 16°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
Malatya: 21°C – Parçalı ve çok bulutlu.

Güneydoğu Anadolu hava durumu: Şanlıurfa'da 27 derece

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde parçalı ve çok bulutlu hava bekleniyor. Bölgenin kuzey kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis tahmin ediliyor.
Diyarbakır: 25°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu.
Gaziantep: 25°C – Parçalı ve az bulutlu.
Mardin: 23°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu.
Şanlıurfa: 27°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu.
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