https://anlatilaninotesi.com.tr/20261022/meteorolojiden-yeni-hava-durumu-uyarisi-istanbullular-yarina-dikkat-1109752847.html

Meteoroloji'den yeni hava durumu uyarısı: İstanbullular yarına dikkat

Meteoroloji'den yeni hava durumu uyarısı: İstanbullular yarına dikkat

Sputnik Türkiye

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara'nın batısı, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun doğusunda sağanak beklendiğini açıkladı. İstanbul'da sıcaklık 22 derece... 22.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-22T07:03+0300

2026-10-22T07:03+0300

2026-10-22T07:03+0300

türki̇ye

meteoroloji

hava durumu

i̇stanbul

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, Türkiye'nin kuzey ve doğu kesimlerinde yer yer çok bulutlu hava etkili olacak.Marmara'nın batısı, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun doğusunda sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek.Diğer bölgelerde ise havanın genel olarak parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.Yağış beklenen bölgeler arasında Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Rize, Kars ve Van öne çıkıyor.İstanbul'a yağmur ne zaman gelecek?İstanbul'da bugün hava sıcaklığının 22 dereceye ulaşması bekleniyor. Kentte havanın parçalı bulutlu başlayacağı, ilerleyen saatlerde ise çok bulutlu olacağı tahmin ediliyor.Meteoroloji'nin yarına ilişkin haritalı tahmininde, İstanbul ve birçok kent için gök gürültülü sağanak yağış öngörülüyor.Yağışlı sistemin Trakya üzerinden Marmara Bölgesi'ne giriş yaparak İstanbul'u da etkilemesi bekleniyor.Bununla birlikte bugün için İstanbul'a yönelik il bazındaki tahminde sağanak değil, parçalı ve zamanla çok bulutlu hava yer alıyor.Marmara ve iç kesimlerde sis ve pus bekleniyorMeteoroloji, yağışların yanı sıra sis ve pus konusunda da değerlendirmede bulundu.Gece ve sabah saatlerinde şu bölgelerde pus ve yer yer sis bekleniyor:Ayrıca Doğu Anadolu'nun batısı ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzey kesimlerinde de sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis görülebileceği tahmin ediliyor.Marmara Bölgesi hava durumu: Edirne, Kırklareli ve Çanakkale'de yağışMarmara Bölgesi'nde havanın parçalı ve az bulutlu olması, Çanakkale, Edirne ve Kırklareli çevrelerinde ise yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak görülmesi bekleniyor.Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis tahmin ediliyor.Ege Bölgesi hava durumu: İzmir'de 27 dereceEge Bölgesi'nde parçalı ve az bulutlu havanın etkili olması bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis görülecek.Akdeniz Bölgesi hava durumu: Adana'da sıcaklık 30 dereceAkdeniz Bölgesi'nde parçalı ve az bulutlu hava bekleniyor. İç kesimlerde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis tahmin ediliyor.İç Anadolu hava durumu: Ankara'da 20 dereceİç Anadolu Bölgesi'nde havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.Batı Karadeniz'de hava nasıl olacak?Batı Karadeniz Bölgesi'nde parçalı bulutlu hava bekleniyor. İç kesimlerde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.Doğu Karadeniz'de gök gürültülü sağanak bekleniyorOrta ve Doğu Karadeniz'de havanın parçalı ve çok bulutlu olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in doğusunda aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar tahmin ediliyor.Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis görülebilecek.Doğu Anadolu'da yağış: Kars, Van ve Erzurum için tahminlerDoğu Anadolu Bölgesi'nde parçalı ve çok bulutlu hava etkili olacak. Bölgenin güney ve doğu kesimlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.Batı kesimlerde ise sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis tahmin ediliyor.Güneydoğu Anadolu hava durumu: Şanlıurfa'da 27 dereceGüneydoğu Anadolu Bölgesi'nde parçalı ve çok bulutlu hava bekleniyor. Bölgenin kuzey kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis tahmin ediliyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261021/ak-partinin-fon-teklifine-iliskin-onergesi-kabul-edildi-bloke-edilen-islemler-de-kapsama-alindi-1109751119.html

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