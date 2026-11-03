https://anlatilaninotesi.com.tr/20261103/fenerbahce-emre-belozoglu-ile-anlasti-1110083002.html

Fenerbahçe, Emre Belözoğlu ile anlaştı

Fenerbahçe, Emre Belözoğlu ile anlaştı

Sputnik Türkiye

Fenerbahçe, teknik direktörlük görevi için Emre Belözoğlu ile anlaşmaya vardı. 03.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-03T19:25+0300

2026-11-03T19:25+0300

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spor

emre belözoğlu

aziz yıldırım

fenerbahçe

teknik direktör

transfer

transfermarkt

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Fenerbahçe'de teknik direktör arayışları sürerken Sergio Conceiçao ile yapılan görüşmelerden sonuç alınamadığı öne sürüldü. Portekizli teknik adamın 3.5 yıllık sözleşme talebi ve yardımcılarından birinin Türkiye'ye gelmek istememesi nedeniyle anlaşma sağlanamadığı belirtildi. A Spor'un haberine göre sarı-lacivertli yönetim, teknik direktörlük görevi için Emre Belözoğlu ile anlaşmaya vardı. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ile Belözoğlu'nun görüştüğü ve tarafların büyük ölçüde anlaşma sağladığı iddia edildi.Halen Kasımpaşa'yı çalıştıran 46 yaşındaki teknik adam, 2021 yılında Fenerbahçe'de görev yaptığı dönemde çıktığı 10 maçta 2.30 puan ortalaması yakalamıştı.Emre Belözoğlu kimdir? Fenerbahçe'nin teknik direktör adayları arasında adı geçen Emre Belözoğlu'nun hayatı ve kariyeri merak ediliyor. Eski millî futbolcu, futbolculuk döneminde Galatasaray, Inter, Newcastle United, Atletico Madrid ve Fenerbahçe gibi takımlarda forma giydi. Teknik direktörlük kariyerinde ise Fenerbahçe, Başakşehir, Ankaragücü, Antalyaspor ve Kasımpaşa'da görev aldı.Emre Belözoğlu, 7 Eylül 1980'de İstanbul'da dünyaya geldi. 46 yaşındaki Belözoğlu, futbolculuk kariyerine Galatasaray altyapısında başladı. 2000 yılında UEFA Kupası'nı kazanan kadroda yer alan Belözoğlu, 2001'de İtalya'nın Inter takımına transfer oldu.Inter'in ardından Newcastle United forması giyen Belözoğlu, 2008 yılında Fenerbahçe'ye transfer olarak Türkiye'ye döndü. Sarı-lacivertli ekipte üç farklı dönemde oynayan tecrübeli futbolcu, kariyerinde Atletico Madrid ve İstanbul Başakşehir formalarını da giydi. 2020 yılında Fenerbahçe'de futbolculuk kariyerini noktaladı.2026 yılı itibarıyla 46 yaşında olan Belözoğlu, Galatasaray formasıyla UEFA Kupası ve UEFA Süper Kupa şampiyonlukları yaşadı. 2002 FIFA Dünya Kupası'nda üçüncü olan A Millî Takım kadrosunda yer alan futbolcu, millî formayı 101 kez giydi. 2008 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda yarı finale yükselen takımın da önemli isimleri arasında bulundu.Teknik direktörlük kariyeriFutbolu bıraktıktan sonra Fenerbahçe'de sportif direktörlük görevini üstlenen Emre Belözoğlu, 2021 yılında takımın teknik sorumlusu oldu. Sarı-lacivertli ekibin başında 10 maça çıkan Belözoğlu, daha sonra Başakşehir'in teknik direktörlüğüne getirildi.Başakşehir'in ardından Ankaragücü ve Antalyaspor'u çalıştıran Belözoğlu, 5 Aralık 2025'te Kasımpaşa'nın başına geçti. Türkiye Futbol Federasyonu kayıtlarına göre Kasımpaşa ile 30 Haziran 2027'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261102/fenerbahce-sergio-conceicao-ile-anlasti-1110059950.html

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emre belözoğlu, aziz yıldırım, fenerbahçe, teknik direktör, transfer, transfermarkt