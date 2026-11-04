https://anlatilaninotesi.com.tr/20261104/besiktasin-avrupa-maci-kadrosu-aciklandi-1110108395.html
Beşiktaş'ın Avrupa maçı kadrosu açıklandı
Beşiktaş'ın Avrupa maçı kadrosu açıklandı
Sputnik Türkiye
UEFA Avrupa Ligi’nde Celtic’e konuk olacak Beşiktaş, kamp kadrosunu duyurdu. Kadroda Orkun Kökçü de yer aldı. 04.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-04T16:07+0300
2026-11-04T16:07+0300
2026-11-04T16:07+0300
spor
beşiktaş
almanya
dolmabahçe
celtic
uefa avrupa ligi
alexander nübel
i̇skoçya
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UEFA Avrupa Ligi’nin 4. haftasında Beşiktaş, yarın TSİ 23.00’te deplasmanda İskoçya takımı Celtic ile karşı karşıya gelecek.Siyah-beyazlılar, lig aşamasının ilk maçında evinde Fransız ekibi Marsilya’yı 4-1 mağlup ederken, Almanya deplasmanında da TSG Hoffenhem’ı 3-2’lik skorla geçti. Kartal, son olarak da Dolmabahçe’de İngiliz temsilcisi Crystal Palace ile 2-2 berabere kaldı.İskoçya'ya giden kafilede şu futbolcular bulunuyor:Avrupa kupalarındaki 268. randevuKartal, Celtic karşılaşmasıyla birlikte Avrupa kupalarında 268. maçına çıkacak. Siyah-beyazlılar, geride kalan 267 mücadelede 104 galibiyet, 51 beraberlik ve 112 yenilgi aldı. Beşiktaş, bu müsabakalarda 365 kez gol sevinci yaşarken, kalesinde ise 401 gole engel olamadı.Deplasman karnesi nasıl?Beşiktaş, Celtic ile oynayacağı maçla Avrupa kupalarında deplasmandaki 134. mücadelesini verecek.Avrupa kupalarında bugüne dek deplasmanda 133 karşılaşmaya çıkan siyah-beyazlılar, bu maçların 36’sını kazanırken, 24’ünde berabere kaldı, 73’ünde ise mağlup oldu. Söz konusu maçlarda rakip fileleri 154 kez havalandıran Beşiktaş, kalesinde 248 gole engel olamadı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261103/galatasaray-stuttgart-macinda-tansiyon-yukseldi-1110086157.html
almanya
dolmabahçe
i̇skoçya
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beşiktaş, almanya, dolmabahçe, celtic, uefa avrupa ligi, alexander nübel, i̇skoçya
beşiktaş, almanya, dolmabahçe, celtic, uefa avrupa ligi, alexander nübel, i̇skoçya
Beşiktaş'ın Avrupa maçı kadrosu açıklandı
UEFA Avrupa Ligi’nde Celtic’e konuk olacak Beşiktaş, kamp kadrosunu duyurdu. Kadroda Orkun Kökçü de yer aldı.
UEFA Avrupa Ligi’nin 4. haftasında Beşiktaş, yarın TSİ 23.00’te deplasmanda İskoçya takımı Celtic ile karşı karşıya gelecek.
Siyah-beyazlılar, lig aşamasının ilk maçında evinde Fransız ekibi Marsilya’yı 4-1 mağlup ederken, Almanya deplasmanında da TSG Hoffenhem’ı 3-2’lik skorla geçti. Kartal, son olarak da Dolmabahçe’de İngiliz temsilcisi Crystal Palace ile 2-2 berabere kaldı.
İskoçya'ya giden kafilede şu futbolcular bulunuyor:
Alexander Nübel, Doğan Alemdar, Emir Yaşar, Wilfried Ndidi, Salih Özcan, Kartal Kayra Yılmaz, Hyeongyu Oh, Orkun Kökçü, Kassoum Outtara, Emmanuel Agbadou, Junior Olaitan, Ernest Poku, Vaclav Cerny, Leandro Trossard, Taylan Bulut, Dusan Vlahovic, İlhan Fakılı, Rıdvan Yılmaz, Tiago Djalo, Emirhan Topçu, Yasin Özcan, Amir Murillo, Ahmer Sami Bircan, Semih Kılıçsoy.
Avrupa kupalarındaki 268. randevu
Kartal, Celtic karşılaşmasıyla birlikte Avrupa kupalarında 268. maçına çıkacak. Siyah-beyazlılar, geride kalan 267 mücadelede 104 galibiyet, 51 beraberlik ve 112 yenilgi aldı. Beşiktaş, bu müsabakalarda 365 kez gol sevinci yaşarken, kalesinde ise 401 gole engel olamadı.
Beşiktaş, Celtic ile oynayacağı maçla Avrupa kupalarında deplasmandaki 134. mücadelesini verecek.
Avrupa kupalarında bugüne dek deplasmanda 133 karşılaşmaya çıkan siyah-beyazlılar, bu maçların 36’sını kazanırken, 24’ünde berabere kaldı, 73’ünde ise mağlup oldu. Söz konusu maçlarda rakip fileleri 154 kez havalandıran Beşiktaş, kalesinde 248 gole engel olamadı.