https://anlatilaninotesi.com.tr/20261104/besiktasin-avrupa-maci-kadrosu-aciklandi-1110108395.html

Beşiktaş'ın Avrupa maçı kadrosu açıklandı

Beşiktaş'ın Avrupa maçı kadrosu açıklandı

Sputnik Türkiye

UEFA Avrupa Ligi’nde Celtic’e konuk olacak Beşiktaş, kamp kadrosunu duyurdu. Kadroda Orkun Kökçü de yer aldı. 04.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-04T16:07+0300

2026-11-04T16:07+0300

2026-11-04T16:07+0300

spor

beşiktaş

almanya

dolmabahçe

celtic

uefa avrupa ligi

alexander nübel

i̇skoçya

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UEFA Avrupa Ligi’nin 4. haftasında Beşiktaş, yarın TSİ 23.00’te deplasmanda İskoçya takımı Celtic ile karşı karşıya gelecek.Siyah-beyazlılar, lig aşamasının ilk maçında evinde Fransız ekibi Marsilya’yı 4-1 mağlup ederken, Almanya deplasmanında da TSG Hoffenhem’ı 3-2’lik skorla geçti. Kartal, son olarak da Dolmabahçe’de İngiliz temsilcisi Crystal Palace ile 2-2 berabere kaldı.İskoçya'ya giden kafilede şu futbolcular bulunuyor:Avrupa kupalarındaki 268. randevuKartal, Celtic karşılaşmasıyla birlikte Avrupa kupalarında 268. maçına çıkacak. Siyah-beyazlılar, geride kalan 267 mücadelede 104 galibiyet, 51 beraberlik ve 112 yenilgi aldı. Beşiktaş, bu müsabakalarda 365 kez gol sevinci yaşarken, kalesinde ise 401 gole engel olamadı.Deplasman karnesi nasıl?Beşiktaş, Celtic ile oynayacağı maçla Avrupa kupalarında deplasmandaki 134. mücadelesini verecek.Avrupa kupalarında bugüne dek deplasmanda 133 karşılaşmaya çıkan siyah-beyazlılar, bu maçların 36’sını kazanırken, 24’ünde berabere kaldı, 73’ünde ise mağlup oldu. Söz konusu maçlarda rakip fileleri 154 kez havalandıran Beşiktaş, kalesinde 248 gole engel olamadı.

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almanya

dolmabahçe

i̇skoçya

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beşiktaş, almanya, dolmabahçe, celtic, uefa avrupa ligi, alexander nübel, i̇skoçya