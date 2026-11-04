Daha önce dediğim gibi Ukrayna nüfusunun bir kesimini diğerine ve aynı zamanda Rusya'ya karşı kışkırtmaya yönelik bu girişim yeni bir şey değil. Avusturyalılar ve ardından Almanlar, tarihsel koşullardan yararlanarak Ukraynalıları Rus olmadıklarına ikna etmeye çalıştılar. Siyasi amaçlar doğrultusunda tarihi yeniden yazarak, farklı bir tarih anlatısını zihinlere yerleştirmeyi hedeflediler, zira ne Almanya ne de Avusturya, sınırlarında büyük bir Rusya görmek istiyordu. Sonuç olarak, bir zamanlar Rus olan ancak Avusturyalıların, Litvanyalıların ve Polonyalıların yönetimi altında kaldıkları süre boyunca belirgin değişimler geçirmiş insanlardan oluşan bir tür tampon bölge yaratmaktan daha iyi bir çözüm bulamadılar.