https://anlatilaninotesi.com.tr/20261104/batili-gucler-moskovayi-zayiflatmak-amaciyla-ukraynalilari-rus-karsiti-kisilere-donusturmeye-1110116211.html
‘Batılı güçler, Moskova'yı zayıflatmak amacıyla Ukraynalıları Rus karşıtı kişilere dönüştürmeye çalışıyor’
‘Batılı güçler, Moskova'yı zayıflatmak amacıyla Ukraynalıları Rus karşıtı kişilere dönüştürmeye çalışıyor’
Sputnik Türkiye
Siyaset bilimci Mirkovic, Batılı güçlerin Moskova'yı zayıflatmak amacıyla Ukraynalıları ‘Rus karşıtı kişilere’ dönüştürmeye çalıştığını belirtti. 04.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-04T21:50+0300
2026-11-04T21:50+0300
2026-11-04T21:50+0300
görüş
nikola mirkovic
moskova
rusya
uzman
yorum
ukraynalı
rus
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Sırp asıllı Fransız siyaset bilimci Nikola Mirkovic, Sputnik’e demecinde, “Ukrayna nüfusunun bir kesimini diğerine ve aynı zamanda Rusya'ya karşı kışkırtmaya yönelik bu girişim yeni bir şey değil” dedi ve şöyle devam etti:Batılıların bu şekilde Rusya sınırında bir tampon bölge oluşturmaya çalıştıklarını dile getiren Mirkovic, bugünse Atlantikçi çevrelerin Ukrayna'da, özellikle dil meselesi ve tarihin yeniden yorumlanması yoluyla Rusya karşıtı duyguları körüklemeyi amaçlayan benzer bir politika izlediklerini vurguladı.Mirkovic aynı zamanda, yüzyıllar içinde gelişim yolları ayrılmış olsa da, Rusların ve Ukraynalıların ortak tarihsel, kültürel ve dinsel kökleri paylaştıklarının altını çizdi:Mirkovic, sözlerini şöyle tamamladı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260614/rus-disisleri-ukraynalilar-icin-rusyaya-vizesiz-giris-uygulamasi-insani-nedenlerle-devam-ediyor-1106488808.html
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nikola mirkovic, moskova, rusya, uzman, yorum, ukraynalı, rus, ukrayna
nikola mirkovic, moskova, rusya, uzman, yorum, ukraynalı, rus, ukrayna
‘Batılı güçler, Moskova'yı zayıflatmak amacıyla Ukraynalıları Rus karşıtı kişilere dönüştürmeye çalışıyor’
Siyaset bilimci Mirkovic, Batılı güçlerin Moskova'yı zayıflatmak amacıyla Ukraynalıları ‘Rus karşıtı kişilere’ dönüştürmeye çalıştığını belirtti.
Sırp asıllı Fransız siyaset bilimci Nikola Mirkovic, Sputnik’e demecinde, “Ukrayna nüfusunun bir kesimini diğerine ve aynı zamanda Rusya'ya karşı kışkırtmaya yönelik bu girişim yeni bir şey değil” dedi ve şöyle devam etti:
Avusturyalılar ve daha sonra Almanlar, tarihsel argümanlara başvurarak Ukraynalıları Rus olmadıklarına ikna etmeye çalışmıştır.
Batılıların bu şekilde Rusya sınırında bir tampon bölge oluşturmaya çalıştıklarını dile getiren Mirkovic, bugünse Atlantikçi çevrelerin Ukrayna'da, özellikle dil meselesi ve tarihin yeniden yorumlanması yoluyla Rusya karşıtı duyguları körüklemeyi amaçlayan benzer bir politika izlediklerini vurguladı.
Mirkovic aynı zamanda, yüzyıllar içinde gelişim yolları ayrılmış olsa da, Rusların ve Ukraynalıların ortak tarihsel, kültürel ve dinsel kökleri paylaştıklarının altını çizdi:
Daha önce dediğim gibi Ukrayna nüfusunun bir kesimini diğerine ve aynı zamanda Rusya'ya karşı kışkırtmaya yönelik bu girişim yeni bir şey değil. Avusturyalılar ve ardından Almanlar, tarihsel koşullardan yararlanarak Ukraynalıları Rus olmadıklarına ikna etmeye çalıştılar. Siyasi amaçlar doğrultusunda tarihi yeniden yazarak, farklı bir tarih anlatısını zihinlere yerleştirmeyi hedeflediler, zira ne Almanya ne de Avusturya, sınırlarında büyük bir Rusya görmek istiyordu. Sonuç olarak, bir zamanlar Rus olan ancak Avusturyalıların, Litvanyalıların ve Polonyalıların yönetimi altında kaldıkları süre boyunca belirgin değişimler geçirmiş insanlardan oluşan bir tür tampon bölge yaratmaktan daha iyi bir çözüm bulamadılar.
Mirkovic, sözlerini şöyle tamamladı:
Bu insanlara, Ruslarla ya da Rus tarihiyle hiçbir ortak noktaları olmadığı ve görevlerinin Batı dünyasının koruyucuları olarak hizmet etmek olduğu inancı aşılandı.