https://anlatilaninotesi.com.tr/20260614/rus-disisleri-ukraynalilar-icin-rusyaya-vizesiz-giris-uygulamasi-insani-nedenlerle-devam-ediyor-1106488808.html

Rus Dışişleri: Ukraynalılar için Rusya'ya vizesiz giriş uygulaması insani nedenlerle devam ediyor

Rus Dışişleri: Ukraynalılar için Rusya'ya vizesiz giriş uygulaması insani nedenlerle devam ediyor

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk Dairesi Başkanı Klimov, Ukrayna vatandaşları için Rusya'ya vizesiz giriş uygulamasının insani nedenlerle sürdürüldüğünü... 14.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-14T11:19+0300

2026-06-14T11:19+0300

2026-06-14T11:19+0300

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aleksey klimov

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vizesiz seyahat

şeremetyevo havalimanı

kiev

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Rusya Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk Dairesi Başkanı Aleksey Klimov, Sputnik’e yaptığı açıklamada Ukrayna vatandaşları için Rusya'ya vizesiz giriş uygulamasının insani nedenlerle sürdürüldüğünü belirtti.Tarafların ilgili anlaşmayı 1997 yılında imzaladığını hatırlatan Klimov, birçok Rus ve Ukraynalının komşu ülkelerde akrabaları bulunduğunu, özellikle aile bağlarını korumak için önemli olan anlaşmanın Kiev'in girişimiyle 2023’te yürürlükten kalktığını ifade etti.Klimov, "Bahsettiğim insani hususları dikkate alan Rusya yönetimi, Ukrayna vatandaşları için ülkemize vizesiz giriş uygulamasını sürdürme kararı aldı" diye konuştu.Şu anda Ukraynalılar ülkeye sadece Pskov Bölgesi’ndeki Ludonka karayolu sınır kapısından ve Şeremetyevo Havalimanı'ndan giriş yapabiliyor.Daha önce Rusya Dışişleri Bakanlığı Yurtdışındaki Soydaşlarla Çalışma Dairesi Başkanı Gennadiy Oveçko, 2022'den bu yana yüz binlerce Ukraynalının Rusya'ya taşındığını, bununla birlikte bu kişilerin Rusya'ya girişlerinde özel bir güvenlik incelemesinden geçtiğini açıklamıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260513/avrupadaki-binlerce-ukraynali-rusyaya-tasinmak-istiyor-1105701146.html

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rusya, rusya dışişleri bakanlığı, aleksey klimov, ukrayna, vizesiz seyahat, şeremetyevo havalimanı, kiev, gennadiy oveçko