Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261104/bakan-gurlekten-yasa-disi-bahis-operasyonlari-aciklamasi-9-ayda-5-bin-949-supheli-tutuklandi-1110110093.html
Bakan Gürlek'ten yasa dışı bahis operasyonları açıklaması: 9 ayda 5 bin 949 şüpheli tutuklandı
Bakan Gürlek'ten yasa dışı bahis operasyonları açıklaması: 9 ayda 5 bin 949 şüpheli tutuklandı
Sputnik Türkiye
Adalet Bakanı Akın Gürlek, yasa dışı bahisle mücadele kapsamında 9 ayda 81 ilde 901 operasyon gerçekleştirildiğini, 15 bin 710 şüpheli hakkında adli işlem... 04.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-04T17:16+0300
2026-11-04T17:16+0300
türki̇ye
akın gürlek
adalet
adalet bakanlığı
adalet bakanı
yasa dışı bahis
yasa dışı
bahis
sanal bahis
yasadışı bahis
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/08/1104867500_0:147:1454:965_1920x0_80_0_0_6a02afefe17ab5357819be64ea3e126f.jpg
Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yasa dışı bahis organizasyonlarına yönelik yürütülen soruşturmalar hakkında bilgi verdi.Yasa dışı bahisle mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğünü belirten Bakan Gürlek, şu ifadeleri kullandı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261023/canli-bahiste-7-saniye-vurgunu-hesaplarinda-192-milyon-para-hareketi-tespit-edildi-1109790063.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/08/1104867500_81:0:1374:970_1920x0_80_0_0_88f7eab5f1beeeeb6197d652ee6a3d75.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
akın gürlek, adalet, adalet bakanlığı, adalet bakanı, yasa dışı bahis, yasa dışı, bahis, sanal bahis, yasadışı bahis, sahte bahis, hakem bahis skandalı, bahisbank
akın gürlek, adalet, adalet bakanlığı, adalet bakanı, yasa dışı bahis, yasa dışı, bahis, sanal bahis, yasadışı bahis, sahte bahis, hakem bahis skandalı, bahisbank

Bakan Gürlek'ten yasa dışı bahis operasyonları açıklaması: 9 ayda 5 bin 949 şüpheli tutuklandı

17:16 04.11.2026
© AA / Adalet BakanlığıAdalet Bakanı Akın Gürlek
Adalet Bakanı Akın Gürlek - Sputnik Türkiye, 1920, 04.11.2026
© AA / Adalet Bakanlığı
Abone ol
Adalet Bakanı Akın Gürlek, yasa dışı bahisle mücadele kapsamında 9 ayda 81 ilde 901 operasyon gerçekleştirildiğini, 15 bin 710 şüpheli hakkında adli işlem yapıldığını ve 5 bin 949 kişinin tutuklandığını açıkladı.
Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yasa dışı bahis organizasyonlarına yönelik yürütülen soruşturmalar hakkında bilgi verdi.
Yasa dışı bahisle mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğünü belirten Bakan Gürlek, şu ifadeleri kullandı:
Örgütlü, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Daire Başkanlığımızın koordinasyonunda; Cumhuriyet Başsavcılıklarımız, Emniyet ve Jandarma teşkilatlarımız, MASAK ve ilgili bütün kurumlarımızın iş birliğiyle Şubat–4 Kasım 2026 döneminde, 81 ilimizde yürütülen adli soruşturmalar kapsamında; 901 operasyon gerçekleştirildi. 15 bin 710 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. 5 bin 949 şüpheli tutuklandı. 3 bin 570 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı. Mücadelemiz, yasa dışı bahis organizasyonlarıyla sınırlı kalmadı. Bu yapılanmalara yönelik yürütülen mali incelemelerde: 2.63 trilyon TL, 9.08 milyar dolar, 3.49 milyon euro tutarında işlem hacmi tespit edildi. Yasa dışı bahis şebekeleri şunu iyi bilsin: Hiçbir suç yapılanması, faaliyetlerini ve suçtan elde ettiği kazancın izini gizlemeyecek ve adaletten kaçamayacaktır.
Yasa dışı bahis - Sputnik Türkiye, 1920, 23.10.2026
TÜRKİYE
Canlı bahiste 7 saniye vurgunu: Hesaplarında 192 milyon para hareketi tespit edildi
23 Ekim, 10:56
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала