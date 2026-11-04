https://anlatilaninotesi.com.tr/20261104/bakan-gurlekten-yasa-disi-bahis-operasyonlari-aciklamasi-9-ayda-5-bin-949-supheli-tutuklandi-1110110093.html
Bakan Gürlek'ten yasa dışı bahis operasyonları açıklaması: 9 ayda 5 bin 949 şüpheli tutuklandı
Bakan Gürlek'ten yasa dışı bahis operasyonları açıklaması: 9 ayda 5 bin 949 şüpheli tutuklandı
Sputnik Türkiye
Adalet Bakanı Akın Gürlek, yasa dışı bahisle mücadele kapsamında 9 ayda 81 ilde 901 operasyon gerçekleştirildiğini, 15 bin 710 şüpheli hakkında adli işlem... 04.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-04T17:16+0300
2026-11-04T17:16+0300
2026-11-04T17:16+0300
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akın gürlek
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adalet bakanı
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yasadışı bahis
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Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yasa dışı bahis organizasyonlarına yönelik yürütülen soruşturmalar hakkında bilgi verdi.Yasa dışı bahisle mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğünü belirten Bakan Gürlek, şu ifadeleri kullandı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261023/canli-bahiste-7-saniye-vurgunu-hesaplarinda-192-milyon-para-hareketi-tespit-edildi-1109790063.html
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Bakan Gürlek'ten yasa dışı bahis operasyonları açıklaması: 9 ayda 5 bin 949 şüpheli tutuklandı
Adalet Bakanı Akın Gürlek, yasa dışı bahisle mücadele kapsamında 9 ayda 81 ilde 901 operasyon gerçekleştirildiğini, 15 bin 710 şüpheli hakkında adli işlem yapıldığını ve 5 bin 949 kişinin tutuklandığını açıkladı.
Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yasa dışı bahis organizasyonlarına yönelik yürütülen soruşturmalar hakkında bilgi verdi.
Yasa dışı bahisle mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğünü belirten Bakan Gürlek, şu ifadeleri kullandı:
Örgütlü, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Daire Başkanlığımızın koordinasyonunda; Cumhuriyet Başsavcılıklarımız, Emniyet ve Jandarma teşkilatlarımız, MASAK ve ilgili bütün kurumlarımızın iş birliğiyle Şubat–4 Kasım 2026 döneminde, 81 ilimizde yürütülen adli soruşturmalar kapsamında; 901 operasyon gerçekleştirildi. 15 bin 710 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. 5 bin 949 şüpheli tutuklandı. 3 bin 570 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı. Mücadelemiz, yasa dışı bahis organizasyonlarıyla sınırlı kalmadı. Bu yapılanmalara yönelik yürütülen mali incelemelerde: 2.63 trilyon TL, 9.08 milyar dolar, 3.49 milyon euro tutarında işlem hacmi tespit edildi. Yasa dışı bahis şebekeleri şunu iyi bilsin: Hiçbir suç yapılanması, faaliyetlerini ve suçtan elde ettiği kazancın izini gizlemeyecek ve adaletten kaçamayacaktır.