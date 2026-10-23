https://anlatilaninotesi.com.tr/20261023/canli-bahiste-7-saniye-vurgunu-hesaplarinda-192-milyon-para-hareketi-tespit-edildi-1109790063.html

Canlı bahiste 7 saniye vurgunu: Hesaplarında 192 milyon para hareketi tespit edildi

Canlı bahiste 7 saniye vurgunu: Hesaplarında 192 milyon para hareketi tespit edildi

Sputnik Türkiye

Spordata isimli firmada çalışan bir analistin canlı bahsi 7 saniye geciktirerek açtığı ve bu yöntemle şirketi milyonluk zarar uğrattığı tespit edildi. 23.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-23T10:56+0300

2026-10-23T10:56+0300

2026-10-23T10:56+0300

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İstanbul'da, spor müsabakalarındaki canlı bahisler üzerinden yasal bahis şirketlerinin 12 milyon lira zarara uğratılmasına ilişkin soruşturmada 8 şüpheli gözaltına alındı. Spordata isimli firmada veri analisti olarak çalışan bir kişinin, tenis ve voleybol başta olmak üzere spor müsabakalarında canlı bahsi 7 saniye geciktirerek açtığı tespit edilirken, şüphelinin hesaplarında da 192 milyonluk hareket olduğu ortaya çıktı. Veri analistinin '7 saniye uyanıklığı'İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Yasa Dışı Bahis ve Spor Suçları Bürosu koordinesinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmada, Spordata isimli firmanın spor verisi analitiği alanında faaliyet gösterdiğinin belirlendiği bildirildi.Firmanın, spor bahsi alanında faaliyet gösteren yasal bahis siteleri olan kurumsal müşterilerine bahis oynanacak müsabakaların altyapı desteğini sağladığı aktarılan açıklamada, firmada veri analisti olarak çalışan O.B'nin, tenis ve voleybol başta olmak üzere çeşitli spor müsabakalarında oynanan karşılaşmalarda canlı bahsi 7 saniye geciktirerek açtığı kaydedildi.12 milyonluk zarar oluşturduAçıklamada, O.B'nin bahis şirketlerinde hesap açtırdığı ortaklarına, skor oluştuktan sonra bahis oynattığı ve bu yöntemle Spordata ile firmanın hizmet verdiği bahis şirketlerini toplam 12 milyon lira zarara uğrattığının tespit edildiği kaydedildi.Hesaplarındaki para MASAK raporlarına girdiŞüphelinin gözaltına alındığı ve tutuklandığı bildirilen açıklamada, devam eden çalışmalarda O.B'nin MASAK raporu incelemesinde hesaplarına toplam 192 milyon lira giriş-çıkış olduğu ve yüklü miktarda para transferi gerçekleştirdiğinin belirlendiği ifade edildi.Açıklamada, şüphelinin konuyla bağlantılı ortak çalıştığı 8 şüphelinin daha tespit edildiği, düzenlenen operasyonla da bu zanlıların gözaltına alındığı aktarıldı.

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