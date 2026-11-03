https://anlatilaninotesi.com.tr/20261103/zelenskiy-rusya-ile-telefon-uzerinden-muzakere-sonuc-getirmez-1110081499.html

Zelenskiy: Rusya ile telefon üzerinden müzakere sonuç getirmez

Zelenskiy: Rusya ile telefon üzerinden müzakere sonuç getirmez

Sputnik Türkiye

Vladimir Zelenskiy, Rusya ile çözüm amaçlı telefon görüşmelerini sonuç getirmeyeceği gerekçesiyle reddetti. Zelenskiy, müzakereler için Moskova’ya... 03.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-03T18:17+0300

2026-11-03T18:17+0300

2026-11-03T18:17+0300

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yuriy uşakov

vladimir putin

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Vladimir Zelenskiy, Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile düzenlediği ortak basın toplantısında, Ukrayna’daki çatışmanın çözümü için Rusya ile telefon üzerinden müzakere yürütmeye karşı olduğunu söyledi.Ukrayna Devlet Başkanlığının internet sitesinden yayımlanan basın toplantısında Zelenskiy, “Telefonla görüşürsek Rusya bunu bir daha yüz yüze görüşmemek için fırsat olarak kullanacak” dedi.Telefon görüşmelerini “sonuç getirmeyecek” bir yöntem olarak değerlendiren Zelenskiy, müzakereler için Moskova’ya gitmeyi de bir kez daha reddetti. Zelenskiy, “Moskova’ya gidilmesini kimse desteklemeyecek” ifadesini kullandı.Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov, daha önce 'Zelenskiy’nin araması halinde Devlet Başkanı Vladimir Putin’in telefona yanıt verip vermeyeceği' yönündeki bir soruya, Putin’in Zelenskiy ile görüşmeyi hiçbir zaman reddetmediği yanıtını vermişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261103/peskov-rus-heyeti-1011-kasim-tarihlerinde-duzenlenecek-ukrayna-muzakerelerine-katilacak-1110071943.html

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vladimir zelenskiy, friedrich merz, ukrayna, rusya, müzakere, yuriy uşakov, vladimir putin, moskova