https://anlatilaninotesi.com.tr/20261103/zelenskiy-rusya-ile-telefon-uzerinden-muzakere-sonuc-getirmez-1110081499.html
Zelenskiy: Rusya ile telefon üzerinden müzakere sonuç getirmez
Zelenskiy: Rusya ile telefon üzerinden müzakere sonuç getirmez
Sputnik Türkiye
Vladimir Zelenskiy, Rusya ile çözüm amaçlı telefon görüşmelerini sonuç getirmeyeceği gerekçesiyle reddetti. Zelenskiy, müzakereler için Moskova’ya... 03.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-03T18:17+0300
2026-11-03T18:17+0300
2026-11-03T18:17+0300
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Vladimir Zelenskiy, Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile düzenlediği ortak basın toplantısında, Ukrayna’daki çatışmanın çözümü için Rusya ile telefon üzerinden müzakere yürütmeye karşı olduğunu söyledi.Ukrayna Devlet Başkanlığının internet sitesinden yayımlanan basın toplantısında Zelenskiy, “Telefonla görüşürsek Rusya bunu bir daha yüz yüze görüşmemek için fırsat olarak kullanacak” dedi.Telefon görüşmelerini “sonuç getirmeyecek” bir yöntem olarak değerlendiren Zelenskiy, müzakereler için Moskova’ya gitmeyi de bir kez daha reddetti. Zelenskiy, “Moskova’ya gidilmesini kimse desteklemeyecek” ifadesini kullandı.Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov, daha önce 'Zelenskiy’nin araması halinde Devlet Başkanı Vladimir Putin’in telefona yanıt verip vermeyeceği' yönündeki bir soruya, Putin’in Zelenskiy ile görüşmeyi hiçbir zaman reddetmediği yanıtını vermişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261103/peskov-rus-heyeti-1011-kasim-tarihlerinde-duzenlenecek-ukrayna-muzakerelerine-katilacak-1110071943.html
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vladimir zelenskiy, friedrich merz, ukrayna, rusya, müzakere, yuriy uşakov, vladimir putin, moskova
vladimir zelenskiy, friedrich merz, ukrayna, rusya, müzakere, yuriy uşakov, vladimir putin, moskova
Zelenskiy: Rusya ile telefon üzerinden müzakere sonuç getirmez
Vladimir Zelenskiy, Rusya ile çözüm amaçlı telefon görüşmelerini sonuç getirmeyeceği gerekçesiyle reddetti. Zelenskiy, müzakereler için Moskova’ya gitmeyeceğini de yineledi.
Vladimir Zelenskiy, Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile düzenlediği ortak basın toplantısında, Ukrayna’daki çatışmanın çözümü için Rusya ile telefon üzerinden müzakere yürütmeye karşı olduğunu söyledi.
Ukrayna Devlet Başkanlığının internet sitesinden yayımlanan basın toplantısında Zelenskiy, “Telefonla görüşürsek Rusya bunu bir daha yüz yüze görüşmemek için fırsat olarak kullanacak” dedi.
Telefon görüşmelerini “sonuç getirmeyecek” bir yöntem olarak değerlendiren Zelenskiy, müzakereler için Moskova’ya gitmeyi de bir kez daha reddetti. Zelenskiy, “Moskova’ya gidilmesini kimse desteklemeyecek” ifadesini kullandı.
Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov, daha önce 'Zelenskiy’nin araması halinde Devlet Başkanı Vladimir Putin’in telefona yanıt verip vermeyeceği' yönündeki bir soruya, Putin’in Zelenskiy ile görüşmeyi hiçbir zaman reddetmediği yanıtını vermişti.