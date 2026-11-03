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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261103/zelenskiy-rusya-ile-telefon-uzerinden-muzakere-sonuc-getirmez-1110081499.html
Zelenskiy: Rusya ile telefon üzerinden müzakere sonuç getirmez
Zelenskiy: Rusya ile telefon üzerinden müzakere sonuç getirmez
Sputnik Türkiye
Vladimir Zelenskiy, Rusya ile çözüm amaçlı telefon görüşmelerini sonuç getirmeyeceği gerekçesiyle reddetti. Zelenskiy, müzakereler için Moskova’ya... 03.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-03T18:17+0300
2026-11-03T18:17+0300
ukrayna kri̇zi̇
vladimir zelenskiy
friedrich merz
ukrayna
rusya
müzakere
yuriy uşakov
vladimir putin
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Vladimir Zelenskiy, Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile düzenlediği ortak basın toplantısında, Ukrayna’daki çatışmanın çözümü için Rusya ile telefon üzerinden müzakere yürütmeye karşı olduğunu söyledi.Ukrayna Devlet Başkanlığının internet sitesinden yayımlanan basın toplantısında Zelenskiy, “Telefonla görüşürsek Rusya bunu bir daha yüz yüze görüşmemek için fırsat olarak kullanacak” dedi.Telefon görüşmelerini “sonuç getirmeyecek” bir yöntem olarak değerlendiren Zelenskiy, müzakereler için Moskova’ya gitmeyi de bir kez daha reddetti. Zelenskiy, “Moskova’ya gidilmesini kimse desteklemeyecek” ifadesini kullandı.Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov, daha önce 'Zelenskiy’nin araması halinde Devlet Başkanı Vladimir Putin’in telefona yanıt verip vermeyeceği' yönündeki bir soruya, Putin’in Zelenskiy ile görüşmeyi hiçbir zaman reddetmediği yanıtını vermişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261103/peskov-rus-heyeti-1011-kasim-tarihlerinde-duzenlenecek-ukrayna-muzakerelerine-katilacak-1110071943.html
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vladimir zelenskiy, friedrich merz, ukrayna, rusya, müzakere, yuriy uşakov, vladimir putin, moskova
vladimir zelenskiy, friedrich merz, ukrayna, rusya, müzakere, yuriy uşakov, vladimir putin, moskova

Zelenskiy: Rusya ile telefon üzerinden müzakere sonuç getirmez

18:17 03.11.2026
© AP Photo / Efrem LukatskyVladimir Zelenskiy
Vladimir Zelenskiy - Sputnik Türkiye, 1920, 03.11.2026
© AP Photo / Efrem Lukatsky
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Vladimir Zelenskiy, Rusya ile çözüm amaçlı telefon görüşmelerini sonuç getirmeyeceği gerekçesiyle reddetti. Zelenskiy, müzakereler için Moskova’ya gitmeyeceğini de yineledi.
Vladimir Zelenskiy, Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile düzenlediği ortak basın toplantısında, Ukrayna’daki çatışmanın çözümü için Rusya ile telefon üzerinden müzakere yürütmeye karşı olduğunu söyledi.
Ukrayna Devlet Başkanlığının internet sitesinden yayımlanan basın toplantısında Zelenskiy, “Telefonla görüşürsek Rusya bunu bir daha yüz yüze görüşmemek için fırsat olarak kullanacak” dedi.
Telefon görüşmelerini “sonuç getirmeyecek” bir yöntem olarak değerlendiren Zelenskiy, müzakereler için Moskova’ya gitmeyi de bir kez daha reddetti. Zelenskiy, “Moskova’ya gidilmesini kimse desteklemeyecek” ifadesini kullandı.
Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov, daha önce 'Zelenskiy’nin araması halinde Devlet Başkanı Vladimir Putin’in telefona yanıt verip vermeyeceği' yönündeki bir soruya, Putin’in Zelenskiy ile görüşmeyi hiçbir zaman reddetmediği yanıtını vermişti.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov - Sputnik Türkiye, 1920, 03.11.2026
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Peskov: Rus heyeti 10–11 Kasım tarihlerinde düzenlenecek Ukrayna müzakerelerine katılacak
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