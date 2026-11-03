https://anlatilaninotesi.com.tr/20261103/peskov-rus-heyeti-1011-kasim-tarihlerinde-duzenlenecek-ukrayna-muzakerelerine-katilacak-1110071943.html

Peskov: Rus heyeti 10–11 Kasım tarihlerinde düzenlenecek Ukrayna müzakerelerine katılacak

Peskov: Rus heyeti 10–11 Kasım tarihlerinde düzenlenecek Ukrayna müzakerelerine katılacak

Sputnik Türkiye

Kremlin Sözcüsü Peskov, Rus heyetin Ukrayna konulu üçlü müzakerelere katılmak üzere 10-11 Kasım tarihlerinde Abu Dabi'de bulunacağını belirtti. 03.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-03T12:58+0300

2026-11-03T12:58+0300

2026-11-03T13:00+0300

dünya

rusya

kremlin

dmitriy peskov

ukrayna

abu dabi

birleşik arap emirlikleri (bae)

vladimir medinskiy

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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bugünkü basın toplantısında gazetecilere gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.Rus heyetin Ukrayna konulu üçlü müzakerelere katılmak üzere 10-11 Kasım tarihlerinde Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de bulunacağını söyleyen Peskov, müzakerelerde Rus heyetine önceki gibi başkanlık edecek ismin Rusya Devlet Başkanı'nın yardımcısı Vladimir Medinskiy olacağı bilgisini verdi.Peskov'un bugünkü basın açıklamasından öne çıkanlar:🔹Kiev yakınlarında bir işkence merkezinin keşfedilmesiyle ilgili skandal, küresel çapta dikkat çekti.🔹 Avrupa kurumları, Ukrayna'yı her türlü skandaldan korumak için ellerinden gelen her şeyi yapıyor.🔹 Kiev'in seferberlik için kullanabileceği insan kaynağı tükeniyor, personel sorunlarının boyutu ise giderek büyümeye devam edecek.🔹 Kiev rejimi uğruna savaşmak istemeyenler, Rus ordusuna teslim olabilir.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261103/peskov-trump-putin-ve-si-arasinda-bir-gorusme-duzenlenmesi-icin-calismalar-yapiliyor-1110070493.html

rusya

ukrayna

abu dabi

birleşik arap emirlikleri (bae)

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rusya, kremlin, dmitriy peskov, ukrayna, abu dabi, birleşik arap emirlikleri (bae), vladimir medinskiy