https://anlatilaninotesi.com.tr/20261103/peskov-rus-heyeti-1011-kasim-tarihlerinde-duzenlenecek-ukrayna-muzakerelerine-katilacak-1110071943.html
Peskov: Rus heyeti 10–11 Kasım tarihlerinde düzenlenecek Ukrayna müzakerelerine katılacak
Peskov: Rus heyeti 10–11 Kasım tarihlerinde düzenlenecek Ukrayna müzakerelerine katılacak
Sputnik Türkiye
Kremlin Sözcüsü Peskov, Rus heyetin Ukrayna konulu üçlü müzakerelere katılmak üzere 10-11 Kasım tarihlerinde Abu Dabi'de bulunacağını belirtti. 03.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-03T12:58+0300
2026-11-03T12:58+0300
2026-11-03T13:00+0300
dünya
rusya
kremlin
dmitriy peskov
ukrayna
abu dabi
birleşik arap emirlikleri (bae)
vladimir medinskiy
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bugünkü basın toplantısında gazetecilere gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.Rus heyetin Ukrayna konulu üçlü müzakerelere katılmak üzere 10-11 Kasım tarihlerinde Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de bulunacağını söyleyen Peskov, müzakerelerde Rus heyetine önceki gibi başkanlık edecek ismin Rusya Devlet Başkanı'nın yardımcısı Vladimir Medinskiy olacağı bilgisini verdi.Peskov'un bugünkü basın açıklamasından öne çıkanlar:🔹Kiev yakınlarında bir işkence merkezinin keşfedilmesiyle ilgili skandal, küresel çapta dikkat çekti.🔹 Avrupa kurumları, Ukrayna'yı her türlü skandaldan korumak için ellerinden gelen her şeyi yapıyor.🔹 Kiev'in seferberlik için kullanabileceği insan kaynağı tükeniyor, personel sorunlarının boyutu ise giderek büyümeye devam edecek.🔹 Kiev rejimi uğruna savaşmak istemeyenler, Rus ordusuna teslim olabilir.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261103/peskov-trump-putin-ve-si-arasinda-bir-gorusme-duzenlenmesi-icin-calismalar-yapiliyor-1110070493.html
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rusya, kremlin, dmitriy peskov, ukrayna, abu dabi, birleşik arap emirlikleri (bae), vladimir medinskiy
rusya, kremlin, dmitriy peskov, ukrayna, abu dabi, birleşik arap emirlikleri (bae), vladimir medinskiy
Peskov: Rus heyeti 10–11 Kasım tarihlerinde düzenlenecek Ukrayna müzakerelerine katılacak
12:58 03.11.2026 (güncellendi: 13:00 03.11.2026)
Kremlin Sözcüsü Peskov, Rus heyetin Ukrayna konulu üçlü müzakerelere katılmak üzere 10-11 Kasım tarihlerinde Abu Dabi'de bulunacağını belirtti.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bugünkü basın toplantısında gazetecilere gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.
Rus heyetin Ukrayna konulu üçlü müzakerelere katılmak üzere 10-11 Kasım tarihlerinde Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de bulunacağını söyleyen Peskov, müzakerelerde Rus heyetine önceki gibi başkanlık edecek ismin Rusya Devlet Başkanı'nın yardımcısı Vladimir Medinskiy olacağı bilgisini verdi.
Peskov'un bugünkü basın açıklamasından öne çıkanlar:
🔹Kiev yakınlarında bir işkence merkezinin keşfedilmesiyle ilgili skandal, küresel çapta dikkat çekti.
🔹 Avrupa kurumları, Ukrayna'yı her türlü skandaldan korumak için ellerinden gelen her şeyi yapıyor.
🔹 Kiev'in seferberlik için kullanabileceği insan kaynağı tükeniyor, personel sorunlarının boyutu ise giderek büyümeye devam edecek.
🔹 Kiev rejimi uğruna savaşmak istemeyenler, Rus ordusuna teslim olabilir.