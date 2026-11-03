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https://anlatilaninotesi.com.tr/20261103/peskov-rus-heyeti-1011-kasim-tarihlerinde-duzenlenecek-ukrayna-muzakerelerine-katilacak-1110071943.html
Peskov: Rus heyeti 10–11 Kasım tarihlerinde düzenlenecek Ukrayna müzakerelerine katılacak
Peskov: Rus heyeti 10–11 Kasım tarihlerinde düzenlenecek Ukrayna müzakerelerine katılacak
Sputnik Türkiye
Kremlin Sözcüsü Peskov, Rus heyetin Ukrayna konulu üçlü müzakerelere katılmak üzere 10-11 Kasım tarihlerinde Abu Dabi'de bulunacağını belirtti. 03.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-03T12:58+0300
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dünya
rusya
kremlin
dmitriy peskov
ukrayna
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bugünkü basın toplantısında gazetecilere gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.Rus heyetin Ukrayna konulu üçlü müzakerelere katılmak üzere 10-11 Kasım tarihlerinde Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de bulunacağını söyleyen Peskov, müzakerelerde Rus heyetine önceki gibi başkanlık edecek ismin Rusya Devlet Başkanı'nın yardımcısı Vladimir Medinskiy olacağı bilgisini verdi.Peskov'un bugünkü basın açıklamasından öne çıkanlar:🔹Kiev yakınlarında bir işkence merkezinin keşfedilmesiyle ilgili skandal, küresel çapta dikkat çekti.🔹 Avrupa kurumları, Ukrayna'yı her türlü skandaldan korumak için ellerinden gelen her şeyi yapıyor.🔹 Kiev'in seferberlik için kullanabileceği insan kaynağı tükeniyor, personel sorunlarının boyutu ise giderek büyümeye devam edecek.🔹 Kiev rejimi uğruna savaşmak istemeyenler, Rus ordusuna teslim olabilir.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261103/peskov-trump-putin-ve-si-arasinda-bir-gorusme-duzenlenmesi-icin-calismalar-yapiliyor-1110070493.html
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ukrayna
abu dabi
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rusya, kremlin, dmitriy peskov, ukrayna, abu dabi, birleşik arap emirlikleri (bae), vladimir medinskiy
rusya, kremlin, dmitriy peskov, ukrayna, abu dabi, birleşik arap emirlikleri (bae), vladimir medinskiy

Peskov: Rus heyeti 10–11 Kasım tarihlerinde düzenlenecek Ukrayna müzakerelerine katılacak

12:58 03.11.2026 (güncellendi: 13:00 03.11.2026)
© Fotoğraf : KremlinKremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov - Sputnik Türkiye, 1920, 03.11.2026
© Fotoğraf : Kremlin
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Kremlin Sözcüsü Peskov, Rus heyetin Ukrayna konulu üçlü müzakerelere katılmak üzere 10-11 Kasım tarihlerinde Abu Dabi'de bulunacağını belirtti.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bugünkü basın toplantısında gazetecilere gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.
Rus heyetin Ukrayna konulu üçlü müzakerelere katılmak üzere 10-11 Kasım tarihlerinde Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de bulunacağını söyleyen Peskov, müzakerelerde Rus heyetine önceki gibi başkanlık edecek ismin Rusya Devlet Başkanı'nın yardımcısı Vladimir Medinskiy olacağı bilgisini verdi.
Peskov'un bugünkü basın açıklamasından öne çıkanlar:

🔹Kiev yakınlarında bir işkence merkezinin keşfedilmesiyle ilgili skandal, küresel çapta dikkat çekti.

🔹 Avrupa kurumları, Ukrayna'yı her türlü skandaldan korumak için ellerinden gelen her şeyi yapıyor.

🔹 Kiev'in seferberlik için kullanabileceği insan kaynağı tükeniyor, personel sorunlarının boyutu ise giderek büyümeye devam edecek.

🔹 Kiev rejimi uğruna savaşmak istemeyenler, Rus ordusuna teslim olabilir.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov - Sputnik Türkiye, 1920, 03.11.2026
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Peskov: Trump, Putin ve Şi arasında bir görüşme düzenlenmesi için çalışmalar yapılıyor
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