https://anlatilaninotesi.com.tr/20261103/ukraynada-skandal-gizli-iskencehane-ortaya-cikarildi-1110066530.html

Ukrayna'da skandal: Gizli 'işkencehane' ortaya çıkarıldı

Ukrayna'da skandal: Gizli 'işkencehane' ortaya çıkarıldı

Sputnik Türkiye

Başkent Kiev'de gizli bir binada tutularak işkenceye maruz bırakılan kişiler kurtarıldı. Zaharova, Ukrayna'da bu tür işkence yerlerinin sayısının çok olduğunu... 03.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-03T10:11+0300

2026-11-03T10:11+0300

2026-11-03T11:11+0300

ukrayna kri̇zi̇

ukrayna

kiev

azov taburu

ukrayna ulusal muhafızları

sputnik

mariya zaharova

işkence

psikolojik işkence

rusya

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/0b/03/1110065462_0:225:802:676_1920x0_80_0_0_6b6dc83d47c652286180ad512ed1ae9e.jpg

Kiev'in batısındaki Sofiyivska Borşçahivka kasabasında hareketli saatler yaşandı. Ukraynalı aşırı sağcı terör örgütü Azov Taburu'nun en az 14 kişiyi tuttuğu öne sürülen bir bina, emniyet güçleri ve protestocular tarafından basıldı.Alınan bilgiye göre, binada tutulan kişilerin büyük çoğunluğunu zorla askere alınan erkekler oluşturuyor. Alıkonulanlar arasında bir de kürekle darbedildiği belirtilen 14 yaşında bir çocuğun bulunduğu bildirildi.Olaya tepki gösteren kalabalık, gözaltındaki yaklaşık 12 kişiyi taşımak için bölgeye gelen otobüsü devirmeye çalıştı.Bölgeye sevk edilen Ukrayna emniyetinin özel harekat birimi, göstericilere müdahale ederek kalabalığı dağıttı. Olaylar sırasında silah ve patlama seslerinin duyulduğu belirtildi.Ukrayna Ulusal Muhafızları yaşanan olayla ilgili geniş kapsamlı soruşturma yürütüldüğünü bildirdi.Zaharova: Zelenskiy bunlara tutunuyorRusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Kiev yakınlarında ortaya çıkan işkence tesisiyle ilgili durumu değerlendirerek Ukrayna'da bu tür yerlerin çok sayıda bulunduğunu ifade etti.Sputnik'e konuşan Zaharova, "Ukrayna'da bu tür işkencehanelerden çok var. Zelenskiy'in iktidarı tam olarak bunlara dayanıyor" açıklamasında bulundu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261103/rusyadan-ukraynanin-enerji-ve-liman-altyapisina-gece-bombardimani-kritik-tesisler-hedef-alindi-1110064515.html

ukrayna

kiev

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ukrayna, kiev, azov taburu, ukrayna ulusal muhafızları, sputnik, mariya zaharova, işkence, psikolojik işkence, rusya