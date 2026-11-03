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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261103/ukraynada-skandal-gizli-iskencehane-ortaya-cikarildi-1110066530.html
Ukrayna'da skandal: Gizli 'işkencehane' ortaya çıkarıldı
Ukrayna'da skandal: Gizli 'işkencehane' ortaya çıkarıldı
Sputnik Türkiye
Başkent Kiev'de gizli bir binada tutularak işkenceye maruz bırakılan kişiler kurtarıldı. Zaharova, Ukrayna'da bu tür işkence yerlerinin sayısının çok olduğunu... 03.11.2026, Sputnik Türkiye
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Kiev'in batısındaki Sofiyivska Borşçahivka kasabasında hareketli saatler yaşandı. Ukraynalı aşırı sağcı terör örgütü Azov Taburu'nun en az 14 kişiyi tuttuğu öne sürülen bir bina, emniyet güçleri ve protestocular tarafından basıldı.Alınan bilgiye göre, binada tutulan kişilerin büyük çoğunluğunu zorla askere alınan erkekler oluşturuyor. Alıkonulanlar arasında bir de kürekle darbedildiği belirtilen 14 yaşında bir çocuğun bulunduğu bildirildi.Olaya tepki gösteren kalabalık, gözaltındaki yaklaşık 12 kişiyi taşımak için bölgeye gelen otobüsü devirmeye çalıştı.Bölgeye sevk edilen Ukrayna emniyetinin özel harekat birimi, göstericilere müdahale ederek kalabalığı dağıttı. Olaylar sırasında silah ve patlama seslerinin duyulduğu belirtildi.Ukrayna Ulusal Muhafızları yaşanan olayla ilgili geniş kapsamlı soruşturma yürütüldüğünü bildirdi.Zaharova: Zelenskiy bunlara tutunuyorRusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Kiev yakınlarında ortaya çıkan işkence tesisiyle ilgili durumu değerlendirerek Ukrayna'da bu tür yerlerin çok sayıda bulunduğunu ifade etti.Sputnik'e konuşan Zaharova, "Ukrayna'da bu tür işkencehanelerden çok var. Zelenskiy'in iktidarı tam olarak bunlara dayanıyor" açıklamasında bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261103/rusyadan-ukraynanin-enerji-ve-liman-altyapisina-gece-bombardimani-kritik-tesisler-hedef-alindi-1110064515.html
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ukrayna, kiev, azov taburu, ukrayna ulusal muhafızları, sputnik, mariya zaharova, işkence, psikolojik işkence, rusya
ukrayna, kiev, azov taburu, ukrayna ulusal muhafızları, sputnik, mariya zaharova, işkence, psikolojik işkence, rusya

Ukrayna'da skandal: Gizli 'işkencehane' ortaya çıkarıldı

10:11 03.11.2026 (güncellendi: 11:11 03.11.2026)
موقع اكتشاف القبو الذي تم احتجاز فيه حوالي 40 شخصا في سجن سري في مقاطعة كييف
موقع اكتشاف القبو الذي تم احتجاز فيه حوالي 40 شخصا في سجن سري في مقاطعة كييف - Sputnik Türkiye, 1920, 03.11.2026
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Başkent Kiev'de gizli bir binada tutularak işkenceye maruz bırakılan kişiler kurtarıldı. Zaharova, Ukrayna'da bu tür işkence yerlerinin sayısının çok olduğunu vurguladı.
Kiev'in batısındaki Sofiyivska Borşçahivka kasabasında hareketli saatler yaşandı. Ukraynalı aşırı sağcı terör örgütü Azov Taburu'nun en az 14 kişiyi tuttuğu öne sürülen bir bina, emniyet güçleri ve protestocular tarafından basıldı.

Alınan bilgiye göre, binada tutulan kişilerin büyük çoğunluğunu zorla askere alınan erkekler oluşturuyor. Alıkonulanlar arasında bir de kürekle darbedildiği belirtilen 14 yaşında bir çocuğun bulunduğu bildirildi.

Olaya tepki gösteren kalabalık, gözaltındaki yaklaşık 12 kişiyi taşımak için bölgeye gelen otobüsü devirmeye çalıştı.

Bölgeye sevk edilen Ukrayna emniyetinin özel harekat birimi, göstericilere müdahale ederek kalabalığı dağıttı. Olaylar sırasında silah ve patlama seslerinin duyulduğu belirtildi.

Ukrayna Ulusal Muhafızları yaşanan olayla ilgili geniş kapsamlı soruşturma yürütüldüğünü bildirdi.

Zaharova: Zelenskiy bunlara tutunuyor

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Kiev yakınlarında ortaya çıkan işkence tesisiyle ilgili durumu değerlendirerek Ukrayna'da bu tür yerlerin çok sayıda bulunduğunu ifade etti.

Sputnik'e konuşan Zaharova, "Ukrayna'da bu tür işkencehanelerden çok var. Zelenskiy'in iktidarı tam olarak bunlara dayanıyor" açıklamasında bulundu.
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