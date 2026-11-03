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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261103/rusyadan-ukraynanin-enerji-ve-liman-altyapisina-gece-bombardimani-kritik-tesisler-hedef-alindi-1110064515.html
Rusya'dan Ukrayna'nın enerji ve liman altyapısına gece bombardımanı: Kritik tesisler hedef alındı
Rusya'dan Ukrayna'nın enerji ve liman altyapısına gece bombardımanı: Kritik tesisler hedef alındı
Sputnik Türkiye
Moskova'dan yapılan açıklamaya göre, kara ve hava bazlı yüksek hassasiyetli silahlar ile uzun menzilli İHA'lar kullanılarak gece operasyonu gerçekleştirildi. 03.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-03T09:12+0300
2026-11-03T09:12+0300
ukrayna kri̇zi̇
moskova
odessa
vinnitsa
rusya savunma bakanlığı
ukrayna silahlı kuvvetleri
i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
harkov
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Rusya Savunma Bakanlığı, gece saatlerinde Ukrayna'nın enerji kompleksi ile Odessa'daki liman tesislerine ve askeri amaçlı kullanılan deniz araçlarına yönelik kapsamlı bir bombardıman düzenlendiğini açıkladı.Kara ve hava bazlı yüksek hassasiyetli silahlar ile uzun menzilli İHA'larla vurulan hedefler arasında, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri ile savunma sanayi kuruluşlarına elektrik sağlayan enerji altyapı tesislerinin bulunduğu bildirildi.Söz konusu tesislerin Vinnitsa, Dnepropetrovsk ve Harkov bölgelerinde yer aldığı kaydedildi.Operasyonda ayrıca Odessa Bölgesi'ndeki liman altyapısı ile Ukrayna ordusu tarafından askeri amaçlarla kullanılan gemilerin de hedef alındığı ve vurulduğu aktarıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261103/abd-ozel-temsilcisi-witkoff-uclu-gorusmeler-10-11-kasim-tarihinde-gerceklestirilecek-1110062969.html
moskova
odessa
vinnitsa
harkov
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moskova, odessa, vinnitsa, rusya savunma bakanlığı, ukrayna silahlı kuvvetleri, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), harkov
moskova, odessa, vinnitsa, rusya savunma bakanlığı, ukrayna silahlı kuvvetleri, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), harkov

Rusya'dan Ukrayna'nın enerji ve liman altyapısına gece bombardımanı: Kritik tesisler hedef alındı

09:12 03.11.2026
© Sputnik / Stanislav KrasilnikovRus hava savunma füze sistemi Buk-M3
Rus hava savunma füze sistemi Buk-M3 - Sputnik Türkiye, 1920, 03.11.2026
© Sputnik / Stanislav Krasilnikov
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Moskova'dan yapılan açıklamaya göre, kara ve hava bazlı yüksek hassasiyetli silahlar ile uzun menzilli İHA'lar kullanılarak gece operasyonu gerçekleştirildi.
Rusya Savunma Bakanlığı, gece saatlerinde Ukrayna'nın enerji kompleksi ile Odessa'daki liman tesislerine ve askeri amaçlı kullanılan deniz araçlarına yönelik kapsamlı bir bombardıman düzenlendiğini açıkladı.

Kara ve hava bazlı yüksek hassasiyetli silahlar ile uzun menzilli İHA'larla vurulan hedefler arasında, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri ile savunma sanayi kuruluşlarına elektrik sağlayan enerji altyapı tesislerinin bulunduğu bildirildi.

Söz konusu tesislerin Vinnitsa, Dnepropetrovsk ve Harkov bölgelerinde yer aldığı kaydedildi.
Operasyonda ayrıca Odessa Bölgesi'ndeki liman altyapısı ile Ukrayna ordusu tarafından askeri amaçlarla kullanılan gemilerin de hedef alındığı ve vurulduğu aktarıldı.
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