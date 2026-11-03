https://anlatilaninotesi.com.tr/20261103/rusyadan-ukraynanin-enerji-ve-liman-altyapisina-gece-bombardimani-kritik-tesisler-hedef-alindi-1110064515.html
Rusya'dan Ukrayna'nın enerji ve liman altyapısına gece bombardımanı: Kritik tesisler hedef alındı
Rusya'dan Ukrayna'nın enerji ve liman altyapısına gece bombardımanı: Kritik tesisler hedef alındı
Sputnik Türkiye
Moskova'dan yapılan açıklamaya göre, kara ve hava bazlı yüksek hassasiyetli silahlar ile uzun menzilli İHA'lar kullanılarak gece operasyonu gerçekleştirildi. 03.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-03T09:12+0300
2026-11-03T09:12+0300
2026-11-03T09:12+0300
ukrayna kri̇zi̇
moskova
odessa
vinnitsa
rusya savunma bakanlığı
ukrayna silahlı kuvvetleri
i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
harkov
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Rusya Savunma Bakanlığı, gece saatlerinde Ukrayna'nın enerji kompleksi ile Odessa'daki liman tesislerine ve askeri amaçlı kullanılan deniz araçlarına yönelik kapsamlı bir bombardıman düzenlendiğini açıkladı.Kara ve hava bazlı yüksek hassasiyetli silahlar ile uzun menzilli İHA'larla vurulan hedefler arasında, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri ile savunma sanayi kuruluşlarına elektrik sağlayan enerji altyapı tesislerinin bulunduğu bildirildi.Söz konusu tesislerin Vinnitsa, Dnepropetrovsk ve Harkov bölgelerinde yer aldığı kaydedildi.Operasyonda ayrıca Odessa Bölgesi'ndeki liman altyapısı ile Ukrayna ordusu tarafından askeri amaçlarla kullanılan gemilerin de hedef alındığı ve vurulduğu aktarıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261103/abd-ozel-temsilcisi-witkoff-uclu-gorusmeler-10-11-kasim-tarihinde-gerceklestirilecek-1110062969.html
moskova
odessa
vinnitsa
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moskova, odessa, vinnitsa, rusya savunma bakanlığı, ukrayna silahlı kuvvetleri, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), harkov
moskova, odessa, vinnitsa, rusya savunma bakanlığı, ukrayna silahlı kuvvetleri, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), harkov
Rusya'dan Ukrayna'nın enerji ve liman altyapısına gece bombardımanı: Kritik tesisler hedef alındı
Moskova'dan yapılan açıklamaya göre, kara ve hava bazlı yüksek hassasiyetli silahlar ile uzun menzilli İHA'lar kullanılarak gece operasyonu gerçekleştirildi.
Rusya Savunma Bakanlığı, gece saatlerinde Ukrayna'nın enerji kompleksi ile Odessa'daki liman tesislerine ve askeri amaçlı kullanılan deniz araçlarına yönelik kapsamlı bir bombardıman düzenlendiğini açıkladı.
Kara ve hava bazlı yüksek hassasiyetli silahlar ile uzun menzilli İHA'larla vurulan hedefler arasında, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri ile savunma sanayi kuruluşlarına elektrik sağlayan enerji altyapı tesislerinin bulunduğu bildirildi.
Söz konusu tesislerin Vinnitsa, Dnepropetrovsk ve Harkov bölgelerinde yer aldığı kaydedildi.
Operasyonda ayrıca Odessa Bölgesi'ndeki liman altyapısı ile Ukrayna ordusu tarafından askeri amaçlarla kullanılan gemilerin de hedef alındığı ve vurulduğu aktarıldı.