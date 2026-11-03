https://anlatilaninotesi.com.tr/20261103/rusyadan-ukraynanin-enerji-ve-liman-altyapisina-gece-bombardimani-kritik-tesisler-hedef-alindi-1110064515.html

Rusya'dan Ukrayna'nın enerji ve liman altyapısına gece bombardımanı: Kritik tesisler hedef alındı

Rusya'dan Ukrayna'nın enerji ve liman altyapısına gece bombardımanı: Kritik tesisler hedef alındı

Sputnik Türkiye

Moskova'dan yapılan açıklamaya göre, kara ve hava bazlı yüksek hassasiyetli silahlar ile uzun menzilli İHA'lar kullanılarak gece operasyonu gerçekleştirildi. 03.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-03T09:12+0300

2026-11-03T09:12+0300

2026-11-03T09:12+0300

ukrayna kri̇zi̇

moskova

odessa

vinnitsa

rusya savunma bakanlığı

ukrayna silahlı kuvvetleri

i̇nsansız hava aracı (i̇ha)

harkov

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Rusya Savunma Bakanlığı, gece saatlerinde Ukrayna'nın enerji kompleksi ile Odessa'daki liman tesislerine ve askeri amaçlı kullanılan deniz araçlarına yönelik kapsamlı bir bombardıman düzenlendiğini açıkladı.Kara ve hava bazlı yüksek hassasiyetli silahlar ile uzun menzilli İHA'larla vurulan hedefler arasında, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri ile savunma sanayi kuruluşlarına elektrik sağlayan enerji altyapı tesislerinin bulunduğu bildirildi.Söz konusu tesislerin Vinnitsa, Dnepropetrovsk ve Harkov bölgelerinde yer aldığı kaydedildi.Operasyonda ayrıca Odessa Bölgesi'ndeki liman altyapısı ile Ukrayna ordusu tarafından askeri amaçlarla kullanılan gemilerin de hedef alındığı ve vurulduğu aktarıldı.

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moskova

odessa

vinnitsa

harkov

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moskova, odessa, vinnitsa, rusya savunma bakanlığı, ukrayna silahlı kuvvetleri, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), harkov